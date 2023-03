Cina: “Ci saranno inevitabilmente conflitti e scontri”

di Bruno Bertez

Pechino chiede a Washington di cambiare atteggiamento, altrimenti ci sarà “inevitabilmente un conflitto”.

La Cina ha accusato gli Stati Uniti di alimentare le tensioni tra le due potenze e ha avvertito del rischio di scontro se Washington non fa nulla contro il “neo-maccartismo isterico” diretto a Pechino.

Il 7 marzo il ministro degli Esteri cinese Qin Gang ha avvertito Washington del suo approccio alle relazioni sino-americane. “ Se gli Stati Uniti continuano a percorrere la strada sbagliata e non rallentano, nessuna salvaguardia può impedire il deragliamento [delle relazioni] “, ha lanciato il ministro, intervenuto a margine della sessione annuale del Parlamento.

Se ciò accade, ” ci saranno inevitabilmente conflitti e scontri “, ha aggiunto Qin Gang, chiedendosi: ” Chi ne sopporterà le conseguenze catastrofiche?” »

Il giorno prima il presidente Xi Jinping aveva deplorato il “contenimento” e la “repressione” degli occidentali che prendono di mira la Cina, citando per nome gli Stati Uniti e invitando il settore privato a innovare di più per rendere il suo Paese meno dipendente dall’estero.

Le ambizioni high-tech di Pechino sono sempre più limitate da Washington e dai suoi alleati, spingendo le aziende cinesi a raddoppiare i loro sforzi per fare a meno delle importazioni cruciali.

“Sfide senza precedenti”

La Cina e gli Stati Uniti sono in particolare impegnati in una feroce battaglia per la produzione di semiconduttori, questi componenti elettronici essenziali per il funzionamento di smartphone, auto connesse ma anche attrezzature militari.

In nome della sicurezza nazionale, negli ultimi mesi Washington ha intensificato le sanzioni contro i produttori di chip cinesi, ora ostacolati dall’approvvigionamento di tecnologia americana. ” I fattori incerti e imprevedibili sono aumentati in modo significativo ” per la Cina, ha affermato Xi Jinping secondo un resoconto della China News News Agency pubblicato il 6 marzo.

“ I paesi occidentali, guidati dagli Stati Uniti, hanno attuato una politica di contenimento, accerchiamento e repressione contro la Cina, che ha portato sfide senza precedenti allo sviluppo del nostro Paese”, ha affermato, aggiungendo in un’insolita critica diretta a Washington .

Il leader 69enne, che tra pochi giorni otterrà un terzo mandato presidenziale senza precedenti, ha parlato ai membri di un comitato consultivo durante la sessione annuale del parlamento cinese.

” Di fronte a cambiamenti profondi e complessi a livello internazionale come in Cina, è necessario rimanere calmi, concentrati… agire in modo proattivo, mostrare unità e osare combattere” per avere successo, ha detto Xi Jinping .

Tecnologia cinese

“Neo-maccartismo isterico”

Interrogato il 7 marzo, anche il ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, ha deplorato lo stato attuale delle relazioni sino-americane. “ Penso solo che ciò che determina le relazioni Cina-USA dovrebbero essere gli interessi comuni, le responsabilità comuni e l’amicizia tra i due popoli [e non] la politica interna degli Stati Uniti e questo tipo di neo-maccartismo isterico” , ha sottolineato Qin Gang, in riferimento al ripetuto critiche della classe politica americana contro il suo Paese.

