CILE: RABBIA, RIVOLTE E MORTE

da Redazione

Il Cile si trova sotto il terrorismo di stato e il crimine contro il popolo: “In Cile un criminale è libero, uccide la gente del popolo, rapisce e tortura, ed è lo stesso presidente Piñera e i suoi mercenari”

Il popolo cileno sta vivendo la continuità del terrorismo di stato, l’architettura del modello repressivo militare e di polizia del genocida Augusto Pinochet, rappresentato dal criminale Piñera, che è il presidente che uccide il suo popolo con totale impunità.

Una città che ha già dato abbastanza, 30 anni al servizio di pochi, che sono i signori della morte, sono quelli che uccidono le persone con i loro titoli e mercati finanziari per gli interessi dell’elite, uccidono con la fame, uccidono con il privilegio di appartenere selettivamente a quelli che possono garantirsi la salute, strangolare la vita di lavoratori, studenti, pensionati, donne, giovani con tutto quello che è dignità umana, un modello neoliberista in campo economico e politico che si chiude solo con repressione, morte, tortura e crimini contro l’umanità.

I diritti umani in Cile sono sistematicamente violati, tutti, l’acqua in mani private, la salute per pochi, educazione al privilegio dell’élite, pensioni ridotte, scioperi della fame ogni giorno, il 50% delle famiglie cilene dispone del solo 2,1% della ricchezza netta del paese, il 10% più ricco concentra il 70% della ricchezza.

Un governo che applica il coprifuoco come terrore contro la popolazione, un presidente che dice che c’è una guerra, un potente nemico, se una guerra per sterminare il popolo, un potente nemico = il popolo per strada, un esercito cileno para fascista e il suo forze di sicurezza, intelligenza, carnefici della gente, assetati del sangue dei giovani, dei martiri sparati, bruciati, gettati dai loro veicoli militari sulla strada come cani morti nella notte, sparando alla popolazione in modo che non lasciassero il loro case, rapendo i giovani nelle loro case all’alba, nello stile migliore che il regime di occupazione israeliano applica alla popolazione palestinese in Cisgiordania occupata.

A loro non importa uccidere, torturare, stuprare, distruggere la vita umana, sono i criminali, gli assassini, i figli del Macellaio del popolo cileno, del genocidio, che hanno insegnato loro ad essere bestie omicide contro i loro fratelli, sono i bastardi di Augusto Pinochet, il genocidio dell’umanità. Il silenzio dei media della grande capitale cilena, dei loro giornalisti di turno e dei loro analisti che disinformano, creano confusione e il punto peggiore contro le persone affamate, picchiate, assassinate, che mettono a tacere la testimonianza dei detenuti rapiti dalle forze del Terrorismo statale di molestie criminali contro i minori, torture e violazioni della popolazione.

A proposito il presidente violatore dei diritti umani, scusato in televisione, “se dovesse perdere” di aver ucciso la nazione cilena, che non c’è modo di non tornare, o che la morte è imposta contro la vita delle persone, o al Cile. La democrazia terroristica può finire, torturare, stuprare, sparare a breve distanza e colpire i detenuti, con 300 bambini e adolescenti rapiti dalle forze di sicurezza, perché non sono arresti, sono rapimenti contro il popolo, proprietario del la libertà, il proprietario della vita, il proprietario della dignità del suo sangue versato e umiliato.

Quanto vale la vita dei martiri cileni per la comunità internazionale? Ci saranno punizioni per i criminali militari e il presidente della morte? Ci saranno diritti umani per il popolo cileno o saranno i diritti umani della morte? Qual è il numero di cileni morti, torturati e violentati di cui la comunità internazionale ha bisogno a proposito del suo ufficio di Ginevra, Londra, New York, per agire, 18, 22, 45, 50, 100, 1000, oh, ho sicuramente dimenticato, questo non è Il Medio Oriente è un amico del governo criminale di Washington, quello dei signori della guerra.

Mio fratello martire cileno che cade morto ed è bruciato dai proiettili del criminale, è lo stesso che viene ucciso in Arabia Saudita in Yemen, è lo stesso che viene ucciso in Palestina dall’occupazione sionista israeliana, è lo stesso, niente di più di adesso Viene assassinato in Cile, ma è lo stesso fratello, mio ​​fratello, tuo fratello, ucciso dallo stesso proiettile del criminale sostenuto dai poteri egemonici occidentali che difendono i diritti umani, quelli della morte in questo 21 ° secolo. “Ah! Il miracolo cileno, se il miracolo della morte, del rapimento, del terrorismo di stato, questo è il miracolo neoliberista del presidente” Il crimine contro il popolo ha un prezzo, i privilegi dell’oligarchia sfruttatrice e dei suoi mercenari il Esercito cileno con i suoi negoziati e stipendi di buoni sicari,

Lo stesso governo, lo stesso crimine, gli stessi assassini contro il popolo. Chiedo una punizione contro la morte dei miei fratelli.! Li voglio giudicati e puniti, non li voglio nelle loro case tranquille! “Se non possiamo combattere i crimini contro l’umanità, almeno denunciarli, in modo che non siano commessi sotto l’ombra dell’impunità”, questa è la nostra missione di difensori dei diritti umani dei nostri popoli da parte di uomini e donne, questo è il nostro tributo permanente a Il ricordo dei nostri fratelli martiri oggi è caduto in Cile, essendo la voce di coloro che non ci sono più.

Abu Faisal Sergio Tapia, scrittore politico

Traduzione: Lisandro Alvarado