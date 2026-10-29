CIA: L’Iran ha cibo e carburante a sufficienza se scoppia una nuova guerra

La CIA ipotizza tre possibili risposte da parte dell’Iran a una nuova offensiva statunitense e afferma che Teheran dispone di carburante e cibo a sufficienza per resistere a una guerra.

Secondo un rapporto riservato fornito al Washington Post da un funzionario statunitense anonimo , la Central Intelligence Agency (CIA) ritiene che l’Iran potrebbe rispondere in tre modi a una nuova offensiva statunitense.

In primo luogo, l’Iran potrebbe inasprire le restrizioni al traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz, il che aumenterebbe i costi economici per gli Stati Uniti.

In secondo luogo, le forze iraniane potrebbero lanciare attacchi contro obiettivi statunitensi in diverse parti del mondo.

Infine, Teheran potrebbe lanciare operazioni informatiche contro obiettivi e infrastrutture sul suolo statunitense.

Il rapporto conclude inoltre che l’Iran dispone di riserve di carburante e cibo sufficienti per resistere a una nuova guerra qualora il presidente statunitense Donald Trump ordinasse una nuova offensiva.

A luglio, le valutazioni dell’intelligence statunitense, inclusa la CIA, hanno concluso che, nonostante diversi giorni di incessanti bombardamenti, l’Iran rimane fermo sulle sue posizioni riguardo alla revoca delle sanzioni, ai suoi diritti sovrani e alla sicurezza nello strategico Stretto di Hormuz.

Il recente rapporto della CIA emerge in un contesto di crescenti tensioni, caratterizzate da minacce e azioni da parte di Stati Uniti e Israele in seguito alle due sconfitte militari subite: la guerra dei dodici giorni del giugno 2025 e l’offensiva lanciata il 28 febbraio 2026, durata 40 giorni. In entrambi i casi, la resistenza iraniana e le operazioni di rappresaglia hanno costretto gli aggressori ad accettare un cessate il fuoco.

Tuttavia, a luglio, Washington ha ripreso i raid aerei e imposto un blocco navale contro l’Iran, in violazione del memorandum d’intesa firmato a Islamabad il 17 giugno. In risposta, le forze armate iraniane hanno attaccato obiettivi strategici statunitensi in Asia occidentale e dichiarato chiuso lo Stretto di Hormuz, una mossa che ha vanificato i piani di Trump di ridurre le entrate petrolifere iraniane.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago