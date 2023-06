Ci stiamo quindi muovendo verso una dittatura globale della salute e della vaccinazione

di Jaques Henry

Il 12 aprile 2023 ho avvisato i miei lettori su questo blog dei piani dell’OMS per un passaporto vaccinale globale, quindi il 6 giugno 2023 di nuovo su questo blog gli avvertimenti dell’OMS sulla probabile recrudescenza di una nuova “ondata” di infezione da parte dell’ultimo mutante di il ceppo omicron di questo virus (vedi link). Ai laboratori farmaceutici è stato chiesto di preparare un “vaccino” mRNA in caso di questa nuova pandemia in modo che sia pronto in caso di nuova pandemia.

La ‘vaccinazione’ antinfluenzale potrebbe diventare anche terapia genica a base di mRNA, vale a dire quanto l’intellighenzia occidentale voglia davvero diminuire la popolazione mondiale visti i risultati catastrofici della ‘vaccinazione’ nei due anni trascorsi che avrebbe causato la morte di 8, 5 milioni di persone, soprattutto nei paesi occidentali, moltiplicando per 100 il dato ufficiale. L’Unione Europea, sotto l’impulso del Presidente della Commissione, è stata leader mondiale in questa “vaccinazione” obbligatoria. È stata anche l’iniziatrice del pass vaccinale a livello di Unione europea. I contratti unilaterali stipulati direttamente tra il presidente della Commissione europea ei laboratori farmaceutici che producono questo tipo di terapia genica sono stati oggetto di una polemica sollevata da alcuni eurodeputati.

Infatti, come ha sottolineato l’eurodeputata Virginie Joron, i famosi SMS inviati ad Albert Bourla, amministratore delegato di Pfizer, sarebbero apparentemente irreperibili. Questi sms dovevano contenere la finalizzazione del contratto per la fornitura di 6 miliardi di dosi di “vaccini” a mRNA all’Unione Europea, il più grande contratto mai concluso tra l’Unione e una società privata. Il lobbista Frédéric Baldan ha presentato una denuncia penale ai tribunali belgi contro il presidente della Commissione e tutti i commissari per abuso di potere e mancato rispetto dei trattati.

Il passato della Presidente della Commissione non è brillante e la fiducia in questa persona macchiata di comprovata corruzione quando era Ministro della Difesa della Germania è inesistente se non degradata. Le iniziative della Commissione in merito al “pass” vaccinale posto in essere a partire dalla fine del 2021 sono quindi di grande interesse per l’OMS e questo organismo di funzionari internazionali non eletti sta per concludere un accordo di stretta collaborazione con la Commissione Europea per implementare la vaccinazione digitale, passaporto che sarà imposto non solo all’interno dell’Unione Europea ma anche a livello mondiale. Questa iniziativa non può essere contestata dai rappresentanti nazionali eletti, capite i parlamenti nazionali. Il popolo non avrà quindi il potere di esprimersi a favore o contro questa iniziativa. Come viaggeranno gli svizzeri e i cittadini di Andorra, Liechtenstein, Vaticano e San Marino?

IPassaporto sanitario digitale

trattamenti precoci per l’infezione con qualsiasi forma mutata del coronavirus saranno ancora vietati? Cosa accadrà alle persone il cui stato di salute non consente un’iniezione di questa terapia genica? Saranno presi in considerazione i certificati di guarigione debitamente stabiliti dalla professione medica, in quanto una persona che ha contratto la malattia non dovrebbe essere successivamente vaccinata contro di essa? Tutte queste domande troveranno certamente una risposta perché dietro questa decisione dell’OMS si nasconde un’intensa pressione da parte delle case farmaceutiche.

Quest’ultima osservazione merita una spiegazione. Laboratori farmaceutici di ogni tipo si fanno strada nell’OMS poiché questa organizzazione è finanziata per oltre l’80% da fondazioni e individui tutti legati alla lobby dell’industria farmaceutica. L’OMS costituisce quindi con questa iniziativa di passaporto vaccinale un vero e proprio “jack-pot” per questa industria e per quanto riguarda il coronavirus. Pfizer e Moderne saranno i primi beneficiari. Rimane

un altro punto da chiarire e apparentemente non interessa né al Parlamento europeo né ai parlamenti nazionali. Questi sono il divieto di idrossiclorochina e ivermectina nel trattamento precoce. Chi ha vietato questi primi trattamenti, con quale diritto e per quale motivo? Questo è il punto essenziale che giustifica i ripetuti attacchi contro il professor emerito Didier Raoult perché i responsabili di questa decisione sono colpevoli della morte di decine di migliaia di persone (solo in Francia) mentre i medici hanno tutto il diritto di prescrivere farmaci senza autorizzazione all’immissione in commercio (AMM ) nella loro anima e coscienza per il bene dei loro pazienti. Le persone che hanno deciso questo divieto hanno ignorato il Codice di Norimberga e sono perseguibili non solo per scopi penali, ma anche per aver provocato consapevolmente la morte di una moltitudine di persone.

In conclusione a queste brevi considerazioni, stiamo assistendo a una presa di potere politico sulla medicina e sulla salute in generale a maggior vantaggio delle multinazionali farmaceutiche. La salute dei cittadini è responsabilità degli Stati e non degli organismi internazionali. I progetti che consistono nello sviluppo di una medicina “informatica” come sostenuto da Laurent Alexandre che consiste nello stabilire una sorta di dialogo tra un paziente e un algoritmo, come ChatGPT specializzato in diagnosi medica, sono fittizi. Si tratta semplicemente di un sogno che porterà alla scomparsa dei medici generici la cui professione è quella di dialogare con il proprio paziente oltre a gesti fondamentali come ascoltare il cuore e i polmoni con lo stetoscopio, esaminare il corpo, la bocca e la gola, gesti che possono facilmente rivelare la presenza di una specifica patologia. Come il progetto di sostituire i medici generici con un algoritmo potrà essere un successo, ammetto di avere dei seri dubbi.

fonte: Jacques-Henry

Traduzione: Gerard Trousson