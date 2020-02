“Ci stanno allontanando”: Putin ha parlato della situazione in Ucraina

di Alexey Poplavsky

Vladimir Putin ritiene che ci siano parti nei cui interessi è dividere l’Ucraina e la Russia. Secondo il presidente, queste hanno paura dell’unificazione dei due paesi, poiché insieme Kiev e Mosca possono diventare un concorrente globale nel mondo. Putin ha anche aggiunto che le ex autorità ucraine stanno vendendo la russofobia per preservare il loro bottino.



Sulla separazione di Russia e Ucraina

Il presidente Vladimir Putin ha affermato che la separazione tra Russia e Ucraina è vantaggiosa per coloro che temono che si unendosi i due paesi e diventeranno un concorrente globale in Europa e nel mondo. Tale interazione tra Mosca e Kiev è svantaggiosa per un certo numero di paesi, ha dichiarato il capo dello stato in un’intervista a TASS .

“A qualcuno piace separare Ucraina e Russia, credono che questo sia un compito estremamente importante. Perché ogni unificazione di Russia e Ucraina, le loro capacità e vantaggi competitivi è la creazione di concorrenti, un concorrente globale. In Europa e nel mondo. Nessuno lo vuole. Pertanto, faranno di tutto per allontanarci “, ha detto Putin.

Inoltre, il presidente ha osservato che coloro che guidavano l’Ucraina o salivano al potere nel paese, perseguivano interessi personali. Secondo lui, stanno cercando di non solo di guadagnare più soldi derubando il popolo ucraino, ma di salvare il bottino.

“Dove sono le nonne, le comuni origini? Dove sono i soldi? Nelle banche straniere. Cosa bisogna fare per questo? Mostra che tutto questo serve a coloro che hanno i soldi. Questo accade quando l’unica cosa che stanno vendendo da ora è la russofobia “, ha detto Putin.

A proposito del popolo unito e di Zelensky

Rispondendo alla domanda se sarà in grado di concordare con il presidente dell’Ucraina Vladimir Zelensky su “pace e amicizia”, ​​il capo dello stato ha affermato che “la speranza muore per ultima”.

“Ma, sfortunatamente, è venuto da Parigi e ha iniziato a parlare della necessità di rivedere gli accordi di Minsk. Questo solleva domande. Tuttavia, siamo riusciti a concordare uno scambio di persone detenute. Ora, parlando della mancanza di amicizia tra Mosca e Kiev, il presidente ha convenuto che si è trattato di una perdita per la Russia, ma ha anche indicato che siamo la stessa gente.

“Non so se gli piaccia o no, ma se guardi le realtà, lo sono. Vedete, prima dell’XI, XII e XIII secolo, non avevamo differenze linguistiche. E solo a seguito della polonizzazione, quella parte degli ucraini che vivevano nel territorio sotto il dominio del Commonwealth polacco-lituano, solo da qualche parte, secondo me, le prime differenze linguistiche apparvero nel XVI secolo ”, ha spiegato Putin.

Gli ucraini erano chiamati le persone che vivevano ai confini dello stato russo, ha continuato il presidente, erano a Pskov, negli Urali e hanno difeso i confini meridionali dalle incursioni del Crimea Khan.

“Non avevamo differenze linguistiche. Inoltre, da qualche parte fino a quel momento, fino al XIV e al XV secolo, anche quelle persone degli slavi orientali che vivevano nel territorio del Commonwealth, sia nello stato di Mosca che in Polonia, erano chiamate russi. Non era condiviso e solo molto più tardi sono iniziate le prime differenze linguistiche “, ha aggiunto Putin.

Allo stato attuale, la Russia e l’Ucraina condividono molto, ha lamentato il capo dello stato, ma non dovremmo dimenticare ciò che unisce i paesi. Secondo il presidente, non vale nemmeno la pena distruggere ciò che esiste come patrimonio comune.

