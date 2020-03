Ci sono oltre 100.000 casi di coronavirus in Ohio, Dipartimento della Salute degli Stati Uniti

da Redazione

Tra la rapida diffusione di COVID-19 negli Stati Uniti e l’inefficacia del sistema sanitario nel contenerlo, le fonti riportano che ci sono più di 100.000 infetti in Ohio.

Il direttore del Dipartimento della Salute dell’Ohio, la dott.ssa Amy Acton, ha annunciato giovedì la cifra secondo cui secondo lei equivale all’1% della popolazione dello stato. Ha inoltre confermato i cinque casi confermati e l’esistenza di altre 52 persone sottoposte a prove.

Data questa situazione, le autorità locali hanno deciso di vietare le aggregazioni e le riunioni pubbliche e anche di chiudere le scuole, tra le altre istruzioni impartite.

“So che è molto difficile per noi capirlo e ci stiamo tutti svegliando a questa nuova realtà”, ha detto la Acton.

Il direttore del “National Institute of Allergy and Ilness” (Malattie infettive) degli Stati Uniti, Anthony Stephen Fauci, ha avvertito giovedì che la crisi del nuovo coronavirus “peggiorerà” nel paese nordamericano.

Il medico ha messo in dubbio la capacità del sistema sanitario di contenere l’epidemia ed eseguire i test necessari.

Lo specialista ha dichiarato che il sistema non è stato adattato dall’inizio per questo tipo di malattia. Pertanto, non è possibile stimare quante persone siano infette in tutto il paese.

Nel frattempo, l’agenzia di stampa britannica Reuters, citando quattro funzionari governativi, ha riferito che la Casa Bianca ha ordinato che tutte le riunioni su COVID-19 si svolgano “in modo confidenziale”.

I media hanno riferito che la decisione della Casa Bianca ha impedito la divulgazione di dati sulla malattia e ha ostacolato la risposta alla crisi.

Secondo gli ultimi rapporti, 1.663 persone sono state colpite e altre 40 sono morte a causa del virus negli Stati Uniti. Di questo numero, la maggior parte dei casi è stata segnalata nello stato di Washington.

Trump minimizza sul virus

Tuttavia, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha mostrato il mercoledì di ridurre al minimo la minaccia del nuovo virus e ha indicato misure contro l’espansione di COVID-19 in un discorso che invece di rassicurare ha creato confusione e sollevato dubbi.

https://www.hispantv.com/noticias/ee-uu-/451369/coronavirus-epidemia-trump

Fonte: Hispantv

Traduzione: Luciano Lago