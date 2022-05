Ci hanno venduto vento

L’Unione Europea, garante della pace eterna e di un mondo dove tutti sarebbero belli e gentili, un vero mondo di cura porta quasi una Disneyland a misura di continente!!!

L’Ucraina non fa parte dell’UE e nemmeno della NATO. Quali ragioni hanno gli aderenti all’UE e alla NATO per intensificare il conflitto piuttosto che lavorare per la pace?

In quale veste la von der Leyen, presidente della Commissione europea, che non ha mandato elettivo da parte dei cittadini europei, svincola centinaia di milioni di euro prelevati dalle nostre tasse per consentire all’Ucraina di portare avanti le sue battaglie?

Perché von der Leyen non ha mai esaminato il caso degli abitanti del Donbass, una regione nell’est dell’Ucraina, allegramente massacrata dalle persone attualmente al potere in questo paese?

In quale veste andrà in Ucraina per incontrare Zelensky, lo stesso uomo che viene a dirci di porre fine ai nostri legami commerciali con la Russia? Chiudi le nostre fabbriche e le nostre attività! Non farebbe meglio a dedicare il suo tempo e le sue energie a trovare una soluzione pacifica con il presidente russo? Lo vuole comunque?

Questa Unione dei paesi d’Europa che i leader politici ci vantano costantemente non corrisponde più a quella immagine che ci è stata proposta. La UE è solo una farsa tecnocratica manipolata dalla finanza anglosassone per schiavizzare i cittadini europei e renderli completamente dipendenti dalla loro volontà di dominare il mondo al fine di aumentare sempre di più i propri profitti.

Nota:

At. 11 Costituzione: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali “. (……..).

Perchè il governo italiano calpesta l’art. 11 della Costituzione e si schiera per la cobelligeranza contro la Russia?

Chi ha autorizzato il Premier Draghi a decidere la guerra alla Russia? Il Dipartimento di Stato USA, la NATO o la UE ? Il governo per le decisioni fondamentali dovrebbe rispondere al popolo e non ad organismi esterni.

L’Italia, come la Francia, la Spagna, la Germania e gli altri paesi europei non hanno bisogno di un super governo!

Traduzione e nota: Luciano Lago