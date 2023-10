Chris Hedges: i palestinesi parlano la lingua israeliana

Israele segue il programma coloniale. Morte per la morte. Atrocità per atrocità. Ma è sempre l’occupante che dà inizio a questa macabra danza e scambia mucchi di cadaveri con mucchi di cadaveri più alti.

Di Chris Hedges

da ScheerPost

Le sparatorie indiscriminate contro gli israeliani da parte di Hamas e di altre organizzazioni di resistenza palestinesi, il rapimento di civili, il lancio di razzi su Israele, gli attacchi di droni su una varietà di obiettivi, dai carri armati alle postazioni di mitragliatrici automatizzate, sono il linguaggio familiare dell’occupante israeliano.

Israele ha rivolto questo linguaggio di violenza intriso di sangue ai palestinesi da quando le milizie sioniste hanno conquistato più del 78% della Palestina storica, distrutto circa 530 villaggi e città palestinesi e ucciso circa 15.000 palestinesi in più di 70 massacri. Circa 750.000 palestinesi subirono la pulizia etnica tra il 1947 e il 1949 per creare lo Stato di Israele nel 1948.

La risposta di Israele a queste incursioni armate sarà un attacco genocida a Gaza. Israele ucciderà dozzine di palestinesi per ogni israeliano ucciso. Centinaia di palestinesi sono già morti negli attacchi aerei israeliani dal lancio dell’“Operazione Al-Aqsa Flood” sabato mattina, che ha provocato la morte di 700 israeliani.

Domenica il primo ministro Netanyahu ha avvertito i palestinesi di Gaza di “andarsene adesso”, perché Israele “ridurrà in macerie tutti i nascondigli di Hamas”.

Ma dove dovrebbero andare i palestinesi di Gaza? Israele ed Egitto bloccano i confini terrestri. Non esiste uscita via aerea o via mare, che sono controllate da Israele.

Gaza, il più grande lager del mondo

La punizione collettiva contro gli innocenti è una tattica familiare impiegata dai governanti coloniali. L’hanno usato contro i nativi americani e poi nelle Filippine e in Vietnam.

I tedeschi lo usarono contro gli Herero e i Namaqua in Namibia . Gli inglesi in Kenya e Malesia. I nazisti lo usarono nelle aree occupate nell’Unione Sovietica, nell’Europa centrale e orientale.

Israele segue lo stesso schema. Morte per la morte. Atrocità per atrocità. Ma è sempre l’occupante che dà inizio a questa macabra danza e scambia mucchi di cadaveri con mucchi di cadaveri più alti.

Non si tratta di difendere i crimini di guerra di entrambe le parti. Non è per gioire degli attentati. Ho visto abbastanza violenza nei territori occupati israeliani, dove ho seguito il conflitto per sette anni, da detestare la violenza. Ma questo è l’epilogo familiare di tutti i progetti coloniali.

I regimi impiantati e mantenuti dalla violenza generano violenza. La guerra di liberazione haitiana. I Mau Mau in Kenia. Il Congresso Nazionale Africano in Sud Africa. Queste rivolte non sempre hanno successo, ma seguono schemi familiari. I palestinesi, come tutti i popoli colonizzati, hanno diritto alla resistenza armata secondo il diritto internazionale.

Israele non ha mai avuto alcun interesse ad una soluzione equa con i palestinesi. Ha costruito uno stato di apartheid e ha progressivamente assorbito tratti sempre più estesi di terra palestinese in una campagna al rallentatore di pulizia etnica. Nel 2007 ha trasformato Gaza nella più grande prigione a cielo aperto del mondo.

Cosa si aspetta Israele, o la comunità mondiale?

Come è possibile intrappolare 2,3 milioni di persone a Gaza, metà delle quali sono disoccupate, in una delle zone più densamente popolate del pianeta per 16 anni, ridurre la vita dei suoi residenti, metà dei quali sono bambini, a un livello di sussistenza , privare fornire loro forniture mediche di base, cibo, acqua ed elettricità, utilizzare aerei d’attacco, artiglieria, unità meccanizzate, missili, cannoni navali e unità di fanteria per massacrare casualmente civili disarmati e senza aspettarsi una risposta violenta?

Israele sta attualmente effettuando ondate di attacchi aerei su Gaza, preparando un’invasione di terra e ha tagliato l’ elettricità a Gaza, che di solito funziona solo da due a quattro ore al giorno.

Molti dei combattenti della resistenza che si sono infiltrati in Israele sapevano senza dubbio che sarebbero stati uccisi. Ma come i combattenti della resistenza in altre guerre di liberazione decisero che se non potevano scegliere come vivere, avrebbero scelto come morire.

Ero un’amica intima di Alina Margolis-Edelman che fece parte della resistenza armata nella rivolta del ghetto di Varsavia durante la seconda guerra mondiale. Suo marito, Marek Edelman , era il vice comandante della rivolta e l’unico leader a sopravvivere alla guerra.

I nazisti avevano sigillato 400.000 ebrei polacchi nel ghetto di Varsavia. Gli ebrei intrappolati morirono a migliaia, di fame, malattie e violenza indiscriminata. Quando i nazisti iniziarono a deportare gli ebrei rimasti nei campi di sterminio, i combattenti della resistenza reagirono. Nessuno si aspettava di sopravvivere.

Edelman, dopo la guerra, condannò il sionismo come ideologia razzista utilizzata per giustificare il furto della terra palestinese. Si schierò dalla parte dei palestinesi, sostenne la loro resistenza armata e incontrò spesso i leader palestinesi. Ha tuonato contro l’appropriazione dell’Olocausto da parte di Israele per giustificare la repressione del popolo palestinese.

Mentre Israele si cibava della mitologia della rivolta del ghetto, trattava l’unico leader sopravvissuto della rivolta, che si rifiutò di lasciare la Polonia, come un paria. Edelman capì che la lezione dell’Olocausto e della rivolta del ghetto non era che gli ebrei fossero moralmente superiori o vittime eterne. La storia, diceva Edelman, appartiene a tutti. Gli oppressi, compresi i palestinesi, avevano il diritto di lottare per l’uguaglianza, la dignità e la libertà.

Ghetto di Varsavia assediato

“Essere ebreo significa stare sempre con gli oppressi e mai con gli oppressori”, ha detto Edelman .

La rivolta di Varsavia ispira da tempo i palestinesi. I rappresentanti dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) erano soliti deporre una corona di fiori in occasione della commemorazione annuale della rivolta in Polonia presso il monumento del Ghetto di Varsavia.

Più il colonizzatore impiega violenza per sottomettere gli occupati, più si trasforma in un mostro. L’attuale governo di Israele è popolato da estremisti ebrei, fanatici sionisti e bigotti religiosi che stanno smantellando la democrazia israeliana e chiedendo l’espulsione o l’omicidio su vasta scala dei palestinesi, compresi quelli che vivono in Israele.

Il filosofo israeliano Yeshayahu Leibowitz , che Isiah Berlin definì “la coscienza di Israele”, avvertì che se Israele non avesse separato Chiesa e Stato avrebbe dato origine a un rabbinato corrotto che avrebbe trasformato l’ebraismo in un culto fascista.

“Il nazionalismo religioso sta alla religione come il nazionalsocialismo sta al socialismo”, ha affermato Leibowitz, morto nel 1994.

Capì che la cieca venerazione dei militari, soprattutto dopo la guerra del 1967 che conquistò il Sinai egiziano, Gaza, la Cisgiordania (inclusa Gerusalemme Est) e le alture di Golan in Siria, era pericolosa e avrebbe portato alla distruzione definitiva di Israele, insieme a qualsiasi altra cosa. speranza di democrazia.

“La nostra situazione peggiorerà fino a diventare quella di un secondo Vietnam, una guerra in costante escalation senza prospettiva di una soluzione definitiva”, ha avvertito.

Lo prevedeva:

“Gli arabi sarebbero i lavoratori e gli ebrei gli amministratori, gli ispettori, i funzionari e la polizia – principalmente la polizia segreta. Uno stato che governa una popolazione ostile composta da 1,5 a 2 milioni di stranieri diventerebbe necessariamente uno stato di polizia segreta, con tutto ciò che ciò implica per l’istruzione, la libertà di parola e le istituzioni democratiche.

La corruzione caratteristica di ogni regime coloniale prevarrebbe anche nello Stato di Israele. L’amministrazione dovrebbe da un lato reprimere l’insurrezione araba e dall’altro acquisire i collaborazionisti arabi. Vi sono anche buone ragioni per temere che le Forze di difesa israeliane, che finora sono state un esercito popolare, degenerino, trasformandosi in esercito di occupazione, e che i suoi comandanti, che diventeranno governatori militari, assomiglino a i loro colleghi di altre nazioni”.

Vide che l’occupazione prolungata dei palestinesi avrebbe inevitabilmente generato “campi di concentramento”.

“Israele”, ha detto, “non meriterebbe di esistere, e non varrebbe la pena preservarlo”.

La prossima fase di questa lotta sarà una massiccia campagna di massacri industriali a Gaza da parte di Israele, che è già iniziata. Israele è convinto che maggiori livelli di violenza finiranno per schiacciare le aspirazioni palestinesi.

Israele si sbaglia. Il terrore che Israele infligge è il terrore che otterrà.

Chris Hedges è un giornalista vincitore del Premio Pulitzer che è stato corrispondente estero per 15 anni per il New York Times, dove ha ricoperto il ruolo di capo ufficio per il Medio Oriente e capo ufficio per i Balcani per il giornale. In precedenza ha lavorato all’estero per The Dallas Morning News , The Christian Science Monitor e NPR. È il conduttore dello spettacolo “The Chris Hedges Report”.

Questo articolo proviene da Scheerpost , per il quale Chris Hedges scrive un articolo regolare .

Le opinioni espresse sono esclusivamente quelle dell’autore e possono o meno riflettere quelle di Controinformazione.info.

Fonte: Consortium News

Traduzione: Luciano Lago