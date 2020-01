Chomsky: gli Stati Uniti minacciano la pace nel mondo; dobbiamo evitare la guerra con l’Iran

da Redazione

Il noto scienziato politico Noam Chomsky rifiuta le misure aggressive degli Stati Uniti contro l’Iran e accusa Washington di aver condannato la pace nel mondo.

“L’Iran è regolarmente descritto come la più grande minaccia della pace nel mondo, cioè descritto come tale negli Stati Uniti. L’opinione globale differisce: questa considera gli Stati Uniti la più grande minaccia ”, ha dichiarato l’intellettuale americano sabato.

Chomsky ha sottolineato che è facile inventare pretesti per l’aggressività; tuttavia, ha ritenuto indispensabile evitare la guerra con l’Iran prima che sia troppo tardi. In questo contesto, ha criticato gli avvertimenti dei leader politici americani che tutte le opzioni sono aperte per attaccare il paese persiano, mentre è lo stesso governo degli Stati Uniti che viola la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale.

ONU: l’assassinio di Soleimani da parte degli Stati Uniti viola il diritto internazionale

Secondo lo scienziato, gli USA Cercano di controllare strategicamente il Medio Oriente, per le sue enormi riserve di petrolio, seguendo la politica che è stata praticata dalla fine della seconda guerra mondiale.

Il presidente iraniano, in un comunicato ufficiale, ha avvertito che unilateralismo statunitense Minaccia la sicurezza globale e ha invitato il mondo a costringere Washington a correggere i suoi errori.

Chomsky, riferendosi al ritiro degli Stati Uniti. dell’accordo nucleare iraniano, raggiunto nel 2015 con il gruppo 5 + 1 (allora formato da Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Russia e Cina, oltre alla Germania), ha sottolineato che questo patto non è morto con la partenza di Washington dallo stesso, dal momento che non è un accordo bilaterale ma coinvolge sei potenze mondiali.

Ha anche affermato che le altre parti dell’accordo restano impegnate a rispettare l’accordo, che, a suo avviso, guiderà gli Stati Uniti. verso un isolamento più profondo nel contesto globale.

Proteste contro la guerra all’Iran

Stati Uniti si sono ritirati unilateralmente nel 2018 dal trattato nucleare , il Piano Integrale nome ufficiale per azione comune (JCPOA, per il suo acronimo in inglese). Quasi tutti i paesi del mondo, comprese le Nazioni Unite, l’Unione Europea (UE) e persino i partner statunitensi. nel sestetto hanno criticato la misura del presidente americano Donald Trump.

L’UE, in particolare, afferma che sta sviluppando piani per salvaguardare l’accordo, sebbene ancora senza risultati plausibili, per mantenere l’accordo ed evitare l’embargo degli Stati Uniti contro la nazione iraniana.

Fonte: Chomsky info

Traduzione: Luciano Lago