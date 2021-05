Chiedono l’arresto di Iván Duque per aver applicato il pugno di ferro in Colombia

La Fondazione Internazionale per i Diritti Umani ha chiesto l’arresto del presidente della Colombia, Iván Duque, per la brutale repressione delle proteste.

In una dichiarazione rilasciata domenica, l’ONG ha criticato il governo colombiano per aver risposto con il pugno di ferro alla legittima protesta contro le riforme del governo.

A tal proposito cita i dati forniti da altre organizzazioni per i diritti umani che annunciano 3.405 casi di violenza della polizia, 1.445 arresti arbitrari, 22 casi di violenza sessuale, 346 sparizioni forzate e “16 omicidi commessi da agenti dell’autorità” durante la recente epidemia di protesta sociale nel paese sudamericano.

L’agenzia sollecita tutte le autorità, nazionali ed estere, ad anticipare l’arresto non solo di Duque, ma del ministro della Difesa Diego Molano, del ministro della Giustizia Wilson Ruiz e del direttore e vicedirettore della Polizia per essere direttamente responsabili di ogni tipo di violenza.

Il documento denuncia anche l’uso di civili con armi nelle operazioni di repressione nelle strade, una questione che il direttore esecutivo per le Americhe di Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, ha confermato in un’intervista al telegiornale locale Caracol Radio. , pubblicato sabato.

“Ci sono antecedenti credibili che mostrano la partecipazione congiunta di poliziotti con civili armati (…) paramilitri, che non può avvenire e costituisce abusi da parte di quei civili, non si sa se siano poliziotti in borghese, sicari o persone che agiscono con la protezione della polizia” , ha affermato.

Cosa sta succedendo in Colombia?

La Colombia sta vivendo un’epidemia sociale da un mese . Riforme fiscali, sanità, lavoro e istruzione che, secondo gli esperti, puniscono i settori più vulnerabili del Paese agli effetti economici e sanitari causati dalla nuova pandemia di coronavirus , che causa il COVID-19, sono alcune delle tante trasformazioni richieste da i manifestanti.

Molte organizzazioni per i diritti umani, come Amnesty International (AI), hanno avvertito dell’uso eccessivo e non necessario della forza da parte della Squadra mobile antisommossa (ESMAD) nel controllare le manifestazioni.

Proteste Cali Colombia

Uno degli incidenti più gravi si è verificato venerdì nella città di Cali quando elementi della forza pubblica e uomini in abiti civili hanno sparato contro gli attivisti. Secondo le autorità, questo attacco ha provocato la morte di 13 persone, portando a 66 il numero totale delle vittime della repressione delle proteste nell’ambito dello sciopero nazionale in Colombia.

Nota: Il governo neoliberista di Ivan Duque è il più stretto alleato degli Stati Uniti in Latino America e, come tale, attua le politiche deliberate d Washington e imposte dagli organismi finanziari collegati, come la Banca Mondiale, il FMI e altri orgnismi. I quadri dell’Esercito e delle forze di sicurezza colombiane sono addestrate sotto la supervisione di istruttori statunitensi e seguono le procedure imposte da questi nella repressione delle proteste popolari.

Se questi omicidi e la repressione nel sangue fossero avvenuti in un pese quale il Venezuela, tutti i media e i governi occidentali, la UE in particolare, sarebbero insorti nelle condannare del governo di Bogotà ma, essendo un governo filo USA, tutto tace.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago