Chiedono a Facebook di porre fine alla censura dei palestinesi

da Redazione

Facebook soffoca ripetutamente le voci palestinesi, il che ha suscitato l’ira di migliaia di persone che chiedono la fine della censura su questo social network.

Milioni di persone hanno condannato la censura dei palestinesi utilizzando hashtag come #FacebookCensorsPalestine (Facebook Censorship Palestine), dopo che Zoom, Facebook e YouTube hanno bloccato congiuntamente un evento accademico organizzato per mercoledì dalla San Francisco State University (EE. .UU.) Con la partecipazione dell’attivista palestinese Leila Khaled.

Con tweet, post di Facebook, storie di Instagram, video e proteste dal vivo, migliaia di persone da Ramallah (a nord della Cisgiordania occupata) a San Francisco hanno chiesto al gigante dei social media di smetterla di censurare ingiustamente le voci palestinesi e i loro sostenitori per la difesa dei diritti dei palestinesi.

Rifiutando questa censura, la coalizione ‘Facebook, Stop Censoring Palestine’ (Facebook, Stop Censoring Palestine) sta sollecitando il gigante dei social media a rimuovere l’israeliano Emi Palmor dal suo consiglio di vigilanza, la cui funzione è quella di prendere le decisioni finali e vincolanti sull’opportunità di consentire o rimuovere contenuti specifici da Facebook e dalle sue altre entità, incluso Instagram.

Palmor è un ex capo del ministero della Giustizia israeliano che ha gestito personalmente l’unità informatica del regime che ha portato alla rimozione di migliaia di contenuti palestinesi da Facebook.

Durante il suo mandato di cinque anni, “il lavoro illegale dell’unità informatica ha imposto gravi limitazioni alla libertà di espressione e di opinione, in particolare sulla Palestina”.

Alysia Grapek, autrice di un rapporto intitolato “Facebook Censorship Palestine”, raccolto giovedì dal portale di notizie Middle East Eye (MEE), ha criticato Facebook per aver messo a tacere le voci palestinesi sui suoi social media, con il pretesto di evitare il discorso. di odio.

Manifestazione per la Palestina

Il rapporto fa riferimento all’eliminazione delle posizioni della top model palestinese-olandese Bella Hadid, così come della professoressa palestinese-americana Noura Erakat, con tali pretesti.

Hadid ha pubblicato una foto del passaporto palestinese di suo padre, che è stato successivamente cancellato, mentre Erakat ha postato sulla vicenda di suo cugino, ucciso a colpi di arma da fuoco dai soldati israeliani.

Grapek ha scoperto nella sua ricerca che alcune delle parole chiave che hanno portato alla censura includono le parole: martire, Resistenza, Hamas e Hezbollah.

Per anni Facebook ha disattivato gli account palestinesi in coordinamento con il regime israeliano e le agenzie di sicurezza, con il pretesto di evitare l ‘”incitamento” alla resistenza palestinese.

I leader di questo social network e le autorità israeliane hanno firmato un accordo nel settembre 2016 che obbliga Facebook a rimuovere tutti i tipi di contenuti considerati anti-israeliani.

I palestinesi ritengono che il patto cerchi di censurare ogni tipo di critica a (Israele) e di non consentire ad attivisti e cittadini di utilizzare la piattaforma Facebook per mostrare al mondo le pratiche brutali e la repressione che l’esercito israeliano esercita sui palestinesi.

Fonte: Pars Today

Traduzione: Luciano Lago