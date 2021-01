Chi trae vantaggio dal crimine: le fortune dei miliardari aumentano di quasi 1 trilione di $ durante la pandemia

di Michel Duchaine.

Mentre milioni di persone combattono la povertà e si rivolgono ai banchi alimentari per il loro prossimo pasto, un gruppo di élite finanziarie americane ha visto le proprie fortune personali salire a nuovi livelli inimmaginabili.

Mentre i blocchi (Lock down) spingono gli occidentali in difficoltà nella povertà e li costringono a fare affidamento sui banchi alimentari, una manciata di miliardari ha visto esplodere le proprie fortune personali.

Il coronavirus ha devastato il mondo e le famiglie di tutto il mondo vivono cercando una ancora di salvezza.

Tuttavia per 614 miliardari in America, i loro saldi bancari sono aumentati di ben 931 miliardi di dollari da quando il virus ha preso piede per la prima volta.

L’economia è scesa finora quest’anno con milioni di posti di lavoro in gioco e i budget delle familgie e delle aziende sono molto più ristretti che mai.

Nel Regno Unito, le banche alimentari sono utilizzate più che mai, con cifre che mostrano un aumento del 61% delle confezioni di cibo distribuite. Lo steeso accade in Italia come in Spagna ed in altri paesi.

Per contesto, sono sei i pacchetti alimentari dati a una famiglia affamata ogni minuto.

Nel frattempo, i capi di aziende tecnologiche come Microsoft, Google e Zoom hanno visto aumentare i loro profitti durante i blocchi, ha riferito UniLad.

USA Today ha identificato i 30 miliardari che hanno beneficiato maggiormente della “pandemia”, tra cui Elon Musk, Mark Zuckerberg di Facebook e Jeff Bezos di Amazon.

Mark Zuckerberg, CEO di Facebook. L’azienda ha affermato che milioni di password degli account utente sono state memorizzate in modo non sicuro … Lo ricordiamo!

La loro crescita combinata di $ 90,1 miliardi di ricchezza rappresenta quasi il 10% dell’aumento totale di cui godono i miliardari statunitensi nel solo 2020.

Bezos, il fondatore e amministratore delegato di Amazon, ha visto la sua fortuna salire da $ 70 miliardi a $ 185 miliardi, soprattutto perché milioni di famiglie erano rinchiuse e confinate all’interno delle loro abitazioni in attesa delle spedizioni.

Elon Musk, l’anticonformista dietro Tesla e personalità schietta di Internet, ha anche lui visto benefici finanziari, così come Larry Page di Google e il guru dei social media Mark Zuckerberg.

Le richieste di aiuto da parte dei banchi alimentari sono esplose anche nel Quebec (Canada).

fonte: https://michelduchaine.com/

Traduzione: Gerard Trousson