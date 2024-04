Chi ha resuscitato l’Isis in Europa?

Secondo il professor Michel Chossudovsky, direttore del Centro di ricerca sulla globalizzazione, lo Stato islamico, ISIS o Daesh, fu stato creato dalla CIA, dal Mossad e dall’MI6 per impedire al governo siriano di Al Assad di gravitare nell’orbita russa.

Attualmente elementi dell’IS siriano sono stati reclutati dalla CIA con l’obiettivo dichiarato di seminare il caos attraverso la cosiddetta dottrina della “strategia della tensione”, non escludendo, dopo l’attacco di Mosca, la realizzazione di attentati sul suolo europeo da parte delle nuove Reti Gladio sotto la bandiera dell’Isis.

Gladio (spada in latino), era il nome dato alla “rete di agenti dormienti schierati dalla NATO in Italia e pronti a intervenire nel caso in cui i sovietici invadessero l’Europa occidentale” e sarebbe stata la forza alleata che sarebbe rimasta dietro le linee sovietiche per facilitare il contrattacco. Radio France parla di “esercito segreto della NATO”. Questa rete era controllata a distanza dalla CIA e, nonostante fosse scomparso il pericolo di un’invasione sovietica, continuò ad agire nei paesi occidentali per impedire ai partiti comunisti di arrivare al potere attraverso elezioni democratiche e si dedicò a seminare il caos attraverso la dottrina conosciuta come “strategia della tensione”.

Chi si nasconde dietro le minacce dell’Isis?

La possibile vittoria di Trump nel novembre 2024 rappresenterebbe il declino della strategia atlantista di Biden e Soros determinati a cacciare Putin dal potere, il ritorno alla dottrina della coesistenza pacifica con la Russia e l’attuazione del G3 (Stati Uniti). Russia e Cina) come “primus inter pares” nella governance globale. Per evitare ciò, i globalisti avrebbero immaginato che l’operazione Isis debba consistere nel risvegliare le loro cellule dormienti composte da militanti europei dell’Isis rimpatriati nei loro paesi d’origine per provocare attentati sanguinosi e di grande risonanza mediatica in Europa con l’obiettivo di creare un clima di paura. e intimidazioni. L’obiettivo sarebbe quello di raggiungere l’abolizione delle libertà civili e di incoraggiare la successiva instaurazione di uno Stato di polizia.

Stato d’assedio in Europa per minacce terroristiche

Si ritiene che il primo passo dell’operazione dell’Isis sia stato il sanguinoso attacco alla sala concerti Crocus City Hall di Mosca, che ha causato la morte di circa 140 persone e oltre 150 feriti e che è stato inizialmente rivendicato dallo Stato islamico (EI). Putin ha poi ammesso che gli autori del sanguinoso attacco sarebbero stati “islamici radicali” del Tagikistan, ma l’ombra della paternità intellettuale (mandanti) avrebbe continuato a incombere sulla CIA e sull’intelligence britannica. Considerata la dinamica di azione-reazione in cui siamo immersi dopo l’attacco a Mosca, nuovi attacchi commessi dalla nuova rete Gladio nell’ambito della marcia dello Stato islamico potrebbero ripetersi in diversi paesi europei.

È in questo contesto che si inquadra la recente minaccia dello Stato Islamico o Isis riguardo un “attacco terroristico nei quarti di finale di Champions League”. Secondo il professor Michel Chossudovsky, tali avvertimenti rientrerebbero nella dottrina della “minaccia terroristica locale”, promossa dai governi occidentali e sostenuta dai media per “creare un clima di paura e intimidazione, che porti all’abolizione delle libertà civili e favorendo la successiva istituzione di uno stato di polizia.

Si tratterebbe di una deriva involuzionista degli Stati democratici derivante dalla soppressione dei diritti individuali impliciti nella crociata della “Guerra Globale al Terrorismo” e che beneficerebbe del sostegno dei media. Secondo il professor Chossudovsky, quindi, i media hanno contribuito a installare nell’immaginario collettivo occidentale l’immagine dello Stato islamico come “un nemico esterno che minaccia i valori pacifici e democratici del mondo occidentale” così come “ la necessità di accettare qualsiasi forma di politica repressiva delle libertà, come parte della crociata contro il terrorismo che potrebbe portare all’instaurazione di uno Stato di polizia.

Così, l’8 dicembre, l’Unione Europea (UE) ha approvato la prima regolamentazione globale dell’intelligenza artificiale (AI). Ma, secondo un documento interno a cui “Politico” ha avuto accesso, ciò autorizza “l’uso irresponsabile e sproporzionato della tecnologia di identificazione biometrica come il riconoscimento facciale”. Il testo di legge redatto il 22 dicembre dalla presidenza spagnola del Consiglio dell’Ue stabilisce “il divieto di tali sistemi di sorveglianza biometrica in tempo reale”, ma lascia la porta aperta a eccezioni affinché la polizia e l’esercito possano utilizzare questa controversa tecnologia attraverso misure di autorizzazione legale per “prevenire minacce come il terrorismo, l’omicidio o lo stupro”. L’eurodeputata tedesca Svenja Hahn ha denunciato che questa lacuna – che non figurava nell’accordo iniziale – rappresenta un attacco ai diritti civili come sappiamo solo negli stati autoritari come la Cina e che ciò costituirebbe un primo avvertimento della fine prevedibile della democrazia formale nei paesi occidentali.

“Siamo minacciati da una versione cinese. Non siamo riusciti a vietare la sorveglianza biometrica in tempo reale nei confronti degli Stati membri, ma siamo stati in grado di introdurre molti ostacoli legali all’uso dell’identificazione biometrica in tempo reale. Rimangono potenziali lacune, come il riferimento alla minaccia terroristica o alle eccezioni di sicurezza nazionale, che potrebbero portare a una sorveglianza di massa.

L’identificazione biometrica retrograda delle persone è possibile senza alcun ostacolo giuridico, come la previa autorizzazione giudiziaria, e anche per reati minori. Inoltre, le restrizioni sulla polizia predittiva sono insufficienti. La legge sull’intelligenza artificiale rischia di diventare un incendio piuttosto che un firewall per i diritti civili”, ha avvertito il deputato della FDP.

Germán Gorraiz López, analista politico

Fonte: Observateur Continental

Traduzione: Gerard Trousson