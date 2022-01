Chi ha perso in Kazakistan e a beneficio di chi?

di Il Saker .

L’entità della crisi in Kazakistan ha sorpreso più di uno, me compreso. Alcuni l’hanno paragonato all’Euromaidan di Kiev, ma è un pessimo paragone, se non altro perché l’Euromaidan si è svolto in una piazza cittadina mentre la violenta insurrezione (perché è così!) in Kazakistan è iniziata nelle regioni occidentali ma si diffuse rapidamente in tutto il paese (che è enorme). Proprio per l’entità dell’insurrezione (circa 20.000 combattenti ben organizzati e addestrati in tutto il paese) e la sua estrema violenza (gli agenti di polizia sono stati decapitati!), È ovvio che non si è trattato di qualcosa di spontaneo, ma di qualcosa di accuratamente preparato, organizzato ed eseguito .Ed anche uno come Luttwak avrebbe approvato!

Per me assomiglia molto di più a quello che è successo in Siria nelle città di Daraa, Homs, Hama, Aleppo, Damasco e molte altre.

Devo ammettere che la mia prima reazione è stata anche “wow, come possono i servizi di intelligence kazaki e russi non vedere tutti gli indicatori e gli avvertimenti che un’insurrezione di questa portata è stata accuratamente preparata e sta per esplodere?” ? “. Poi, abbiamo appreso che il presidente Tokaev aveva fatto appello all’Organizzazione del Trattato per la sicurezza collettiva (CTSC), che fino ad ora era un’organizzazione piuttosto debole, e quella stessa sera la Russia ha lanciato un ponte aereo per consegnare forze in Kazakistan, comprese le subunità della 45a forza speciale Brigata, la 98a divisione aviotrasportata della guardia e la 31a brigata d’assalto aviotrasportato della guardia.

Le portaerei russe hanno anche trasportato piccoli contingenti di forze speciali armene, kirghise e tagike. Ancora più interessante, i bielorussi hanno anche inviato una compagnia rinforzata della loro 103a brigata aviotrasportata d’élite (questa è la famosa divisione aviotrasportata di Vitebsk, una delle migliori divisioni aviotrasportate sovietiche).

In altre parole, i russi sono stati almeno avvertiti in anticipo ed erano completamente preparati. Se è così, dubito che abbiano detto qualcosa ai loro colleghi CSTO, tranne forse (probabilmente?) ai Bielorussi.

Ok, quindi esploriamo le implicazioni di quanto sopra.

Se i russi lo sapevano, perché non hanno fatto nulla per impedire ciò che è appena accaduto?

Qui dobbiamo prima tornare a quanto accaduto di recente in Bielorussia.

Il presidente Lukashenko aveva più o meno la stessa politica estera del presidente Tokaev: qualcosa che chiamano una politica estera “multi-vettoriale” che riassumerei come segue: pompare tutti gli aiuti e il denaro dalla Russia, tutto, sopprimendo le forze filo-russe all’interno del vostro proprio paese e cercando di mostrare all’impero anglo-sionista che puoi essere comprato, al giusto prezzo ovviamente (questo è anche ciò che Vucic fa in Serbia in questo momento). Ricordiamo ora cosa è successo in Bielorussia.

L’Impero e i suoi stati vassalli dell’UE hanno tentato di rovesciare Lukashenko, che non aveva altra scelta che rivolgersi alla Russia per chiedere aiuto e sopravvivenza. La Russia, ovviamente, ha obbedito, ma solo in cambio del “buon comportamento” di Lukashenko e del completo abbandono della sua politica estera “multivettore” . Lukashenko ha vinto, l’opposizione è stata schiacciata e Russia e Bielorussia hanno già compiuto passi importanti verso la loro integrazione.

Ora so che ci sono alcuni a cui piace accusare Putin (lui personalmente) di aver “mostrato debolezza” , di “aver lasciato che gli Stati Uniti e la NATO facessero saltare in aria i paesi della periferia russa”. , Etc. eccetera. eccetera. A chi la pensa così, rivolgo una semplice domanda: confrontare la Bielorussia prima e dopo l’insurrezione. Più specificamente, dal punto di vista russo, la Bielorussia multi-vettoriale era o non preferibile alla Bielorussia pienamente allineata di oggi? La risposta, secondo me, è assolutamente scontata.

Consideriamo ora il caso del Kazakistan. È potenzialmente un paese molto più pericoloso per la Russia della Bielorussia: ha un confine enorme (7600 km, aperto e indifeso, il Kazakistan è membro della Comunità economica eurasiatica!), una potente rete sotterranea .-Turca (sostenuto dalla Turchia) , una rete clandestina di takfiri altrettanto potente (sostenuta da vari attori non statali e persino statali nella regione), tensioni etniche tra i kazaki e la minoranza russa e legami di sicurezza molto importanti con la Russia. L’acquisizione della Bielorussia da parte dell’Impero sarebbe stata pessima, ma l’acquisizione del Kazakistan da parte dell’Impero sarebbe stata molto peggio.

Eppure, come conseguenza diretta (e, secondo me, prevedibile) dell’insurrezione, Tokaev ora sa che il suo destino dipende dalla Russia, così come quello di Lukashenko. È un risultato negativo o positivo per il Cremlino?

Aggiungerò un altro nome all’elenco: l’armeno Pashinian, che era un famigerato russofobo fino all’attacco azero, e che non aveva altra scelta che chiedere aiuto alla Russia e, francamente, per sopravvivere. Anche Erdogan è un caso, ma è un bastardo ingrato di cui non ci si può mai fidare, anche su questioni minori.

Vi ricordate tutti quegli sciocchi che gridavano urbi et orbi che la CSTO era inutile, che i russi lasciavano che gli azeri picchiassero l’Armenia senza poterci fare niente? Non appena la Russia è stata coinvolta, la guerra è finita e gli “invincibili” Bayraktar hanno smesso di volare. È un risultato positivo o negativo per la Russia?

E ora, oh dolce ironia, lo stesso Pashinian sembra essere il capo ufficiale del CSTO (come Stoltenberg in realtà, un portavoce ufficiale senza una vera autorità) e ha dovuto “ordinare” (annunciare, in realtà) l’operazione CSTO in Kazakistan .

Quindi abbiamo Lukashenko, Pashinian e ora Tokaev, tutti ex politici multi-vettoriali che chiedono aiuto alla Russia e ottengono quell’aiuto, ma all’ovvio costo politico di abbandonare le loro vecchie politiche multi-vettoriali.

Non so cosa ne pensi, ma per me è un trionfo per la Russia: senza alcun intervento militare o “invasione” (con cui gli infantili dell’Occidente che di notte guardano troppa televisione hanno paura), Putin “ha rotto” tre famigerati multivettoristi e li ha fatti diventare partner gentili, leali e molto grati (!) con la Russia. A proposito, la Russia ha anche una “penetrazione” molto profonda in tutti gli altri “stans” i cui leader non sono stupidi e che, a differenza di giornalisti ed “esperti”Occidentali, tutti leggono ciò che è scritto sul muro. L’impatto di quanto appena accaduto in Kazakistan si riverbererà in tutta l’Asia centrale.

Sul funzionamento del CSTO stesso. Prima di tutto, le forze russe e bielorusse (circa 3000 russi e 500 bielorussi): queste sono vere e proprie forze d’elite, di fascia alta, condite, professionisti, altamente qualificati e ben attrezzati (gli altri contingenti, più piccoli, servono più come un “pubblico arredamento relazioni”rispetto a qualcos’altro). Ufficialmente, la loro missione è solo quella di proteggere le principali installazioni ufficiali (kazaki e russi), ma queste forze sarebbero più che sufficienti per fare carne macinata di qualsiasi takfiri, nazionalista occidentale o addestrato turco, anche se il loro numero è ben oltre 20.000 uomini stimati. E, nel peggiore dei casi, queste forze controllano aeroporti chiave dove i russi (e i bielorussi) potrebbero inviare ancora più forze, comprese almeno due divisioni aviotrasportate russe. Sarebbe una forza che nulla in Asia centrale potrebbe nemmeno sognarsi di affrontare. Devo anche menzionare che la Russia ha una base militare ampia e strategicamente cruciale in Tagikistan,

L’obiettivo di queste forze è quindi il seguente:

Soccorrere la polizia e le forze militari kazake in modo che possano reprimere la rivolta (cosa che stanno facendo)

Manda un messaggio politico alle forze di sicurezza kazake: noi ti guardiamo le spalle, non preoccuparti, fai il tuo lavoro.

Manda un messaggio politico agli insorti: o deporrai le armi, o fuggirai all’estero, o morirai (questo è quello che ha detto Putin in Cecenia e Siria, quindi queste non sono minacce vuote).

Invia un messaggio politico a USA e Turchia: Tokaev è il nostro uomo ora, hai perso lui e questo paese!

Manda un messaggio politico a tutta l’Asia Centrale e al Caucaso: se la Russia ti sostiene, rimarrai al potere anche se gli idioti della CIA/NED/ecc. stanno cercando di rivoluzionarti.

Manda un altro messaggio a persone come Erdogan o Vucic: tutto questo multivettorismo finirà molto male per te, usa la testa prima che sia troppo tardi (per te, non per noi – stiamo comunque bene!).

Alcuni hanno suggerito che il momento dell’insurrezione in Kazakistan fosse una sorta di tentativo USA-NATO di “ferire” la Russia nel suo “hotspot” e mostrarle che doveva rinunciare al suo ultimatum posto all’Occidente (i negoziati dovrebbero iniziare domani, in un clima di pessimismo generale). Non ho alcuna informazione da Langley o Mons, ma se quello era il piano americano, allora l’intero progetto non solo è andato in pezzi, ma si è ritorto contro.

Ricorda, l’argomento PSYOP era che Putin o è stupido o debole o è venduto all’Occidente. Tuttavia, se guardiamo alle cose “prima e dopo” , vediamo che se l’Occidente aveva “quasi” (o almeno pensava) di aver “ottenuto” Bielorussia, Armenia, Azerbaigian e, ora Kazakistan, la realtà è che in ogni caso sembra che i megalomani narcisisti che governano l’Occidente si siano lanciati con sicurezza in una trappola russa accuratamente preparata che, lungi dal dare all’Impero il controllo dei paesi che “quasi” ha acquisito, li ha fatti perdere per il prossimo futuro.

Riesci a immaginare il livello di rabbia e frustrazione impotente in Langley e Mons quando guardano questo tipo di immagini: oy yeh !!

Naturalmente, la macchina propagandistica anglo-sionista e i troll senza cervello (pagati o non pagati) che ripetono queste sciocchezze non diranno una parola su tutto, ma useranno il buon senso, usate il principio del “prima e dopo” e sparate. conclusioni.

A proposito di conclusioni, che dire di tutti coloro che affermano che la CSTO è una copia sdentata della NATO che non può fare nulla? La trovi ancora sdentata oggi?

Come si confronta con la NATO, no, non sulla carta, ma in termini di capacità di operazioni di combattimento?

L’Occidente voleva fare del Kazakistan un “Afghanistan russo” (stesso piano per l’Ucraina, tra l’altro). La Turchia voleva trasformare il Kazakistan in uno stato vassallo governato dalla Turchia. I Takfiri volevano trasformare il Kazakistan in una specie di emirato.

Briefing congiunto del comandante delle forze di pace della CSTO nella Repubblica del Kazakistan, del colonnello generale Andrei Serdyukov, comandante delle forze aviotrasportate russe, e del viceministro della difesa della Repubblica del Kazakistan, il tenente generale Sultan Gamaletdinov

Come giudica, secondo lei, l’efficacia di un trattato di sicurezza collettiva in grado di sventare tutti questi piani con una forza delle dimensioni di una brigata e in pochi giorni?

Un’altra cosa: c’è qualcos’altro che il Kazakistan e la Siria hanno in comune: c’erano MOLTI agenti della CIA/MI6/Mossad/ecc intorno ad Assad, che è diventato visibile dal numero di alti funzionari siriani che hanno sostenuto e persino guidato l’insurrezione. La maggior parte è poi fuggita in Occidente, alcuni sono stati uccisi. Ma il punto è che la struttura del potere in Siria era piuttosto marcia. Lo stesso si può dire del Kazakistan dove è in corso un’enorme epurazione, con l’influentissimo capo dei servizi di sicurezza (ed ex primo ministro!) non solo retrocesso, ma arrestato per tradimento!

Chiaramente, l’SVR/FSB/GRU ora avrà libero sfogo per “ripulire” allo stesso modo in cui i russi hanno “ripulito” attorno a Lukashenko e Assad (in questo caso con l’aiuto dell’Iran): in modo discreto e molto efficiente ,

Ancora una volta, posso sentire i gemiti isterici e disperati di Langley e Mons. Questo è ciò che accade quando credi alla tua stupida propaganda!

Per quanto riguarda coloro che hanno creduto a questa stupida storia di PSYOP “Putin sta perdendo paesi in tutto lo spazio dell’ex Unione Sovietica” , probabilmente si sentono molto stupidi in questo momento, ma non lo ammetteranno mai. A proposito di stupidità,

No, Putin NON sta provando, lo ripeto, NON sta provando a “ricreare” l’Unione Sovietica.

E mentre quella mediocre non-entità che è Blinken avverte che i russi sono “difficili da uscire di casa una volta entrati”.(da un Segretario di Stato americano questo è sia esilarante che un nuovo, ancora più alto livello di assoluta ipocrisia) La verità è che la maggior parte delle forze della CSTO se ne andrà molto presto, se non altro perché non sarà più necessario mantenerle in Kazakistan. Come mai ? È semplice: i terroristi e gli insorti addestrati con implacabilità saranno presto tutti morti, i rivoltosi saccheggiatori lasceranno le strade sperando di non ricevere la visita dell’NSC (Comitato di sicurezza nazionale) o della polizia kazaka, i traditori al potere lasceranno le strade per l’UE o saranno imprigionati e le forze armate e di sicurezza kazake riprenderanno il controllo del paese e manterranno l’ordine.

Perché i paracadutisti e le forze speciali russi dovrebbero restare?

Inoltre, la Russia non ha bisogno né vuole invadere o, tanto meno governare, paesi poveri, per lo più disfunzionali, con gravi problemi sociali e pochissimi benefici reali da offrire alla Russia. E ora che Lukashenko, Pashinian e Tokaev sanno di dipendere dalla buona volontà del Cremlino, puoi star certo che “si comporteranno” in modo ragionevole. Naturalmente, rimarranno per lo più stati corrotti, con nepotismo, affiliazione tribale ed estremismo religioso, ma finché non rappresenteranno una minaccia per a) la minoranza russa in quegli stati e 2) gli interessi della sicurezza nazionale russa, il Cremlino non si impegnerà se non a micro-gestirli. Ma al primo segnale di una rinascita della “multivettorialità” (forse ispirate dalle tante aziende occidentali che lavorano in Kazakistan), le sedie su cui sono attualmente seduti questi leader inizieranno immediatamente a tremare abbastanza forte e sapranno chi chiamare per fermarle.

Parlando di deboli “idioti” che hanno “perso” paesi a causa dell’Impero, qualcuno potrebbe fare un elenco dei paesi che l’Impero ha VERAMENTE strappato alla Russia (o a qualsiasi altro avversario)? e che è riuscito a mantenere? Siria? Libia? Afghanistan? Forse l’Iraq? Yemen? E questo, nonostante la dichiarazione “Missione compiuta” fatta da un presidente americano “trionfante”.

Ok, i tre stati baltici. Molto bene ! Capitan America ha vinto di nuovo come a Grenada!

Ah, posso sentire le voci che cantano “Ucraina!” E l’Ucraina? ” . Ebbene, che dire dell’Ucraina?

C’è un detto russo ( цыплят по осени считают ) che può essere approssimativamente tradotto come “non contare i tuoi polli prima che siano nati”. In questo momento, NESSUNO può prevedere con certezza cosa accadrà con l’Ucraina in futuro. Non solo l’Ucraina è diventata un paese 404, schifoso e deindustrializzato, ma ora è governata da un’intera classe (in senso marxista) di nazisti che, a quanto pare, nessuno ha la volontà o la capacità di denazificare (la Russia potrebbe, ma ha assolutamente nessuna motivazione per farlo, come per USA / NATO, LOL !!). Anche se la Russia e gli Stati Uniti accettassero una sorta di status di neutralità per l’Ucraina, non rimuoverà un solo nazista dal potere e, al contrario, creerà le condizioni per una disgregazione ancora maggiore del paese (che io penso che alla fine accadrà comunque, ma molto lentamente e molto, molto dolorosamente).

Retata di terroristi nel Kazakistan

L’unica cosa che Ucraina e Kazakistan hanno in comune è che sono due paesi inventati da bolscevichi russofobi rabbiosi: non solo i loro confini attuali non hanno senso (e voglio dire non hanno assolutamente alcun significato), ma questi confini si uniscono sotto un “tetto “politica totalmente artificiale di regioni e gruppi etnici completamente diversi. La grande differenza, ovviamente, è che tutti i governanti ucraini erano, e sono tuttora, infinitamente peggiori di quanto non siano mai stati Nazarbayev o Tokaev. Inoltre, il nazionalismo ucraino è il più atroce e il più folle del pianeta, si può solo paragonarlo agli hutu Interahamwe del Ruanda. Sì, c’è una vena nazionalista nella società kazaka (amorevolmente nutrita e alimentata dall’Occidente per decenni), ma rispetto agli ukronazi sono umanitari dalla voce pacata e mentalmente sani. Nella mia esperienza personale e quindi soggettiva, kazaki e russi vanno d’accordo molto meglio di ucraini e russi.



Infine, ma non meno importante, ci vorranno decenni per denazificare l’Ucraina, e Dio solo sa chi lo farà e potrà farlo (di certo NON la Russia!) quando gli insorti kazaki saranno già morti, in gran numero (diverse migliaia secondo alcuni resoconti), dalle forze di sicurezza kazake. Quanto agli oligarchi kazaki e ai funzionari che li hanno aiutati, o sono morti, in prigione o già all’estero.

Non dimentichiamoci della Cina? È un giocatore molto importante in Kazakistan. A un certo livello, Cina e Russia sono concorrenti economici e persino politici del Kazakistan, ma la Cina non può assolutamente e categoricamente permettere che il Kazakistan venga conquistato dagli Stati Uniti e dalla NATO, dai Takfiri o dai Pan-Turchi. I cinesi non hanno (ancora) mostrato i loro muscoli militari, ma potrebbero, e puoi star certo che fletteranno i loro (enormi) muscoli economici per prevenire un simile risultato. Quindi, mentre la povera Ucraina ha la Polonia come vicina, il Kazakistan ha Russia e Cina che sono assolutamente determinate a non consentire forze ostili (anticinesi o antirusse).

La conclusione sull’Ucraina è questa: aspettiamo e vediamo che tipo di galline si schiuderanno le uova degli Ukies e se il risultato finale sarà peggiore o migliore per la Russia. E per “risultato” non mi riferisco alle dichiarazioni sconvolgenti dei politici occidentali e degli idioti parlanti, ma ai risultati effettivi, che in questo tipo di situazione possono richiedere mesi, se non anni, prima che diventino pienamente evidenti . (So ​​che coloro che credono fermamente che “Putin è debole” ignoreranno i miei consigli, i fatti o la logica, ma rivolgo questi suggerimenti soprattutto a coloro che ascoltano questa storia e vogliono scoprire da soli se è vera o falso).

Conclusione

Quello che è appena successo in Kazakistan è stata sia un’insurrezione su larga scala avviata dagli Stati Uniti che un tentativo di colpo di stato. Ci sono prove schiaccianti che i russi fossero consapevoli di ciò che stava arrivando e hanno permesso al caos di intensificarsi al punto che hanno lasciato solo una possibile opzione per Tokaev: chiedere l’intervento della CSTO. L’estrema rapidità dell’operazione militare russa ha colto tutti di sorpresa e nessuna delle parti coinvolte in questa insurrezione + colpo di stato (Stati Uniti, Takfiri e Turchi) ha avuto il tempo di reagire per impedire il rapido dispiegamento di (estremamente) combattimenti- forze capaci che hanno poi permesso alle forze armate e di polizia kazake di riorganizzarsi e passare all’offensiva. Il fatto che Pashinian ce l’abbia”Ordinata” questa operazione del CSTO è stata una bella ciliegina sulla torta, karmica

Tutto sommato, questo è solo l’ultimo di una serie di fallimenti catastrofici da parte dei leader dell’Impero anglo-sionista (già morto) e degli Stati Uniti (ugualmente morti) nel fare davvero qualsiasi cosa, qualunque cosa accada. Nel confronto tra il discorso occidentale e l’azione militare russa, è stata quest’ultima a prevalere ancora una volta.

Domani gli Stati Uniti cercheranno di spaventare la Russia parlando di “sanzioni infernali” . Buona fortuna a loro!

Fonte: http://thesaker.is



tramite https://lesakerfrancophone.fr

Traduzione: Gerard Trousson