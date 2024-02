Chi fermerà gli USA?

di Elena Pustovoitova

Washington si sta preparando in modo aggressivo a “pacificare” l’Iran

Anche il 23 novembre dello scorso anno, nel Canadian Global Research, il professor Hossudovsky ha sottolineato direttamente che la furia degli israeliani e il sangue dei palestinesi non fanno altro che aprire la strada all’evento principale del prossimo futuro: l’attacco americano-israeliano all’Iran.

Al momento in cui scriveva, navi da guerra statunitensi e della NATO, tra cui due portaerei, aerei da combattimento e un sottomarino nucleare, erano schierate nel Mediterraneo orientale e nel Mar Rosso. E tutte queste sono chiamate a contrastare quello che, sia i politici occidentali che i media, descrivono all’unanimità come “aggressione palestinese contro lo Stato ebraico”.

Chiariamo subito: la mappa del gruppo navale NATO operante nel Mar Rosso, nel Golfo di Oman, nel Golfo di Aden, nel Golfo Persico e nel Mar Arabico al 20 dicembre 2023 mostra la presenza di quasi 50 navi.

Ma anche senza di loro, Israele è già al 4° posto tra le forze armate più forti, dopo Russia, Stati Uniti e Cina. La domanda è: perché mai Israele ha bisogno del sostegno delle portaerei americane per commettere un genocidio contro i palestinesi che vivono nella loro stessa terra?

Ogni volta che sottolinea che “Israele ha il diritto all’autodifesa”, Washington fa costantemente un cenno all’Iran, minacciando di punirlo “se la situazione dovesse peggiorare”. Ciò significa che peggiorerà.

Il professor Hossudovsky ha costruito una serie di fatti che dimostrano, più accuratamente di qualsiasi prova, che Washington si sta costantemente preparando a “pacificare” l’Iran. Altri 4 mesi prima del 7 ottobre 2023, il Congresso degli Stati Uniti ha adottato la risoluzione 559, accusando l’Iran di possedere armi nucleari. La risoluzione autorizza l’uso della forza militare contro l’Iran.

Missili iraniani

Inoltre, i deputati sanno da tempo che Israele è una potenza nucleare non dichiarata. E l’attuale dispiegamento militare USA-NATO in Medio Oriente, che i media presentano come un aiuto a Israele , è solo la punta dei preparativi militari anti-iraniani degli Stati Uniti che vanno avanti da più di 20 anni.

Dal 2004 il Pentagono prende in considerazione un attacco nucleare israelo-americano all’Iran. Nel 2005, ha sviluppato uno scenario in cui un attacco israeliano per conto di Washington sarebbe stato utilizzato come “fattore scatenante” che avrebbe scatenato una guerra totale contro l’Iran, secondo il professor Hossudovsky.

Il fermo sostegno di Biden a Netanyahu è coerente con le parole del tenente generale Richard Clarke secondo cui le truppe americane sono “pronte a morire per lo Stato ebraico”. Ciò significa che dietro i bombardamenti e l’invasione della Striscia di Gaza ci sono l’esercito americano e il suo apparato di intelligence.

Ma la guerra con l’Iran viene vista dal Pentagono anche come parte di una serie di operazioni militari. Secondo l’ex comandante della NATO, generale Wesley Clark, la road map militare del Pentagono prevedeva una serie di stati: “Il piano della campagna quinquennale comprendeva solo sette paesi, a cominciare dall’Iraq, poi Siria, Libano, Libia, Iran, Somalia e Sudan. “

Dal 1991 non c’è stata alcuna resistenza nel mondo. Riuscirà la Russia capitalista a diventare tale resistenza? Certamente no. Ecco perché la guerra diventa inevitabile, dice l’Associated Press. “Il mondo è entrato in un’era di crescente instabilità mentre i paesi di tutto il mondo aumentano le spese militari in risposta all’invasione russa dell’Ucraina, all’attacco di Hamas contro Israele e alla crescente assertività della Cina nel Mar Cinese Meridionale”. Questa è la conclusione di un nuovo rapporto appena pubblicato dall’Istituto internazionale per gli studi strategici IISS con sede a Londra. La Russia in Ucraina, la Cina nel Mar Cinese Meridionale, le crescenti tensioni nell’Artico, la Corea del Nord e le sue armi nucleari, il rafforzamento dei regimi militari nel Sahel africano : tutto ciò “contribuisce al deterioramento della situazione della sicurezza”.

Forza Navale iraniana

Le ragioni elencate della crisi non sono né nuove né corrette. E se tutti questi sono inclusi nei “numeratori”, allora il “denominatore” del problema saranno sempre gli Stati Uniti, le loro ambizioni, il loro desiderio di tenere in mano le redini della subordinazione economica ai propri interessi, di forzare economicamente paesi significativi che trascinano solo loro, il carro economico degli Stati Uniti.

“L’attuale situazione della sicurezza militare preannuncia quello che probabilmente sarà un decennio più pericoloso, caratterizzato da sfacciate affermazioni da parte di alcuni militari, che spingono ad un approccio del tipo “la forza è giusta”, così come una spinta da parte di democrazie che la pensano allo stesso modo per rafforzare la difesa bilaterale e multilaterale. connessioni in risposta”, afferma il rapporto.

In effetti, la spesa per la difesa globale è aumentata del 9% lo scorso anno arrivando a 2,2 trilioni di dollari. Chi è colpevole? La Russia, ovviamente, “poiché l’invasione su vasta scala dell’Ucraina, giunta al suo terzo anno, ha accresciuto i timori che la Cina e altri stati militarmente potenti possano cercare di imporre la propria volontà sui loro vicini”, sottolinea il rapporto dell’IISS. E chi può imporci la propria volontà? E come si confronta questo imperativo con il valore della vita umana ?

Nota: Dopo quanto sta avvenendo a Gaza, con lo sterminio della popolazione palestinese, fatto che segue nel tempo altre forme di sterminio avvenute sempre per mano americana (Iraq, Libia, Afghanistan, ecc..), sembra chiaro che il valore della vita umana per gli strateghi di Washington e Israele equivale a zero.

Fonte: stoletie.ru/politika/kto_ostanovit_ssha_117.htm

Traduzione: Sergei Leonov

Nota: Luciano Lago