“Chi è nostro amico, la Siria . . . o al-Qaeda?”, Chiede il senatore in pensione dello stato della Virginia Richard Black





L’America farebbe bene a continuare a ridurre le sue perdite in tutto il Medio Oriente. Potrebbe iniziare normalizzando le relazioni con la Siria, ponendo fine alle sanzioni e ritirando le truppe statunitensi dal loro territorio sovrano.

Questo è quello che il senatore dello stato della Virginia in pensione Richard Black ha detto in un’intervista al quotidiano elettronico Syria Times.

“La Siria ci sta aiutando combattendo il più grande esercito di terroristi di al Qaeda sulla terra che si trova nella provincia di Idlib. E poiché “il nemico del mio nemico è mio amico”, è ora che ci chiediamo, chi è il nostro amico, la Siria. . . o al Qaeda?”, ha aggiunto il senatore in pensione.

Il senatore ha affermato che l’amministrazione Obama-Biden-Clinton ha la pesante responsabilità di istituzionalizzare guerre senza fine e di averle estese in Libia, in Siria e nello Yemen.

Interrogato sulle ripercussioni della conquista dell’Afghanistan da parte dei talebani, il senatore in pensione ha risposto:

“La caduta dell’Afghanistan è un duro colpo per lo stato profondo americano, che vive di un continuo stato di guerra. Prima di ordinare il ritiro dall’Afghanistan, il presidente Biden non poteva sbagliare; la stampa mainstream aveva soppresso le notizie negative su di lui. Ma ora i media si stanno vendicando, facendo precipitare la sua popolarità”.

Ha continuato dicendo:

“I falchi della guerra hanno avvertito che al Qaeda potrebbe riemergere in Afghanistan. La loro affermazione suona vuota, dal momento che gli Stati Uniti sono stati un incrollabile sostenitore di al Qaeda in Siria durante la guerra siriana.

Sotto il progetto della CIA Timber Sycamore, gli Stati Uniti hanno incanalato grandi quantità di missili anticarro e antiaerei agli affiliati di al Qaeda. Fino ad oggi, gli Stati Uniti sostengono attivamente la più grande concentrazione di combattenti di al Qaeda sulla terra nella provincia siriana di Idlib. È oltraggioso suggerire che gli Stati Uniti siano sinceramente preoccupati che al Qaeda possa ricostituirsi in Afghanistan, quando noi siamo i loro principali sponsor in Siria”.

Terroristi sostenuti da USA e Turchia a Idlib (nord Siria)



Per quello che riguarda la vittoria dei talebani ed il futuro dell’Afghanistan, il senatore ha espresso il suo giudizio.

Secondo il senatore Richard Black, la caduta di Kabul è stata molto diversa dal crollo violento e sanguinoso di Saigon. Mentre i sudvietnamiti hanno combattuto disperatamente per molti anni, l’esercito afghano si è semplicemente dissolto. In un caso, sei combattenti talebani hanno preso il controllo di un’intera provincia di 60.000 persone.

“Il peggior crimine di guerra denunciato è stata l’esecuzione di 22 commando afgani che si erano arresi il 16 giugno. Ci sono notizie sparse di esecuzioni, decapitazioni e matrimoni forzati, e Amnesty International ha riportato orribili omicidi di nove uomini Hazara un mese prima della caduta di Kabul. Ad oggi, tuttavia, i crimini di guerra e le rappresaglie non sono stati ampiamente segnalati, anche se nel tempo potrebbero emergere ulteriori rapporti”.

Il senatore ha chiarito che, contrariamente all’opinione popolare, i talebani non sono una forza monolitica. Sono gravemente sovraccarichi, con 100.000 soldati che occupano una nazione montuosa di 38 milioni di persone. Il loro sostegno tra il popolo afghano è imprevedibile. Sono impopolari nei centri vitali cosmopoliti, dove sono scoppiate più volte manifestazioni contro di loro. Il governo filo USA deposto del presidente Ghani era grottescamente corrotto; secondo quanto riferito è partito con un’enorme massa di contanti. I talebani non erano popolari, ma nemmeno il regime deposto del presidente Ghani.

Nessuna folla di sostenitori euforici ha fiancheggiato le strade, celebrando la vittoria dei talebani. Gli stessi talebani non sembrano esuberanti. Piuttosto, sembrano un po’ confusi e sopraffatti da tutto ciò. Mancano di fiducia in se stessi perché non hanno il sostegno della gente.

I talebani sono ansiosi di sedare i timori di ritorsioni tra il pubblico e gli osservatori internazionali.

L’Afghanistan non è mai stato una nazione coesa e stabile. È sempre stato un paese di diverse regioni tribali, in competizione militarmente tra loro.

Leggi l’intervista completa: http://www.syriatimes.sy

Traduzione: Luciano Lago