Chi è l’autore del sabotaggio dei gasdotti Nord Stream?

Sei mesi dopo le esplosioni, non c’è ancora una risposta ufficiale. Secondo un ex capo della missione militare francese alle Nazioni Unite, che nega la responsabilità russa, l’assenza di risultati delle tre inchieste occidentali su questo argomento dimostra che stiamo cercando di nasconderli.

L’assenza di risultati dalle tre inchieste aperte in Occidente per chiarire gli atti di sabotaggio sui Nord Stream farebbe pensare che qualcuno voglia nasconderli, ha indicato il 3 marzo il generale Dominique Trinquand, ex capo della missione militare francese all’Onu , sul canale televisivo francese LCI .

“ La domanda ‘Chi beneficia del crimine?’ bisogna chiedere […]. È certo che queste pipeline appartengono a una società russa e che quindi il reato, a priori, non gioverebbe ai russi . Cosa mi colpisce: avete un’inchiesta tedesca, un’inchiesta svedese, un’inchiesta danese che, a priori, ha recuperato molti elementi. Tuttavia, non abbiamo davvero alcuna conclusione. È che probabilmente ci sono conclusioni che non vogliamo dare “, ha detto il generale.

La mano USA nel sabotaggio gasdotti

L’articolo di Hersh sarebbe credibile?

Secondo il generale Trinquand, l’articolo del premio Pulitzer Seymour Hersh sulla responsabilità di Stati Uniti e Norvegia nel sabotaggio del Nord Streams può essere considerato attendibile. L’alto funzionario osserva che chiunque può verificare le rotte delle navi menzionate nel documento.

Saluta gli sforzi del giornalista americano che ha ricostruito la manovra Nato , vale a dire “un’azione di sommozzatori nel Mar Baltico e un’azione di un aereo che lancia boe”. Il soldato francese ricorda che tutti gli elementi di questa indagine possono essere verificati.

Per il generale Trinquand ci sarebbe silenzio totale, anche se la responsabilità di Washington è nota a tutti.

” I danesi, i norvegesi, i tedeschi, gli svedesi non direbbero se sapessero che sono stati gli americani “, ha concluso.

L’indagine Seymour Hersh

L’esperto Seymour Hersh ha pubblicato l’8 febbraio i risultati della sua inchiesta giornalistica sulle esplosioni che a settembre hanno danneggiato tre delle quattro condutture degli oleodotti Nord Stream 1 e 2, che collegano la Russia all’Europa attraverso il Mar Baltico. Ha affermato che i sommozzatori americani hanno piazzato esplosivi nei tubi sottomarini la scorsa estate, con il pretesto delle esercitazioni NATO Baltops-2022. Tre mesi dopo, i norvegesi hanno fatto esplodere le bombe, aggiunge Hersh.

Il Pentagono in seguito disse a Sputnik che gli Stati Uniti non avevano nulla a che fare con le esplosioni.

fonte: Sputnik Africa

Traduzione: Gerard Trousson