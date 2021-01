Chi aiuterà i polacchi se dovranno confrontarsi con i globalisti dell’UE e degli Stati Uniti?

da Redazione

Pochi paesi al mondo hanno vissuto il crollo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump tanto quanto la Polonia

Alcuni polacchi sono sconvolti, altri sono felici. E non è solo l’interesse di lunga data del popolo polacco per ciò che fanno gli americani. La Polonia post-comunista ha fatto affidamento su Washington come garante della propria sicurezza e sopravvivenza. Accade ora che gli Stati Uniti, secondo alcuni politici e intellettuali polacchi, sono gravemente “malati”, il che è particolarmente pericoloso sullo sfondo delle tendenze allarmanti nell’Unione Europea.

Dopo il crollo del blocco sovietico, Varsavia ha deciso, invece di costruire relazioni bilaterali, di unirsi a coalizioni multilaterali, rendendosi conto che questo avrebbe dovuto pagare con una parte di sovranità e limitare la sua manovrabilità in politica estera. La Polonia ha insistentemente chiesto di aderire alla NATO e all’Unione Europea, dove è stata accettata. I problemi sono iniziati quando l’UE e gli stessi Stati Uniti hanno iniziato a cambiare come paese leader dell’Alleanza del Nord Atlantico. Nel 2015, il Partito Legge e Giustizia (PiS) è salito al potere in Polonia e già nella prima metà del 2016 il suo presidente Jaroslaw Kaczynski ha tenuto un discorso in cui ha definito il ripristino della sovranità nazionale un compito chiave. Si è rivelato inaccettabile per PiS e i suoi alleati che, in primo luogo, la Germania ha iniziato a dominare nell’Unione europea e, in secondo luogo, la burocrazia di Bruxelles ha sempre più spesso invaso i poteri che il Trattato di Lisbona ha lasciato al destino degli Stati membri dell’UE. Era ancora sopportabile quando la Gran Bretagna era presente nell’Unione Europea, bilanciando Berlino e il tandem franco-tedesco. Ma dopo l’annuncio della Brexit, la situazione ha cominciato a trasformarsi in una minaccia, secondo la parte di “Legge e giustizia”.

Se guardi cosa scrivono oggi le pubblicazioni orientate al PiS sugli affari europei, potresti avere l’impressione che la Polonia sia in guerra con Bruxelles e Berlino.

Marcia Patriottica in Polonia



E se si ascolta quello che dicono i deputati e i funzionari del partito Solidarietà Polonia, che fa parte del campo al potere, si può rafforzare l’opinione che il ritiro del Paese dall’Unione europea non sia lontano. Molti polacchi non si accontentano della tendenza a federalizzare l’UE, trasformandola in una sorta di Stati Uniti d’Europa, che può trasformarsi in una trasformazione dell’alleanza di paesi sovrani in uno stato centralizzato, dove la voce di Varsavia non si farà sentire . Questo preoccupa i politici e gli intellettuali associati al PiS. È vero, sperano ancora di riuscire a combattere questi sentimenti sulle piattaforme interne dell’Unione europea senza lasciarla. Tuttavia, alla fine dello scorso anno e all’inizio di quest’anno, i leader dell’opinione pubblica, legati all’ambiente di destra, ma non sostenendo ciecamente il partito al governo, si sono offerti di discutere seriamente l’argomento Polexit e hanno iniziato a mostrare le loro stesse preoccupazioni.

Inoltre, Bruxelles impone alla Polonia un’ideologia che contrasta con l’anima cattolica tradizionale polacca. È stato spiacevole, ma non così pericoloso finché Trump ha governato negli Stati Uniti, le cui opinioni e azioni, principalmente contro la Germania, sono state percepite da Law and Justice come supporto al suo corso. La situazione è diventata insopportabile dopo la vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali, di cui alcuni politici polacchi di destra dubitano ad alta voce (per esempio, l’ex ministro degli Esteri polacco Witold Waszczykowski, ora membro del Parlamento europeo).

Questo perché, se la nuova amministrazione americana inizia ad esportare i suoi “concetti di valori” in Polonia, il campo al potere non sarà in grado di far fronte alla doppia pressione di Washington e Bruxelles. Inoltre, si consiglia ora all’opposizione polacca, ispirata dalla sconfitta di Trump, di mettersi alla ricerca di un “Biden polacco”.

Per PiS, ciò significa un’alta probabilità che lo scenario si attivi quando non solo perde la sua maggioranza nella Dieta alle prossime o elezioni anticipate, ma cade sotto un “divieto di professione”, deve affrontare una raffica di procedimenti penali contro la sua leadership e sarà completamente distrutto. E allora sarà possibile dimenticare la sovranità, sarà semplicemente demolita, poiché l’unione degli oligarchi americani e dei funzionari del Partito Democratico non ha bisogno di stati nazione.

Patrioti polacchi manifestazione



Probabilmente non c’è bisogno di spiegare cosa significhi per la Polonia, il cui trauma principale è la perdita dell’indipendenza e le ripetute divisioni. Ma chi aiuterà i polacchi nel caso dovessero confrontarsi con i globalisti dell’UE e degli Stati Uniti? Forse solo la Russia.

Anche la questione del rafforzamento della nostra statualità e sovranità è di fondamentale importanza per noi (russi). I valori della società russa sono simili a quelli della polacca. Mosca è guidata da accordi bilaterali, perché basati su interessi nazionali e non su “ideologia rivoluzionaria”. La Russia non è interessata all’assorbimento della Polonia da parte della comunità globalista, e quindi può diventare il garante della sua indipendenza come stato e sovranità. Naturalmente, questa idea è ancora insopportabile per i politici del partito al governo in Polonia. Ma tempi come questo stanno arrivando.

Stanislav Stremidlovsky

Fonte: REGNUM.ru

Traduzione: Sergei Leonov