Che tipo di minaccia è la Russia?





James W. Carden (*)

Su nessun argomento il consenso bipartisan è più incrollabile che sulla minaccia russa.

Nel suo ultimo libro, “The Stupidity of War: American Foreign Policy and the Case for Compplacency” , il politologo americano John Mueller dimostra che dalla fine della seconda guerra mondiale, i politici americani hanno sviluppato una sorta di dipendenza dalla minaccia dell’inflazione “elevando regolarmente la problematica fino al limite… focalizzata su problemi, o mostri, che essenzialmente non esistevano. E per quanto riguarda le attuali ossessioni gemelle dell’establishment della politica estera americana, Russia e Cina, Mueller, sempre l’iconoclasta, consiglia il compiacimento.

Non importa quanto gli Stati Uniti possano essere in disaccordo con l’una o l’altra delle politiche interne della Russia e della Cina, Mueller crede che entrambi i paesi siano più interessati a diventare ricchi e ricevere il riconoscimento che credono sia loro dovuto come potenze mondiali che non alla conquista militare. Mueller scrive che “nessuno degli stati sembra nutrire sogni simili a Hitler di un’ampia espansione con mezzi militari, e in misura considerevole sembra ragionevole che altri paesi, inclusi gli Stati Uniti, accettino e persino servano, tali obiettivi , inconsistenti, cosmetici e sostanzialmente privi di significato”.

Eppure tra le eredità della prima Guerra Fredda c’era la creazione di una casta auto-consacrata di allarmisti della politica estera a Washington che, secondo Mueller, sono specializzati nell’interferire in un “intento disperato da apparente capacità”. Ebbene, più cerca il cambiamento … Più la politica degli Stati Uniti nei confronti della Russia di Putin rimane guidata dalla minaccia dell’inflazione, dall’emozione e dalle false pressioni di vari gruppi di interesse stranieri a Capitol Hill, piuttosto che da una valutazione equilibrata degli interessi di sicurezza nazionale americana.

Come mostra Mueller, ad ogni svolta un cast bipartisan di allarmisti seriali proclama che gli Stati Uniti devono affrontare un ambiente di minaccia globale senza precedenti. Ad esempio, Mueller indica la Commissione 2018 sulla strategia di difesa nazionale per gli Stati Uniti , che ha proclamato che “la sicurezza e il benessere degli Stati Uniti corrono un rischio maggiore che in qualsiasi momento da decenni”.

La commissione di 12 membri nominata dal Congresso comprendeva un mix di neoconservatori e liberali interventisti tra cui l’ex direttore della CIA Michael Morell, l’ex ambasciatore americano Eric Edelman e Kathleen Hicks, membro del think tank, che ora è vice segretario alla difesa degli Stati Uniti.

E su nessun argomento il consenso bipartisan è più incrollabile che sulla Russia. Negli anni dall’inizio della guerra civile ucraina nel 2014, l’establishment della politica estera degli Stati Uniti ha adottato la posizione che l’annessione della Crimea da parte della Russia e il suo sostegno alla ribellione nell’Ucraina orientale fosse solo l’inizio: credevano che Putin avesse gli occhi puntati su cose più grandi come cercare il controllo dell’Europa orientale e degli stati baltici.

Ma era davvero così?

Mueller, citando il lavoro di Robert Person, professore associato presso l’Accademia militare degli Stati Uniti a West Point, osserva che per la Russia, l’Ucraina ha un “profondo significato simbolico” nonché un’importanza strategica a causa della base navale russa a Sebastopoli, in Crimea. Ma al contrario, la Russia ha “da tempo riconosciuto che i paesi baltici sono culturalmente e storicamente diversi dalla Russia”.

Per Mueller, l’idea, promossa così vigorosamente dalle élite della politica estera statunitense nel 2014 (e oltre), che Putin fosse in missione espansionistica “sembra avere poca sostanza”. In effetti, secondo Mueller, l’avventura ucraina di Putin sembra più “una scappatella unica, opportunistica e probabilmente sottovalutata che si è rivelata inaspettatamente costosa per gli autori”.

Putin fr i suoi ufficiali

Mueller osserva che la Russia, come la Cina, “non cerca di imporre il proprio modello al mondo”. In questo senso, entrambi i paesi seguono una politica estera prevalentemente westfaliana di non interferenza negli affari di altri paesi, e nei casi in cui Putin ha deviato da quella visione, incluso lo sforzo a volte farsesco di influenzare le elezioni presidenziali statunitensi del 2016, la Russia ha pagato un prezzo non invidiabile.

*James W. Carden è un iscritto alla Globetrotter ed è un ex consigliere del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. In precedenza, è stato uno scrittore collaboratore di affari esteri presso la Nation e il suo lavoro è apparso anche su Responsible Statecraft del Quincy Institute , American Conservative , Asia Times e altro ancora.

Questo articolo è stato prodotto da Globetrotter in collaborazione con l’ American Committee for US-Russia Accord .

Traduzione: Luciano Lago