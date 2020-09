Che succede con il caso Navalny? – Dopo la dichiarazione della Merkel, c’erano più domande che risposte

da Redazione

Da più di dieci giorni non si ricevono nuove informazioni sullo stato di Alexei Navalny. E per tutto questo tempo, il pubblico progressista sta aspettando umilmente informazioni, il che in effetti, è sorprendente. Dopo tutto, la principale lamentela contro i medici di Omsk (Russia) era la soppressione delle informazioni. Ma, a quanto pare, questo è completamente diverso in Occidente, qui devi capire … E c’è tutta una serie di questi esempi di doppi standard da parte della comunità liberal nella storia con Navalny. Ma iniziamo in ordine.

Navalny si èsentito male a bordo dell’aereo che volava da Tomsk a Mosca. A causa del deterioramento della sua salute, l’aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza a Omsk, dove il blogger è stato ricoverato in un ospedale locale .

Quasi lo stesso giorno in Germania, hanno annunciato di essere pronti a prenderlo per il trattamento. Non appena le sue condizioni gli hanno permesso di farlo, Alexei Anatolyevich è stato inviato alla “Charite” di Berlino . E ci fu una pausa.

Una pausa alimentata da ogni sorta di speculazioni e teorie infondate.

I tabloid mondiali hanno definito Navalny un grande martire, e i più audaci hanno diagnosticato che era stato avvelenato dal Novichok.

Gli inglesi sono stati i primi ad affrettarsi al riguardo, visto che hanno intervistato uno dei creatori del veleno “da combattimento”.

l desiderio di tracciare paralleli con Skripal era così forte che agli scribacchini britannici non importava nulla della discrepanza nei sintomi e dimenticavano le ovvie differenze nelle storie di Skripal e Navalny. Un attacco di amnesia ha colpito l’immaginazione malata non solo degli inglesi, ma anche di altri media stranieri.

La trama della CIA per erogare nuove sanzioni contro la Russia e isolarla dalla Germania

Quando le versioni hanno cominciato a ripetersi ei giornalisti si sono stancati di masticare la stessa gomma informativa, i tedeschi hanno dovuto fare una dichiarazione .

Tuttavia, non abbiamo visto nulla di sorprendente o di nuovo in questa dichiarazione “ufficiale”. Per tutto questo tempo, mentre non c’erano commenti ufficiali sullo stato di salute di Navalny, erano in corso trattative tra la Merkel ei suoi “partner”.

La vecchia cancelliera intransigente fino all’ultimo ha scartato la versione con “Novichok”, rendendosi conto che le prove a conferma di questa diagnosi semplicemente non sarebbero state sufficienti per convincere gli stessi tedeschi.

Alexei Navalny fermato a Mosca prima dell’avvelenamento

L’annuncio di Lukashenko di aver intercettato i negoziati tra Varsavia e Berlino dà dei contorni reali all’ipotesi di falsificazione pianificata.

Così, un tentativo di imporre sanzioni al “caso Navalny” potrebbe trasformarsi in una serie di dimissioni dell’élite europea.

E la prima in questa lista di “Navalny” è la stessa Frau Merkel. Da questo, le sue dichiarazioni indecise e ambigue sono comprensibili.

Lukashenko ha effettivamente trasformato la storia dell ‘”avvelenamento” di Navalny di 180 gradi, costringendo i “partner” occidentali a rispondere alle accuse di falsificazione pianificata. Finora, non si sono affrettati a commentare in qualche modo questa affermazione.

Ma dovrai rispondere, poiché dovrai fornire prove specifiche di avvelenamento. Le forze dell’ordine britanniche non avevano alcuna prova, quindi non hanno giocato la carta con “Novichok” a Salisbury.

E ora, se parliamo davvero di sanzioni, ma per ora sta succedendo tutto, sarà necessaria una prova.

Per la maggior parte non servono alla Russia, si capisce già molto bene che l ‘”avvelenamento” di Navalny è solo un pretesto per sanzioni.

L’opinione pubblica europea ha bisogno di prove: la comunità imprenditoriale e i normali cittadini che hanno ancora domande per le loro autorità dopo le sanzioni della Crimea.

Eva Lisovskaya, per “Russian Spring”

Fonte: Источник: https://rusvesna.su/news/

Traduzione: Sergei Leonov