Che peccato! I media Occidentali non riescono a fare del militante bielorusso un nuovo caso Navalny: si tratta di un militante neonazista

Inserito alle 16:51h in da Redazione in Bielorussia





Bielorussia – I media occidentali, persino Bellingcat, non riescono a salvare la reputazione del soldato neonazista Protassevich

di Christelle Néant.

Dal momento dell’arresto di Roman Protassevich a Minsk, dopo l’atterraggio di emergenza del volo Ryanair dove si trovava, è iniziata, tra la Bielorussia e l’Occidente, una vera e propria battaglia per la sua reputazione , tra l’altro, per sapere se questi ha o no combattuto per il Battaglione neonazista Azov nel Donbass.

Da parte russa e bielorussa, alcuni hanno subito sottolineato che il Protassevich aveva combattuto nel battaglione neonazista Azov all’inizio del conflitto in Donbass. Cosa che i media occidentali e persino alcuni ucraini, come Andrei Biletsky, ex comandante del battaglione Azov, hanno negato .

Sul suo blog ospitato sul sito Ukraïnskaya Pravda, Biletsky ci spiega che Protassevich era effettivamente con il battaglione Azov nel Donbass, ma presumibilmente come “giornalista”.

“ Punterò immediatamente tutte le” i “. Sì, Roman ha combattuto con Azov e altre unità militari contro l’occupazione dell’Ucraina. Era con noi vicino a Chirokino, dove è stato ferito. Ma la sua arma come giornalista non era una mitragliatrice, ma le parole ” , ha scritto Biletsky.

Solo che il problema è che, cercando su Internet, impossibile trovare un solo articolo firmato da lui sulla guerra in Donbass. Piuttosto strano.

Poi quella che è apparsa la copertina del 15 ° numero della rivista del battaglione neonazista Azov, su cui è evidente che Protassevitch ha messo in divisa, arma in pugno!

Roman Protassevich, foto sulla rivista del Battaglione Azov



C’era panico generale da parte occidentale, era assolutamente necessario salvare il soldato Protassevich dimostrando che non era un mercenario neonazista, e per impedirgli di finire come Navalny le cui posizioni politiche di estrema destra gli avevano fatto perdere il suo status di prigioniero politico presso Amnesty International (prima di riconquistarlo dopo un appropriato cambio di gestione) e la sua reputazione.

Per una missione così difficile, sono stati Bellingcat e i suoi collaboratori come The Insider (con sede in Russia) a essere coinvolti nel caso.

E’statoil primo, Michael Colborne, un “giornalista” di Bellingcat a lanciare l’operazione “dobbiamo salvare il soldato Protassevich” cercando di dimostrare che se era davvero un membro del battaglione neonazista Azov, lui era solo un giornalista.

Alcuni ipotizzano quindi che la foto di copertina sia stata manomessa per aggiungere la faccia di Protassevich. Ma molto velocemente troviamo un archivio del file PDF pubblicato l’8 luglio 2015 su una pagina Azov ospitata sul social network VK ! Non c’è dubbio che la copertina sia quindi autentica!

Il giorno successivo, The Insider tenta un altro approccio e pubblica un articolo in cui afferma che l’uomo visto nella foto di copertina non era Protassevich ma un altro soldato che da allora è morto, Andrei Snitko.

Ma nel frattempo un mucchio di altre foto e video sono usciti dagli armadi, e tra gli altri dal telefono di Protassevich, che dimostrano innegabilmente che Protassevitch ha combattuto come militante nel battaglione neonazista Azov.

Protassevich con i membri del gruppo neonazista

Vediamo Protassevich in uniforme con mostrine del battaglione, arma in mano e un pacchetto di caricatori per il suo mitra nel giubbotto antiproiettile! Vestito divertente per un “giornalista”! Lo vediamo anche in un video e foto scattate durante una parata del battaglione Azov a Mariupol! Da quando i giornalisti marciano in una parata militare ???

Durante una manifestazione a favore della Bielorussia, lo stesso padre di Protassevich ha ammesso che suo figlio aveva combattuto nel Donbass.

” Sono stati presentati casi contro mio figlio nel 2014, mentre era nel territorio del Donbass e combatteva a fianco dell’esercito ucraino “, ha poi dichiarato suo padre che poi ha ritirato ovviamente la dichiarazione, una volta che suo figlio è stato arrestato a Minsk.

Di fronte alle prove che si accumulano molto rapidamente, The Insider cancella puramente e semplicemente l’articolo, ma troppo tardi. È stato conservato un archivio che mostra gli sforzi di questo “media” affiliato a Bellingcat per tentare di imbiancare Protassevich.

Il colpo di grazia è venuto dallo stesso Protassevich. Infatti, nel settembre 2015, ha rilasciato un’intervista ai media Nacha Niva . La sua testa è nascosta nella foto che illustra l’articolo, ma non è difficile riconoscere la foto di Protassevich trovata nel suo telefono!

Nell’intervista, Protassevich è soprannominato “Kim” lì. Dice che è stato ferito vicino a Chirokino, il che si adatta agli altri elementi della biografia di Protassevich. Dice anche che combatte in Ucraina perché ha antenati ucraini, che odia i comunisti e la Russia che è il successore dell’URSS, e prima di ” fermare l’orda russa di Putin ” attacca la Bielorussia. Racconta persino il suo primo combattimento e il suo primo colpo! Giornalista divertente, decisamente.

Poi arriva il classico argomento ” sì, ma non sono tutti neonazisti in Azov “.

Problema un’altra foto di Protassevich dimostra che è davvero un neonazista. In questa foto possiamo vederlo chiaramente (a sinistra) con indosso una maglietta del marchio Sva Stone con quattro svastiche!

Marchio magliette neonazi



Il marchio vende magliette con nomi espliciti come “puro sangue” o “sekira perouna” (il nome di un gruppo musicale neonazista ), nonché gilet “blitzkrieg” o “Romper Stomper” (nome di ‘un film su una banda di skinhead neonazisti di Melbourne), ecc.

Chiaramente Roman Protassevich non è né un bravo ragazzo venuto a portare la democrazia in Bielorussia, né un giornalista, ma un veterano del battaglione neo-nazista Azov, che aderisce all’ideologia di questo battaglione e voleva organizzare un colpo di stato violento (Maidan stile) nel suo paese di origine.

In conclusione dobbiamo constatare che l’Occidente riesce a reclutare solo neonazisti e terroristi islamisti per guidare le sue rivoluzioni colorate.

Christelle Nil

Fonte: Donbass Insider

Traduzione: Gerard Trousson