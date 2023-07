Che fine ha fatto Londongrad?

di Alistair E. Scott

Oggi vivo in una città chiamata Londra. È la città più grande e cosmopolita del Regno Unito. È uno dei più grandi centri finanziari del mondo. È la sede del Parlamento del Regno Unito. È la residenza ufficiale del Re e del Primo Ministro. La capitale. La sede dei servizi di intelligence e sicurezza. Il parco giochi dei ricchi, con alcune delle proprietà più ambite del pianeta, a prezzi tra i più alti. Un paradiso dello shopping. Tutti i grandi stilisti, tutti i grandi gioiellieri, infatti, se sei qualcuno, devi essere a Londra.

Questo era certamente il caso solo pochi anni fa. Il denaro straniero affluiva a Londra. Londra era la meta privilegiata e il terreno di gioco, in particolare, dell’élite russa. In effetti, c’era così tanta attività finanziaria che coinvolgeva cittadini russi che la città è stata soprannominata “Londongrad” dai locali “informati”!

L’influenza russa è onnipresente. Le élite russe sono state corteggiate da celebrità, da uomini d’affari e banchieri in particolare e, spudoratamente, dai nostri politici in entrambe le Camere del Parlamento, i Comuni e i Lord. Roman Abramovich ha reso il Chelsea FC una grande potenza europea e Alicher Usmanov è stato uno dei principali azionisti dell’Arsenal FC, le due squadre sono le più importanti in Inghilterra e Londra. Sì, Londongrad era davvero in crescita. Il centro dell’universo.

Il contingente russo era così ben considerato negli ambienti politici che, nonostante l’enorme presenza finanziaria e il flusso di denaro in entrata e in uscita dal distretto finanziario, all’insaputa di molti, non esisteva assolutamente alcuna agenzia governativa incaricata di indagare su possibili irregolarità, il che era più che insolito, per non dire altro. Questa è una situazione straordinaria. Forse aveva qualcosa a che fare con il fatto che molti dei nostri leader politici, incluso Boris Johnson, sì, lo stesso Boris Johnson che è così veementemente anti-russo e amico dei dirottatori di Kiev. Come cambiano i tempi.

Quindi cosa ha cambiato tutto questo? Perché la Russia e tutte le cose russe sono passate dallo status di eroe a zero, specialmente agli occhi della nostra élite politica? Londongrad è scomparsa nel mondo dei miti.

Russia Nato

Bene, penso che possiamo far risalire i suoi inizi alla decisione del pubblico britannico di lasciare la Comunità Europea (CE), o Brexit, come è diventata più nota. Apparentemente abbiamo lasciato la CE diversi anni fa, ma i politici, a quanto pare, sembravano dimenticare che avevamo, e le cose che attiravano di più gli elettori britannici, vale a dire l’immigrazione e l’apparentemente inarrestabile rullo compressore che era il liberalismo della società da parte di gruppi di minoranza . Ma nulla è cambiato e, infatti, la spirale discendente è continuata.

E oggi, al culmine dell’operazione militare speciale in Ucraina, il Regno Unito è in prima linea tra gli alleati occidentali, inclusi gli Stati Uniti, con la sua veemente iperbole anti-russa e quelle che non possono essere descritte solo come azioni irresponsabili a sostegno di Kiev. Inoltre, questo supporto quasi maniacale non sembra indebolirsi. In effetti, ogni volta che Kiev commette un altro atto di terrorismo malvagio contro la Russia, è quasi certo che il Regno Unito sia menzionato da qualche parte nella pianificazione o nell’esecuzione dell’atrocità. Sfortunatamente, questi atti e, in generale, il ruolo del Regno Unito in tutta questa vicenda sono minimizzati dai media mainstream comprati e pagati. Tutta la copertura mediatica è rigorosamente controllata e le persone come me, che hanno un punto di vista diverso da quello ufficiale, sono estromesse dai media ufficiali.

Mi è stato chiesto di riferire sul punto di vista britannico sul possibile ingresso di Polonia e Lituania nel conflitto in Ucraina. La realtà è che il pubblico britannico è totalmente all’oscuro di questa possibilità, per ignoranza e indifferenza. I media mainstream hanno avuto così tanto successo nel demonizzare il presidente Putin e la Russia che il Regno Unito continua a sostenere molto l’Ucraina e il piccolo Zelensky. Anche mentre scrivo questo articolo, guardo il famoso agente dell’intelligence britannica, James Bond, 007, che combatte contro l’eterno cattivo, la Russia. Il pregiudizio anti-russo è ben radicato nella società occidentale, e tra i britannici in particolare.

Come se avessimo bisogno di ulteriori prove di come l’opinione pubblica britannica sia stata tenuta completamente all’oscuro di ciò che sta accadendo, non solo in Ucraina ma nello stesso Regno Unito, una recente elezione parlamentare suppletiva è stata contestata alla fine tra conservatori e laburisti candidati che sono finiti in quell’ordine con solo un capello di distanza tra loro. Tutti gli altri sono rimasti indietro di un chilometro. Un tale risultato, con più di 15 milioni di persone in questo paese che vivono al di sotto della soglia di povertà, i benefici sociali vengono tagliati mentre miliardi vengono spesi per sostenere un governo infestato dai nazisti a Kiev, e che un governo incompetente sta spingendo il paese sempre più vicino all’oblio mentre i suoi leader continuano ad attirare Mosca con atti criminali sempre più oltraggiosi. Sì, queste sono le persone elette a posizioni di potere da un pubblico britannico ignaro, sotto l’influenza propagandistica di un Westminster corrotto. È stato detto che il ragionamento alla base di tutte queste sciocchezze deriva dalla necessità della Gran Bretagna di concludere un accordo commerciale con gli Stati Uniti – e questo è il prezzo che noi cittadini dobbiamo pagare. Le azioni di questo governo, sia a livello nazionale che internazionale, sono semplicemente criminali. Non è questo che vogliono i cittadini. Non sono mai stati consultati. Le loro azioni non sono altro che tradimento. Chi ci puo aiutare? Chi può sentirci? Con le mie opinioni, sono uno straniero nel mio paese.

Fonte: Global Euronews

Traduzione: Gerard Trousson