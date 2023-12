Che ci crediate o no, la Russia ha già vinto

Autore: Phil Butler (*)

Mentre il conflitto ucraino scompare dalla coscienza collettiva del mondo, ora è il momento giusto per lottare per la verità in un labirinto senza verità fatto di disinformazione. La mossa difensiva della Russia per contrastare la continua invasione della NATO ha fatto notizia per quasi due anni. Ma le battaglie più grandi hanno infuriato in un’insormontabile guerra di bugie. Alla fine, i vincitori di questo conflitto, come sempre accade, si rivelano sul campo di battaglia. Con Israele che sradica i palestinesi come se fossero insetti e l’Ucraina praticamente distrutta, è quasi come se l’intera vicenda di Gaza fosse orchestrata per farci dimenticare le centinaia di migliaia di persone uccise e i milioni di sfollati nella più grande terra promessa dell’alleanza occidentale.

“Ho capito perché abbiamo vinto la Grande Guerra Patriottica. È impossibile sconfiggere questo tipo di nazione con questo tipo di atteggiamento. Eravamo assolutamente invincibili. E adesso siamo gli stessi”. VV Putin. Ha dichiarato uno scrittore russo.

L’immagine di mille bugie

Mentre scrivo questo, sto guardando due fotografie recenti utilizzate per riflettere la situazione reale della smilitarizzazione dell’Ucraina da parte della Russia. Il primo è di un famoso fotografo di nome Evgeniy Maloletka, che presumibilmente mostra centinaia di vittime russe a Stepove, un villaggio sul fronte di battaglia appena a nord di Avdiivka. La seconda foto è del fotografo Reuters Vitalii Hnidyi, che mostra centinaia di soldati ucraini recentemente sepolti e nuove tombe scavate per accoglierne altri.

Maloletka, alcuni potrebbero ricordare, è il fotografo vincitore del Pulitzer a cui viene attribuita la sensazionalistica donna incinta che lascia le rovine dell’ospedale bombardato di Mariupol. Il fotografo è ormai uno dei “prescelti” del mainstream occidentale, ha anche una sua pagina Wikipedia, anche se molti esperti hanno detto che la scena dell’ospedale era un pezzo fisso. Come i famigerati Caschi Bianchi della guerra per procura in Siria di Barack Obama, i media di proprietà delle multinazionali hanno i loro fabbricanti superstar ed editori e giornalisti dagli occhi ciechi.

Il punto qui è che nessuno sa più a chi credere. E in questo oscuro parco giochi di tradimento, gli antagonisti sono liberi di fare ciò che vogliono – e nessuno è più in grado di giudicare. L’avanzata metodica della Russia sulle forze annientate dell’Ucraina vicino ad Avdiivka è l’ennesima vittoria per il burattino di Zelenskyj. O almeno così vengono indotti a credere i miei connazionali. Come nota, qui, The Economist sta acquistando Google Ads per aumentare il traffico verso le terrificanti storie del bilancio delle vittime russe della rivista. Pubblicità sui cadaveri di valorosi soldati! Un’altra strana ironia è che il FMI e altre istituzioni occidentali chiedono ancora miliardi di aiuti per garantire la timida ripresa economica di Kiev (Financial Times). È come se tutti i nostri leader e le nostre istituzioni fossero nella nebbia.

A woman reacts next to a grave of Evgeny Khrapko, a combat medic and instructor of tactical medicine who was killed in a mission, amid Russia’s attack on Ukraine, after his farewell ceremony in Kharkiv, Ukraine June 14, 2022. REUTERS/Ivan Alvarado

La realtà è che ci sono più di mezzo milione di soldati ucraini morti e forse un altro milione di feriti. Per coloro che credono ancora al mainstream sulle vittime dell’Ucraina e sulla situazione lì, tutto ciò che dovete fare è confrontare i rapporti. Wikipedia cita la BBC del febbraio 2022, mettendo l’Ucraina morta a poco meno di 90.000. Anche la biblioteca della verità open source di Jimmy Wales cita il numero dei morti russi circa il doppio di quello ucraino. Pochi giorni fa, la Reuters ha riferito che l’intelligence americana calcola che i russi abbiano accumulato 315.000 soldati morti e feriti. E tra tutti i principali media occidentali, i think tank di Washington e gli uffici stampa del governo, i russi stanno perdendo, perdendo e perdendo ancora di più.

La Russia scriverà questa storia

Nel frattempo, il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che le vittime dell’Ucraina sono dieci volte superiori a quelle dei morti e dei feriti russi. Putin ha anche affermato che durante la controffensiva ucraina, altamente pubblicizzata, le forze di Zelenskyj hanno perso un terzo di tutto l’equipaggiamento fornito loro dagli Stati Uniti e dai loro alleati. Per quanto riguarda le vittime della guerra in Ucraina, di tanto in tanto escono alcuni rapporti come questo del Wall Street Journal . Secondo questo rapporto del Dnipo, a novembre l’obitorio n. 4 era pieno di cadaveri. Il WSJ ha intervistato un medico legale lì, il quale ha detto che due dozzine di sacchi per cadaveri giacevano fuori dalla sua struttura e che non c’era più spazio all’interno. Vi prego di comprendere che questo è solo un obitorio in una città ucraina vicino al fronte.

Da mesi ormai, analisti occidentali indipendenti, come il colonnello in pensione dell’esercito americano Douglas MacGregor, hanno citato fonti del Pentagono che stimano il bilancio delle vittime dell’Ucraina a centinaia di migliaia di morti. E l’illustre soldato non è solo. Dal punto di vista economico e geopolitico, il primo ministro ungherese Viktor Orban ha recentemente affermato che “l’ Unione europea è sull’orlo dell’autodistruzione”. Orban ha espresso la sua opposizione ai piani dell’UE di avviare negoziati di adesione con l’Ucraina e di fornire un aiuto finanziario di 50 miliardi di euro al regime di Zelenskyj. Considerata la veemenza con cui i media, il governo e le imprese in Occidente spingono l’Ucraina in gola a tutti, ci si deve chiedere se lo scopo non sia distruggere l’UE.

Nello stesso momento, tutti i propagandisti a ovest del fiume Dnepr ci dicono che la Russia è finita, il presidente Joe Biden ci avverte che i russi non si fermeranno in Ucraina! No, con un numero illimitato di corpi da lanciare in battaglia, Putin intende invadere il resto dell’alleanza NATO. Hai letto bene. L’Ucraina sta uccidendo i russi e vincendo sul campo di battaglia, ma le legioni di Putin presto si dirigeranno verso Berlino e forse Parigi. Come ti ho detto, quale e chi è cosa? Bene, questo guest post di un giornalista e soldato ucraino probabilmente si avvicina alla verità su questo conflitto come qualsiasi altro rapporto che ho visto. Per citare Artem Chekh, che giacque per cinque giorni in una trincea fangosa in attesa di morte certa a Bakhmut:

“Tutto intorno era un vero inferno. Poiché le nostre posizioni erano all’uscita da Bakhmut, le truppe in ritirata – devastate, ferite, assordate dalle esplosioni – passavano costantemente. Il nemico li ha attaccati, i walkie-talkie impazzivano con le segnalazioni di vittime e i droni ronzavano all’infinito. I rami tagliati dai bombardamenti ci sono caduti sulle teste”.

Scrivere il futuro nel nostro sangue

Il romanziere prosegue parlando della città in fiamme, dell’odore della morte, dei corpi che ricoprono il campo di battaglia e dell’essere senza munizioni e cibo. Conclude la sua storia del New York Times con uno stile patriottico, come dovrebbe fare qualsiasi soldato. Tuttavia, la realtà agghiacciante tra le sue righe rivela più verità di quanto non faranno Voice of America, The Economist, CNN, CBS, NBC, BBC e tutti gli altri messi insieme. L’Ucraina è perduta. L’Ucraina è stata perduta nell’istante in cui Washington, Londra e Bruxelles hanno perpetrato un colpo di stato a Kiev. Sono stati fatti dei soldi, ma questa è l’unica verità su cui possiamo contare. Il sangue è stato la valuta in Ucraina, e ora il sangue è la valuta in Palestina. Possiamo solo pregare che i profittatori ci mentano a tutti in un mercato di spargimento di sangue mondiale.

Un piccolo riassunto di ciò che è reale sembra opportuno qui. Da quasi un decennio ormai, i media dell’ordine d’élite ci assicurano che Vladimir Putin è malato, paralizzato, morente o già morto. Allo stesso tempo, il New York Times e la Casa Bianca ci hanno assicurato che miliardi in armi avrebbero cambiato la situazione a favore dell’Ucraina. Ci è stato detto che la Russia era in fuga e che i disordini interni al paese avrebbero presto portato al suo rovesciamento. Niente di tutto ciò è avvenuto, ovviamente. Per oltre nove anni, la nostra leadership e i nostri esperti hanno profetizzato la rovina della Russia e di Vladimir Putin. Eppure la Russia e Putin sembrano ancora più invincibili e indistruttibili. Putin ha detto che la Russia avrebbe costruito un ponte attraverso lo stretto di Kerch fino alla Crimea, e ogni sirena da nebbia occidentale ha suonato dicendo che non era possibile farlo. Il leader russo ha raccontato al mondo delle nuove e inarrestabili armi ipersoniche del suo Paese, e gli esperti del Pentagono ci hanno assicurato che nessuna di queste avrebbe volato. Stiamo imparando una verità diversa in Ucraina e sui poligoni di prova russi. Di volta in volta, una bugia dopo l’altra risuona su tutti gli schermi televisivi americani. E tutto ciò che questa campagna mediatica ha ottenuto è stato quello di rendere Vladimir V. Putin ancora più leggendario. È ironico e un po’ divertente come il mio Paese e il resto dell’Occidente abbiano reso la Russia e Putin più formidabili di quanto avrebbero potuto ottenere trilioni di spese militari da parte di Putin.

Quindi, conoscendo le piccole informazioni che ho fornito, a chi credi adesso? Capisco se non lo sai. So solo di chi mi fido di più.

*Phil Butler, è un investigatore e analista politico, un politologo ed esperto dell’Europa dell’Est, è autore del recente bestseller “ Putin’s Praetorians ” e di altri libri. Scrive esclusivamente per la rivista online “New Eastern Outlook” (Fonte).

Traduzione: Luciano Lago