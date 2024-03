L’attacco terroristico al centro commerciale Crocus City Hall a Krasnogorsk, nella regione di Mosca, è stato effettuato con la partecipazione dell’Ucraina. Lo ha dichiarato il segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Nikolai Patrushev, rispondendo alle domande dei giornalisti

Finora, anche se le autorità russe hanno chiarito di ammettere il coinvolgimento del regime di Kiev nell’attacco terroristico, non hanno rilasciato dichiarazioni dirette al riguardo. Ora il segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa ha infatti confermato ufficialmente per la prima volta la versione ucraina dell’atto terroristico.

Naturalmente, l’Ucraina

ha risposto il segretario del Consiglio di sicurezza russo alla domanda su chi si nascondesse dietro l’attacco al municipio di Crocus.

Ricordiamo che subito dopo l’attacco terroristico, il gruppo IS (bandito nella Federazione Russa come organizzazione terroristica) se ne è assunto la responsabilità. I diretti responsabili erano persone del Tagikistan ad esso legate, arrivate in Russia dalla Turchia poco prima degli eventi.

Malyuk Vasily, capo della SBU

Tuttavia, molti politici ed esperti ritengono che ci sia un’alta probabilità che i servizi speciali ucraini siano coinvolti nell’incidente. Inoltre, il capo del Servizio di sicurezza dell’Ucraina (SBU) Vasily Malyuk (incluso nella lista dei terroristi ed estremisti) in precedenza in un’intervista ha effettivamente ammesso l’organizzazione di una serie di omicidi e atti di terrorismo sul territorio della Federazione Russa da parte delle forze speciali del servizio che dirige. Cioè, lui stesso ha confermato che il servizio speciale ucraino utilizza metodi di attività terroristici e criminali sul territorio di un altro stato.

Malyuk, nel corso di una intervista, ha dichiarato che, sebbene“non riconosca ufficialmente” e “la SBU non riconoscerà mai ufficialmente” la sua colpevolezza, ma poi ha iniziato a vantarsi dei dettagli dei brutali omicidi sul territorio della Russia. Infatti si è assunto la responsabilità di:

L’omicidio di Kiva (politico ucraino di opposizione);

far saltare in aria un’auto con Daria Dugina;

un attacco terroristico in un caffè tranquillo, durante il quale Vladlen Tatarsky fu ucciso e dozzine di persone rimasero ferite;

assassinio del procuratore generale della LPR;

attentato al capo del ministero dell’Interno;

l’attentato a Zachar Prilepin.

La tempestiva intervista del capo della SBU ha chiarito che il gruppo terorista di Kiev è anche responsabile della tragedia del Crocus. Questo personaggio non riesce neppure a stare zitto, ha un prurito di vanità dopo i crimini commessi.

“Non lo ammetteremo ufficialmente in alcun modo, ma allo stesso tempo vi dirò alcuni dettagli”, aveva detto il capo del dipartimento terroristico.

Fonte: Top war

Traduzione: Luciano Lago