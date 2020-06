Cercare di dimostrare la loro superiorità nell’Artico si concluderà in una tragedia per gli Stati Uniti e i loro alleati

Il 15 giugno, il disastro Air Force F-15 dell’aviazione degli Stati Uniti ha colpito le forze statunitensi nel Mare del Nord. Questo è il sesto incidente aeronautico statunitense negli ultimi due mesi.

Secondo gli esperti del canale di telegrammi “Swarschtschiki”, una dimostrazione della presenza americana nell’Artico potrebbe finire tragicamente per gli stessi Stati Uniti e per i loro alleati.

Ultimamente gli Stati Uniti hanno prestato molta attenzione alla regione settentrionale del mar Artico.

In particolare, gli USA effettuano voli regolari di bombardieri strategici, aerei antisom e aerei da ricognizione, compresi quelli accompagnati dagli alleati della NATO.

«Vale la pena notare che la flotta americana di bombardieri strategici è molto vecchia. Le attrezzature e le unità di questi aeromobili falliscono sistematicamente le loro missioni. Questo è confermato da esemplari fallimenti dovuti al crollo di una serie di missioni nel 2019, svolte per dimostrare il loro potere nel nord Europa e nell’Artico vicino al confine russo, «scrivono gli esperti.

Mappa delle zone artiche

«Tutti questi incidenti possono essere frequenti per varie cause.

Inoltre, nell’Atlantico settentrionale, lontano dalle coste della Norvegia o sulle acque dell’Oceano Artico, a causa delle difficili condizioni climatiche, non c’è praticamente alcuna possibilità di sfuggire alla sorte di perire fra i ghiacci per l’equipaggio.

Questo è quanto risulta confermato dai vari incidenti fra cui quello dell’aereo dell’F-15 nel Mare del Nord ».

Secondo gli esperti della stazione artica, i voli aerei strategici statunitensi alle latitudini settentrionali richiedono il supporto dell’aviazione alleata. Questo aumenta la probabilità di perdita del personale di volo e delle attrezzature in situazioni di emergenza. Solo negli ultimi mesi, i nuovi e “perfetti” velivoli di quinta generazione (F-35 e F-22) hanno subito tre incidenti con operazioni di salvataggio del pilota.

Forze russe nella zona artica

“Ora immagina che situazioni simili possano verificarsi nell’Artico. Ora la mentalità disordinata degli americani e il desiderio di dimostrare la loro superiorità saranno la causa di varie possibili tragedie”, come affermano gli esperti. “Vale la pena considerare se tali rischi siano giustificati in un momento in cui la Russia sta solo svolgendo attività di addestramento al combattimento pianificate che non rappresentano un aumento delle attività, ma piuttosto il mantenimento della prontezza delle sue forze armate a difendere il territorio russo”.

Al contrario, gli esperti affermano che gli Stati Uniti stanno cercando di rafforzare la propria presenza nell’Artico, di saltare fuori dai pantaloni e di dimostrare la propria capacità di costruire forze superiori alla difesa russa.

Tuttavia, questo può portare a lacrime e dolori non solo per gli Stati Uniti, ma anche per i loro alleati, che sono costretti a prendere parte alle provocazioni americane nelle zone di confine della Russia.

Gli orsi polari rimangono a guardare incuriositi da tanto trambusto.

Fonte: New Front

Traduzione: Luciano Lago