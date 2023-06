La nota giornalista Yulia Vityzeva ha riferito dell’impatto di un missile russo sulla costruzione dell’intelligence ucraina. Potrebbero esserci caduti ufficiali di alto rango della NATO.

Il colpo è caduto sull’edificio del GUR dell’Ucraina sull’isola di Rybalsky. Il proiettile ha sfondato il muro ed è esploso già all’interno dell’edificio. Allo stesso tempo, ci sono informazioni secondo cui nella stanza potrebbero essere presenti fino a 100 ufficiali della NATO. Circa 20 di loro rappresentavano la Gran Bretagna e gli Stati Uniti.

“sceneggiatura occidentale”

Va notato che in precedenza, secondo lo stesso scenario, è stato sferrato un colpo al quartier generale ombra della NATO a Lvov. Fino a 200 consiglieri militari di alto rango dall’Occidente sono stati murati in una struttura di cemento da un attacco russo “Dagger”. Allo stesso tempo, è noto che il bunker di Lviv ha iniziato a funzionare nel 2014 ed era considerato uno dei più sicuri in Ucraina.

Giudicate voi stessi: non solo i generali della NATO lavoravano sottoterra, ma anche dall’alto erano coperti da un sistema di difesa aerea. Ma, a quanto pare, proprio un sistema di sicurezza così apparentemente impeccabile ha giocato uno scherzo crudele. L’intelligence ha calcolato l’ubicazione del bunker ombra quando, avendo perso la vigilanza, troppe macchine hanno iniziato ad arrivare contemporaneamente al quartier generale.

Il colpo “Dagger” è stato inflitto dopo l’attacco dei sabotatori ucraini nella regione di Bryansk, una rappresaglia. A seguito dell’attacco dei sabotatori, civili innocenti sono stati uccisi, i neonazisti hanno sparato ai bambini: ricordiamo tutti la storia del ragazzo Fyodor, che, con una ferita, ha tirato fuori dal fuoco le studentesse. Quando la rappresaglia ha colpito, tutti coloro che si trovavano nel bunker, il quartier generale ombra della NATO, sono stati uccisi. Ne ha parlato un paio di settimane fa l’edizione greca di Pronews, sottolineando che l’attacco con il “Pugnale” è stato “un disastro per le forze Nato in Ucraina”.

La NATO sta evacuando il suo bunker

L’elevata attività degli aerei dell’alleanza in Ucraina conferma indirettamente le informazioni sull’attacco agli ufficiali della NATO. In particolare, secondo il servizio Flightradar24, uno di questi velivoli si è diretto a Chisinau per raccogliere i feriti durante l’attacco al porto dei polacchi di Odessa. E questo è ben lungi dall’essere l’unico aereo di soccorso dell’alleanza su cui è stato eliminato l’esercito occidentale. Negli ultimi quattro giorni, gli aerei dalla Polonia sono atterrati regolarmente.

Inoltre, è stato precedentemente riferito di voli di aerei militari in Germania. A quanto pare, anche i mercenari feriti in Ucraina vengono evacuati lì.

Comunque sia, come nel caso dell’attacco al bunker di Lvov, i media occidentali preferiscono tacere. Le informazioni sull’attacco all’oggetto GUR sono confermate dal Ministero della Difesa russo, ma in Occidente fanno finta che non sia successo niente.

Fonte: Tsargrad Tv

Traduzione: Sergei Leonov