Centinaia Di Truppe Statunitensi E Britanniche Arrivano Nel Sud Dello Yemen

da Redazione





di Drago Bosnic

SANA’A – Un gran numero di truppe statunitensi è arrivato ad Aden, nello Yemen meridionale, secondo un sito web yemenita, aggiungendo che questa misura è avvenuta in coordinamento con gli Emirati Arabi Uniti (Emirati Arabi Uniti). La fonte in lingua araba, al-Mashhad al-Yamani, ha riferito che 450 truppe statunitensi sono arrivate nello Yemen in coordinamento con gli Emirati Arabi Uniti.

“Le truppe statunitensi e britanniche che sono arrivate ad Aden sono i primi soldati di una grande forza che Washington intende collocare nelle regioni strategiche delle province del sud”, al-Mashhad ha citato una persona affiliata al Consiglio di transizione meridionale appoggiato dagli Emirati Arabi Uniti come detto.

La fonte ha osservato che Washington e Londra intendono schierare 3000 truppe ad Aden, base militare al-And nella provincia di Lahaj, Saqtari, Shabweh nello Yemen meridionale e al-Mohreh nelle parti orientali del paese. Gli esperti militari hanno avvertito che il movimento eccessivo degli Stati Uniti nelle province meridionali dello Yemen è principalmente finalizzato alla creazione di basi militari permanenti nel paese devastato dalla guerra.

Lo stesso è stato riportato da PressTV. Separatisti sostenuti dagli Emirati nel sud dello Yemen affermano che centinaia di forze statunitensi e britanniche sono arrivate nella città portuale di Aden come il primo lotto di una grande forza militare che gli Stati Uniti e il Regno Unito cercano di dispiegare nelle aree ricche di petrolio del paese arabo sotto il pretesto di combattere il terrorismo.

Secondo Fadi al-Murshidi, funzionario dei media del cosiddetto Southern Transitional Council (STC), circa 450 soldati statunitensi e britannici sono arrivati ​​ad Aden, secondo quanto riferito dalla stampa di al-Masa.

Murshidi ha dichiarato che Washington e Londra – fedeli sostenitori della guerra del regime saudita contro lo Yemen – hanno in programma il dispiegamento di 3.000 truppe ad Aden, base al-Anad nella provincia di Lahj, isola di Socotra nel Mar Arabico, Hadhramaut, Mahrah e Shabwah, con il pretesto di lotta al terrorismo.

I media locali hanno riferito che una forza degli Stati Uniti era composta da 110 soldati rinforzati da 10 aerei Black Hawk, 30 veicoli blindati Harvey, quattro sistemi di difesa aerea Patriot e una sala operativa sul campo integrata avevano raggiunto la costa di Balhaf nella provincia di Shabwa, produttrice di petrolio.

Due navi da guerra statunitensi hanno attraccato a Balhaf, il principale porto di esportazione di gas naturale liquefatto (GNL) dello Yemen, secondo i media locali del sud. Esperti militari affermano che le mosse intensificate di Washington nelle province meridionali dello Yemen mirano a preparare un possibile intervento militare e la creazione di basi militari nel paese.

Truppe USA nello Yemen a supporto dell’Arabia Saudita

Alcuni analisti affermano che le mosse indicano l’intenzione di Washington di saccheggiare le risorse petrolifere del Paese. La presenza delle forze statunitensi nello Yemen arriva quando Washington ha iniziato a ritirare le truppe dall’Afghanistan e apparentemente prevede di trasferirle in un altro territorio ricco di risorse naturali.

Sia i separatisti sostenuti dagli Emirati Arabi Uniti che i militanti fedeli all’ex governo yemenita alleato saudita servono la coalizione guidata da Riyadh, che è stata impegnata, dal 2015, in una sanguinosa campagna militare contro lo Yemen volta a ripristinare l’ex presidente Abd Rabbuh Mansur Hadi , che si è dimesso nel 2014 e in seguito è fuggito nella capitale saudita.

L’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti hanno acquistato armi per miliardi di dollari dagli Stati Uniti, dalla Francia e dal Regno Unito nella guerra allo Yemen. Nonostante tutto il fermo sostegno dell’Occidente, il regime saudita e i suoi alleati della coalizione non hanno raggiunto nessuno degli obiettivi di guerra da lungo tempo sviluppati grazie alla rigida resistenza delle forze armate dello Yemen, guidate dal movimento Houthi Ansarullah.

Lo schieramento americano e britannico riferito arriva quando le forze armate dello Yemen – guidate dal movimento Houthi Ansarullah – hanno ottenuto maggiori guadagni contro i militanti filo-sauditi su diversi fronti.

Irritata per le sconfitte subite, la coalizione guidata dai sauditi ha intensificato i suoi attacchi aerei contro obiettivi civili in diverse aree dello Yemen.

Fonte: Fort Russ https://www.fort-russ.com/2020/03/major-hundreds-of-us-uk-troops-arrive-in-southern-yemen/

Traduzione: Luciano Lago