Centinaia di migliaia marciano contro la guerra di Israele

5 novembre 2023

Sabato notizie da tutto il mondo mostrano come esplode l’opposizione popolare contro la guerra di Israele e il sostegno occidentale ad questa.

Parigi, Francia

Dai sogni comuni

Enormi folle di manifestanti hanno riempito sabato le strade di Washington DC e di altre città degli Stati Uniti, unendosi a centinaia di migliaia in tutto il mondo per chiedere un cessate il fuoco nella guerra di Israele contro Hamas, che ha ucciso e ferito più di 40.000 civili palestinesi nella Gaza assediata. Causati in un solo mese.

“Siamo venuti qui per far sentire le nostre voci e i nostri cuori e sperando di cambiare il modo in cui le persone vedono questo conflitto”, ha detto Manar Ghanayem, 70 anni, al Washington Post nella capitale della nazione, dove i manifestanti si sono radunati dentro e intorno a Freedom Plaza.

“Ogni essere umano ha diritto ai diritti umani fondamentali, non uccidere bambini, non torturare persone”, ha aggiunto Ghanayem, che ha viaggiato dalla Carolina del Nord per marciare a Washington con più di una dozzina di amici e familiari, compresi i giovani nipoti.

Ghanayem ha anche affermato di aver votato per il presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel 2020, ma di essere rimasta indignata dalla sua risposta alla guerra. Come ha detto lei, “Non posso credere che Biden stia chiudendo un occhio su questo e abbia dato il via libera a Israele”.

Piuttosto che sostenere un cessate il fuoco, l’amministrazione Biden ha spinto per “pause umanitarie” in quello che i critici chiamano l’assalto aereo e terrestre “ genocida ” di Israele contro Gaza, lanciato dopo un attacco a sorpresa guidato da Hamas contro Israele il 7 ottobre.

This has to be the biggest pro-Palestinian march in U.S. history https://t.co/m9k6JV7U6v — Ryan Grim (@ryangrim) November 4, 2023

Dopo aver parlato con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu all’inizio della guerra, Biden ha affermato che “il sostegno della mia amministrazione alla sicurezza di Israele è solido e incrollabile”. Ha subito chiesto al Congresso 14,3 miliardi di dollari per lo sforzo bellico israeliano, oltre ai tipici 3,8 miliardi di dollari di aiuti militari annuali statunitensi.

“Gli americani non sostengono il genocidio in Palestina, non sostengono l’occupazione, eppure veniamo derubati delle nostre stesse risorse per finanziare questa oppressione”, ha detto Nour Jaghama, organizzatore di CodePink, all’inizio di questa settimana . Il suo gruppo contro la guerra fa parte di un’ampia coalizione che ha sostenuto le manifestazioni di sabato negli Stati Uniti.

“Dobbiamo dimostrare al nostro governo che siamo indignati nei suoi confronti per averci costretto a partecipare ad un attacco così disgustoso e devastante contro l’umanità”, ha continuato Jaghama. “Come americani, abbiamo la responsabilità nei confronti dei nostri fratelli e sorelle in Palestina di lottare per loro come possiamo”.

Sabato anche Jaghama ha tenuto un discorso. Secondo CodePink:

We are witnessing the largest U.S. anti-war protests since the #Iraq war. pic.twitter.com/3rRxViWF1P — Rula Jebreal (@rulajebreal) November 4, 2023

“Una delle domande più importanti che dobbiamo porci è: perché possiamo sentire queste parole e resoconti di prima mano da Gaza eppure il genocidio continua ancora? Perché solo 18 deputati e SOLO UN senatore sostengono il cessate il fuoco? E perché il presidente Biden insiste nel finanziare il genocidio di Netanyahu?” ha chiesto alla folla…

Ha poi rivolto le sue domande direttamente al presidente Biden: “È così che vuoi essere ricordato? Un genocida, distruttivo, guerrafondaio? Vergogna! Guarda questa folla, chiaramente il popolo americano non è d’accordo con i tuoi piani genocidi. Devi chiedere un cessate il fuoco adesso o consolidare la tua posizione come uno dei presidenti più disumani della storia americana. Il popolo americano chiede un cessate il fuoco, la fine dell’occupazione e la piena liberazione della Palestina”.

I manifestanti a Washington portavano cartelli con messaggi come “Stop al genocidio finanziato dagli Stati Uniti”, “Cessate il fuoco adesso” e “Lasciate Gaza vivere!”

Condividendo una foto del raduno DC sui social media, la deputata Ayanna Pressley (D-Mass.) ha dichiarato : “Solidarietà con le centinaia di migliaia di persone a livello nazionale che hanno marciato a sostegno di un #CeasefireNOW . Il nostro movimento a favore della pace e dell’umanità è forte e cresce ogni giorno”.

Le azioni di sabato hanno fatto seguito a settimane di proteste in luoghi tra cui gli uffici del Congresso e le principali stazioni di transito. Jewish Voice for Peace ha osservato lunedì che “anche il popolo ebraico in tutti gli Stati Uniti sta protestando in numero senza precedenti contro la distruzione di Gaza da parte di Israele e contro il sostegno incrollabile degli Stati Uniti”.

Close to a thousand marching east on 34th for Palestine and #CeasefireNOW. pic.twitter.com/HfujUA5pNj — PRO_NYC (@protest_nyc) November 4, 2023

Manifestanti, sostenitori e giornalisti hanno condiviso aggiornamenti sui social media.

New York, New York:

Minneapolis, Minnesota:

Olympia, Washington:

San Francisco, California:

(Foto: Brett Wilkins/Sogni comuni)

(Foto: Brett Wilkins/Sogni comuni)

(Foto: Brett Wilkins/Sogni comuni)

L’Associated Press ha riferito che il segretario di Stato americano Antony Blinken sabato “ha incontrato i ministri degli Esteri arabi in Giordania il giorno dopo i colloqui in Israele con… Netanyahu, il quale ha insistito che non ci potrebbe essere un cessate il fuoco temporaneo finché tutti gli ostaggi detenuti da Hamas non saranno rilasciati . “

Funzionari israeliani affermano che i militanti palestinesi tengono circa 240 ostaggi e che più di 1.500 israeliani sono stati uccisi nelle ultime quattro settimane. Secondo il Ministero della Sanità di Gaza, la guerra di Israele contro l’enclave assediata ha ucciso oltre 9.400 palestinesi . Nel contesto di un’ondata di violenza da parte dei coloni, 133 palestinesi sono stati uccisi in Cisgiordania.

Israele ha dovuto affrontare critiche globali per aver tagliato fuori cibo, acqua, carburante e medicine alla popolazione di Gaza, nonché per aver bombardato case, scuole, strutture mediche, edifici religiosi e un campo profughi. Alcuni cittadini israeliani si sono uniti alle richieste mondiali di un’azione della Corte penale internazionale contro “l’escalation dei crimini di guerra e del genocidio israeliani”.

Sabato si sono svolte proteste filo-palestinesi anche in tutto il mondo, tra cui Berlino, in Germania; Dacca, Bangladesh; Londra, Inghilterra; Parigi, Francia; Milano, Italia; Santiago, Cile; e Tokyo, Giappone. Lo scienziato e organizzatore Lucky Tran ha affermato sui social media che “stiamo assistendo alle più grandi proteste globali contro la guerra dai tempi della guerra in Iraq nel 2003”.

Montreal, Canada

Londra, Inghilterra

Tens of thousands at a rally supporting Palestine in Montreal, Canada.pic.twitter.com/W6ErjeZtx3 — Dr. Lucky Tran (@luckytran) November 4, 2023

Nel Regno Unito, decine di migliaia di persone hanno bloccato Oxford Circus e Piccadilly Circus di Londra, per poi marciare verso Trafalgar Square. Al Jazeera ha riferito che “i manifestanti tenevano cartelli ‘Libertà per la Palestina’ e cantavano ‘cessate il fuoco adesso’ e ‘nelle nostre migliaia, nei nostri milioni di cittadini, siamo tutti palestinesi’”.

CN in diretta! Cathy Vogan di ‘ ha filmato questo servizio da Sydney, in Australia, tre settimane fa, che si è concluso con la stampa di Murdoch che lo ha attaccato come una “marcia della follia”.

Fonte: Consortium News

Traduzione e nota: Luciano Lago

Nota: In Italia la stampa ed i media di regime indicano le manifestazioni a favore della pace in Palestina come “manifestazioni di odio”. Manifestazioni a favore della Palestina si sono svolte a Milano, Roma, Bologna e in molte città italiane. La RAI e le reti Fininvest nascondono o minimizzano la partecipazione di massa a tali manifestazioni.