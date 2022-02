C’è un limite al potere del tiranno: il convoglio per la libertà di Ottawa abbatte l’illusione della democrazia in Nord America

di Matteo Ehret

I tiranni che vivono nelle loro camere d’eco della torre d’avorio sono in preda al panico perché non hanno idea di come interagire con i veri esseri umani organizzandosi attorno a principi non matematici come “libertà”, “giustizia” e “diritti”.

No, c’è un limite al potere del tiranno!

Quando l’uomo oppresso non trova giustizia,

Quando il peso diventa insopportabile,

con cuore impavido fa appello al Cielo,

e di lì fa cadere i suoi diritti eterni,

che lì dimorano, inalienabilmente suoi,

e indistruttibili come stelle stesse.

–Friedrich Schiller, Il giuramento di Rutli di Guglielmo Tell

Chi avrebbe mai pensato che il Canada sarebbe mai stato una candela accesa per un movimento di libertà contro la tirannia?

Come editore di una rivista geopolitica canadese per oltre 10 anni e autore di quattro libri sulla storia canadese, sono un po’ imbarazzato nel dire che certamente non pensavo che i canadesi trovassero questo nel loro paese.

La “monarchia del nord” non è certamente qualcosa che trasuda sentimento rivoluzionario, essendo stata fondata su principi non rivoluzionari come “Pace, ordine e buon governo” che sono stati in netto contrasto con il significativamente più ispiratore “Vita, libertà e la ricerca della felicità” racchiusa nei documenti di fondazione dei nostri cugini meridionali. Anche il nostro documento fondativo del 1867 (redatto durante un mese di edonismo alimentato dallo champagne nel 1864) richiama esplicitamente lo scopo della confederazione non come mezzo per “sostenere il benessere generale” come era il caso della costituzione degli Stati Uniti nel 1787, ma piuttosto “per promuovere gli interessi dell’Impero Britannico”.

Ma eccolo qui.

Innumerevoli migliaia di patrioti hanno attraversato il paese per rifugiarsi a Ottawa in pace e con un alto spirito festoso che dovevo vedere con i miei occhi per credere che richiedessero qualcosa di così semplice e non contaminato dall’ideologia: libertà di lavorare, provvedere alle famiglie e il rispetto dei diritti fondamentali come stabilito nella Carta dei diritti e delle libertà (un aggiornamento del 1982 all’imbarazzante oligarchico British North America Act del 1867).

I media mainstream e gli hack politici hanno fatto gli straordinari per dipingere e diffamare il convoglio Freedom, quello che che è confluito a Ottawa il 29 gennaio, come un “movimento insurrezionista” pieno di “suprematisti bianchi”, “tirocinanti russi” e “nazisti” desiderosi di “rovesciare il governo” . Anche l’ex governatore della Banca d’Inghilterra (e fiduciario del World Economic Forum) Mark Carney è intervenuto il 7 febbraio affermando che “questa è sedizione” e che “coloro che stanno ancora contribuendo a estendere questa occupazione devono essere identificati e puniti con tutta la forza di la legge”. Carney, il perenne fiduciario del tesoro finanziario di Goldman Sachs e della City di Londra (e aspirante Primo Ministro) ha chiesto di prendere di mira tutti coloro che hanno donato denaro a questa operazione di terrorismo interno.

Di fronte a un movimento organico per i diritti civili di camionisti, agricoltori e decine di migliaia di sostenitori che si sono riuniti nella capitale canadese per chiedere il ripristino delle loro libertà fondamentali, l’attuale governo liberale non è riuscito a mostrare nemmeno un grammo di umanità o capacità negoziare. Questa non dovrebbe essere una sorpresa per coloro che hanno visto l’ipocrisia degli ideologi dell’ordine neoliberali “basati su regole” in azione negli ultimi anni che si affrettano a celebrare la “libertà” dei cittadini di Ucraina, Hong Kong o Xinjiang quando il risultato avvantaggia gli obiettivi geopolitici di tecnocrati distaccati affamati di egemonia globale. Nel momento in cui sorgono autentici movimenti sindacali auto-organizzati che chiedono il riconoscimento dei diritti fondamentali, allora le maschere calano e la rabbia dei tiranni mostra i loro veri volti.

Quindi, invece di negoziare e discutere su questioni costituzionali di principio come richiesto dai manifestanti, abbiamo invece visto solo minacce, calunnie e altre minacce che vanno dal taglio di $ 10 milioni di fondi raccolti su GoFundMe il 4 febbraio e poi altri $ 8 milioni raccolti su GiveSendGo il 10 febbraio. Abbiamo visto il governo imporre lo stato di emergenza prima nella città di Ottawa, seguito da uno stato di emergenza in tutta la provincia l’11 febbraio giustificando il taglio delle forniture vitali di carburante a quei camionisti e alle loro famiglie che sono stati accampati a temperature di -22 gradi Celsius. Sono stati redatti editti che rendono illegale fornire rifornimenti ai manifestanti minacciati di multe fino a $ 100mila dollari e un anno di carcere e i cittadini patriottici che si sono organizzati per il loro diritto a non vivere sotto una dittatura sono stati stigmatizzati dai media implacabilmente come “ribelli”.

Canada: solidarietà con i camionisti da parte dei cittadini canadesi

Invocata legge sulle misure di emergenza

Poi, il 14 febbraio, Justin Trudeau, seguito dal vice primo ministro e amministratore fiduciario del WEF Chrystia Freeland, si sono alternati annunciando l’invocazione dell’Emergency Measures Act, a sua volta noto come “The War Measures Act”, invocato per l’ultima volta quasi 50 anni prima da Justin padre Pierre Elliot Trudeau come una “soluzione” alle cellule terroristiche dirette dall’RCMP dispiegate in tutto il Quebec e culminate nella “crisi di ottobre” durata un mese del 1970. Il nome è stato cambiato nel 1988 sebbene abbia una funzione del tutto identica.

Ai sensi dell’Emergency Measures Act, il Deep State of Canada che gestisce Trudeau ha adottato il programma Mark Carney delineato il 7 febbraio per prendere di mira i conti bancari di tutti i canadesi coinvolti direttamente nel convoglio o che lo hanno sostenuto tramite donazioni online o criptovalute. Cosa potrebbero subire quegli individui per il reato di aver offerto sostegno o partecipazione alle proteste? Quei “deplorevoli insorti” stanno affrontando la minaccia di vedere i loro conti bancari congelati a tempo indeterminato e, se possiedono attività, di veder cancellate le loro polizze assicurative. Le ‘grandi 5’ banche del Canada sono state così “sostituite” e hanno ricevuto piena protezione legale dall’essere citate in giudizio da coloro le cui vite sarebbero state danneggiate dalla chiusura dei conti bancari.

Una cosa è emersa finora: le minacce non funzionano con camionisti e altri manifestanti che rinnovano i loro impegni a rimanere sul posto e anche quattro Premier provinciali (da Alberta, Saskatchewan, Quebec e Manitoba) denunciano le misure di emergenza.

Anche la Canadian Civil Liberties Association ha denunciato a gran voce la legge affermando che “il governo federale non ha raggiunto la soglia necessaria per invocare la legge sulle emergenze. Questa legge crea uno standard elevato e chiaro per una buona ragione: la legge consente al governo di aggirare i normali processi democratici… L’Emergencies Act può essere invocato solo quando una situazione “mina seriamente la capacità del governo canadese di preservare la sovranità, la sicurezza e l’integrità territoriale del Canada’ e quando la situazione ‘non può essere efficacemente trattata in base a nessun’altra legge del Canada”.

Fessure attraverso l’Establishement

A causa dell’inflessibile incapacità Borg di negoziare con un movimento organico per i diritti civili subita da tutte le creature tecnocratiche di Davos, le grandi crepe hanno iniziato a rompersi in tutto l’establishment politico del Canada.

Già due membri del Partito Liberale sono diventati rinnegati rompendo con il sacro sistema canadese di fruste e lealtà al partito al di sopra della coscienza chiedendo a Trudeau di abrogare le misure covid immensamente impopolari e inutili. L’8 febbraio , il deputato liberale Joel Lightbound ha commentato che le vili generalizzazioni dei manifestanti di Trudeau sono servite solo a “dividere e stigmatizzare” i canadesi, sottolineando che ha visto solo un’ampia varietà di razze partecipare al convoglio per la libertà a Ottawa e in tutte le province . Un giorno dopo, un secondo deputato liberale Yves Robillard ha rotto i ranghi del partito sottolineando nuovamente il suo sostegno alle dichiarazioni di Lightbound e ha avvertito che molti altri all’interno del partito condividono queste opinioni dissenzienti e presto parleranno se i cambiamenti non verranno effettuati presto.

Nel Partito conservatore, il 3 febbraio ha avuto luogo una sorta di colpo di stato quando il leader dell’opposizione Erin O’Toole è stato estromesso dal suo stesso gruppo per aver suonato troppo come un adepto del World Economic Forum e per la prima volta in oltre due anni, un vero e proprio contraccolpo la voce dell’opposizione può essere ascoltata nelle sale del parlamento con le richieste di ogni singolo membro conservatore del parlamento di porre fine ai mandati di blocco e sostenere il movimento di protesta a livello nazionale.

A livello provinciale, Alberta, Saskatchewan, Quebec e PEI hanno annunciato l’abrogazione dei loro mandati covid, compresi i passaporti vaccinali, mentre il Quebec si è ritirato dalla tassa anti-vaccinazione minacciata dal Premier Legault fino a solo una settimana fa.

Anche il capo dell’NDP Jagmeet Singh, che solo pochi giorni fa aveva etichettato tutti i manifestanti come suprematisti bianchi, ha ribaltato la sua opinione, forse a causa della schiacciante presenza dei sikh nei convogli federali e provinciali.

Il premier canadese Trudeau durante una cerimonia

Nel frattempo l’amministrazione Biden ha dato il suo pieno sostegno a Justin Trudeau per usare tutta la forza del potere federale per fermare le proteste (conflagrando il blocco del commercio USA-Canada a Windsor e Manitoba come legato direttamente alle proteste di Ottawa… che è ‘T).

Forse Biden è preoccupato che l’esempio del convoglio si sia diffuso non solo nelle nazioni della Comunità Transatlantica e della gabbia dei Cinque Occhi (Five Eyes), ma anche negli stessi Stati Uniti, dove un convoglio per la libertà americano parallelo lascerà la California meridionale per Washington DC il 5 marzo coinvolgendo decine di persone. di migliaia di camionisti americani.

L’ex Obama Ass. Sez. di Homeland Security e la frequente commentatrice della CNN Juliette Kayyem hanno espresso i loro commenti inquietanti su questo problema insopportabile che deve essere fermato a tutti i costi dicendo : “Fidati di me, non mancherò di modi per ferirlo: annullare la loro assicurazione; sospendere le loro patenti di guida vietare qualsiasi futura certificazione normativa per i camionisti ecc. Non abbiamo imparato nulla? Queste cose più velocemente quando non ci sono conseguenze”

Come questo processo si svolgerà nei prossimi giorni e settimane è impossibile da determinare. L’illusione della democrazia liberale che alimentava la virtù auto-esaltante che segnalava ai tecnocrati che insegnavano agli stati autoritari “cattivi” dell’Eurasia come dovrebbe funzionare la libertà è crollata.

Una cosa è certa

Quei tiranni che vivono nelle loro camere d’eco della torre d’avorio chiedendo al mondo di conformarsi alle loro utopie ideali post-nazione sono in preda al panico perché non hanno idea di come interagire con esseri umani reali organizzandosi attorno a principi non matematici come “libertà”, ” giustizia” e “diritti” che sono inalienabili per tutti i cittadini, anche se vivono sotto una monarchia.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago