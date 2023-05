C’è qualcosa di marcio nel Parlamento europeo

di Ahmed Bensada

Non senti questi odori pestilenziale che esalano dal Parlamento Europeo? Quegli odori fetidi che caratterizzano il denaro marcio della corruzione, il miasma della malafede e il fetore della disonestà?

Altrimenti come spiegare questa accanimento patologico nei confronti dell’Algeria e questo complice silenzio nei confronti di altri Paesi come, tra gli altri, il Marocco o Israele?

Perché questo parlamento ha ignorato la condanna dell’attivista rifiano (Marocco) Nasser Zefzafi a 20 anni di carcere, la sua tortura e la sua sodomizzazione?

Come interpretare il silenzio di questo stesso parlamento quando la giornalista palestinese Shirine Abu Aqleh è stata freddamente assassinata da un soldato israeliano e le sue spoglie sono state profanate pubblicamente? E che dire della cinquantina di giornalisti palestinesi uccisi dall’esercito israeliano dall’inizio di questo secolo?

Questo parlamento, afflitto dalla corruzione, come rivela l’inchiesta Marocgate, si erge ridicolmente a lezione e custode di valori universali. E non ditemi che i pochi eurodeputati accusati di questo scandalo sono gli unici beneficiari delle tangenti marocchine. Per aver beneficiato della “cecità volontaria” del Parlamento europeo e della sua protezione attiva per ben un quarto di secolo (!), il Marocco ha dovuto corrompere un numero elevatissimo di deputati.

E che dire di Israele? Questo paese le cui innumerevoli atrocità, omicidi e violazioni dei diritti umani contro i palestinesi sono state per decenni invisibili e impercettibili ai parlamentari europei!

All’interno della stessa Unione Europea (UE), il giornalista spagnolo Pablo Gonzalez è stato imprigionato per più di un anno in Polonia con un fascicolo considerato vuoto. Perché non votare una risoluzione contro la Polonia per la detenzione arbitraria di un giornalista in condizioni durissime?

E in Gran Bretagna, questi deputati così inclini a disprezzare l’Algeria, non vedono Julian Assange morire lentamente in un sinistro carcere quando meriterebbe il premio Nobel per la pace? Riusciranno anche solo ad alzare un dito per aiutarlo e mostrare un tocco di compassione per colui che è il simbolo della libertà di espressione? Per favore, una risoluzione, una risoluzione molto piccola!

A questi odori nauseabondi si aggiunge un altro odore rivoltante: quello delle lobby che dall’interno depravano le istituzioni europee. Ad esempio, la copertina di una rivista francese di recente recitava: “ La mafia di Soros – Clientelismo, corruzione e propaganda: come le ONG progressiste della società aperta si sono infiltrate nella Corte europea dei diritti dell’uomo . »

E la Società Aperta non è la sola a infiltrarsi nell’UE. Altre organizzazioni per i diritti umani stanno lavorando duramente per spostare i loro programmi di paesi destabilizzanti presi di mira per le loro coraggiose posizioni politiche lontano dai dettami di poteri canaglia e invecchiati.

Va tuttavia riconosciuto che nel caso specifico del caso relativo a Radio M e al suo capo, l’UE è direttamente coinvolta.

George Soros, Open Society

In effetti, ho mostrato in un precedente articolo che questa radio era sovvenzionata da Canal France International (CFI), un’organizzazione francese finanziata dal Quai d’Orsay nell’ambito del progetto Ebticar-Media. Ma la cosa più interessante è che l’UE è stata coinvolta in questo progetto.

Nel gennaio 2014, Canal France International (CFI) ha firmato due importanti contratti con l’Unione Europea (UE), per un importo totale di 2,7 milioni di euro. Alla prima, dedicata al sostegno e allo sviluppo dei media siriani “indipendenti”, è stata assegnata una dotazione di 1,5 milioni di euro (1,2 milioni di euro dall’Ue). Per “indipendente” insinuiamo, ovviamente, “contrario al governo siriano”. Nell’ambito di questo progetto, il CFI ha istituito un centro media, il Syrian Media Incubator, nella città turca di Gaziantep, a 60 km dal confine siriano, per aiutare a destabilizzare questo paese.

Il secondo contratto, della durata di tre anni (2014-2016), era destinato a finanziare progetti “ volti allo sviluppo dell’informazione online ” nella regione MENA (Medio Oriente e Nord Africa). Con un budget di 1,5 milioni di euro, il programma ha preso di mira nove paesi arabi tra cui, ovviamente, l’Algeria e la Siria. È in questo contesto che Radio M è stato finanziato, insieme a New Syrian Voices, un progetto siriano volto a “ catturare la realtà siriana attraverso un reportage di qualità – attualmente assente nel caos informativo e ideologico generato dal regime di Basar Al Assad – unendo precisione e innovazione per attirare anche l’attenzione dei media internazionali . (Sic!)

Sappiamo in quale caos è sprofondata la Siria grazie a questi “rapporti di qualità” e, per estrapolazione, cosa stava preparando l’UE per l’Algeria se non fosse stato per l’estrema vigilanza e maturità politica dei suoi cittadini.

Quindi, possiamo concludere che la risoluzione del Parlamento europeo sia in realtà solo una sorta di “servizio post-vendita” riguardante un “investimento” importante per l’UE e molto dubbio per l’Algeria?

Von der Leyen con Borrel

E i deputati macronisti del gruppo “Renew” che hanno votato quasi tutti a favore della risoluzione contro l’Algeria? Non si trovano incoerenti con il desiderio di riavvicinamento mostrato dal loro presidente o è solo una facciata?

L’UE e il suo parlamento, così come il resto dei paesi occidentali, non hanno ancora capito che è in atto un grande cambiamento geopolitico e che il tempo dell’arroganza è finito.

I comunicati dei parlamenti panafricano e arabo che respingono e condannano la dichiarazione del Parlamento europeo sull’Algeria e che chiedono che cessi completamente di interferire negli affari interni dei paesi africani e arabi sono indicatori che non possono essere fraintesi.

Indicano anche che c’è davvero qualcosa di marcio nel Parlamento europeo. Non senti quell’odore pestilenziale e quell’odore fetido?

fonte: Ahmed Bensaada

Dottore in fisica, analista, Ahmed Bensaada è stato a sua volta docente presso l’Università di Orano, ricercatore presso l’École Polytechnique de Montréal, docente presso il Montreal School Board, consulente scientifico per case editrici e autore di diverse pubblicazioni.

inviato da Amar Djerrad

Traduzione: Gerard Trousson