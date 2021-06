C’è di più in Black Rock di quanto tu possa immaginare

di William Engdahl

Esiste oggi una società di investimento praticamente non regolamentata che esercita un’influenza politica e finanziaria maggiore della Federal Reserve e della maggior parte dei governi di questo pianeta. L’azienda, BlackRock Inc., il più grande gestore patrimoniale del mondo, investe l’incredibile cifra di 9 trilioni di dollari in fondi dei clienti in tutto il mondo, una somma più del doppio del PIL annuo della Repubblica federale di Germania.

Questo colosso si trova in cima alla piramide della proprietà aziendale mondiale, inclusa la Cina più di recente. Dal 1988 la società si è messa in grado di controllare di fatto la Federal Reserve, la maggior parte delle mega-banche di Wall Street, tra cui Goldman Sachs, il Davos World Economic Forum Great Reset, l’amministrazione Biden e, se non controllata, il futuro economico di il nostro mondo.

Il modo in cui la più grande “banca ombra” del mondo esercita questo enorme potere sul mondo dovrebbe preoccuparci. BlackRock da quando Larry Fink l’ha fondata nel 1988 è riuscita ad assemblare software e risorse finanziarie uniche che nessun’altra entità possiede. Il sistema di gestione del rischio Aladdin di BlackRock, uno strumento software in grado di tracciare e analizzare il trading, monitora oltre 18 trilioni di dollari di asset per 200 società finanziarie tra cui la Federal Reserve e le banche centrali europee.

Chi “sorveglia” sa anche, possiamo immaginare. BlackRock è stato definito un “coltellino svizzero” finanziario: investitore istituzionale, gestore di fondi, società di private equity e partner del governo globale riuniti in uno . Eppure i media mainstream trattano l’azienda come un’altra società finanziaria di Wall Street.

Esiste un’interfaccia senza soluzione di continuità che lega l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite con il Grande reset del Forum economico mondiale di Davos e le nascenti politiche economiche dell’amministrazione Biden. Quell’interfaccia è BlackRock.

Blackrock CEO, Larry Fink

Team Biden e BlackRock

Ormai dovrebbe essere chiaro a chiunque si prenda la briga di guardare, che la persona che afferma di essere il presidente degli Stati Uniti, il 78enne Joe Biden, non sta prendendo alcuna decisione. Ha persino difficoltà a leggere un gobbo o a rispondere a domande preparate da media amichevoli senza confondere Siria e Libia o anche se è presidente. Viene microgestito e guidato da un gruppo di gestori per mantenere un'”immagine” scriptata di un presidente mentre la politica viene fatta dietro le quinte da altri. Ricorda stranamente il personaggio del film di Peter Sellers del 1979, Chauncey Gardiner, in Being There .

Quello che è meno pubblico sono le persone chiave della classe politica che gestiscono la politica economica per Biden Inc. Si dice semplicemente, BlackRock. Proprio come Goldman Sachs ha gestito la politica economica sotto Obama e anche Trump, oggi BlackRock sta ricoprendo quel ruolo chiave. A quanto pare l’accordo è stato siglato nel gennaio 2019 quando Joe Biden, allora candidato e possibilità a lungo termine di sconfiggere Trump, è andato a incontrare Larry Fink a New York, che secondo quanto riferito ha detto alla “classe operaia Joe”, che ” Sono qui per aiutare .”

Ora come presidente in uno dei suoi primi incarichi, Biden ha nominato Brian Deese direttore del Consiglio economico nazionale, il principale consigliere del presidente per la politica economica. Uno dei primi ordini esecutivi presidenziali si occupava di economia e politica climatica. Non è sorprendente, dato che Deese proveniva dalla BlackRock di Fink, dove era Global Head of Sustainable Investing. Prima di entrare in BlackRock, Deese ha ricoperto incarichi economici di rilievo sotto Obama, inclusa la sostituzione di John Podesta come consigliere senior del presidente, dove ha lavorato al fianco di Valerie Jarrett. Sotto Obama, Deese ha svolto un ruolo chiave nella negoziazione degli accordi di Parigi sul riscaldamento globale.

Nel ruolo politico chiave come vice segretario al Tesoro sotto il segretario Janet Yellen, troviamo Adewale “Wally” Adeyemo, nato in Nigeria. Anche Adeyemo proviene da BlackRock dove dal 2017 al 2019 è stato consigliere senior e capo dello staff del CEO di BlackRock Larry Fink, dopo aver lasciato l’amministrazione Obama. I suoi legami personali con Obama sono forti, dato che Obama lo ha nominato primo presidente della Obama Foundation nel 2019.

E c’è anche una terza persona di alto livello di BlackRock che gestisce la politica economica nell’amministrazione ora è insolita sotto diversi aspetti. Michael Pyle è il consigliere economico senior del vicepresidente Kamala Harris. È arrivato a Washington dalla posizione di Global Chief Investment Strategist presso BlackRock, dove ha supervisionato la strategia per investire circa $ 9 trilioni di fondi. Prima di entrare in BlackRock ai massimi livelli, è stato anche nell’amministrazione Obama come consigliere senior del sottosegretario al Tesoro per gli affari internazionali e nel 2015 è diventato consigliere per la candidatura presidenziale di Hillary Clinton.

Michael Pyle

È degno di nota il fatto che tre dei più influenti rappresentanti economici dell’amministrazione Biden provengano da BlackRock, e prima ancora tutti dall’amministrazione Obama. C’è uno schema preciso e suggerisce che il ruolo di BlackRock a Washington è molto più ampio di quanto ci viene detto.

Cos’è BlackRock?

Mai prima d’ora una società finanziaria con così tanta influenza sui mercati mondiali è stata così nascosta al controllo pubblico. Non è un caso. Dato che tecnicamente non è una banca che concede prestiti bancari o accetta depositi, elude la supervisione della regolamentazione da parte della Federal Reserve anche se fa ciò che fa la maggior parte delle mega banche come HSBC o JP MorganChase: comprare, vendere titoli per profitto. Quando c’è stata una spinta del Congresso per includere gestori patrimoniali come BlackRock e Vanguard Funds sotto la legge Dodd-Frank post-2008 come “istituzioni finanziarie di importanza sistemica” o SIFI, un’enorme spinta di lobby da BlackRock ha posto fine alla minaccia.

BlackRock è essenzialmente una corporation finanziaria che fa legge su se stessa. E in effetti è “sistematicamente importante” come nessun altro, con la possibile eccezione di Vanguard, che si dice sia anche uno dei principali azionisti di BlackRock.

Il fondatore e CEO di BlackRock, Larry Fink, è chiaramente interessato ad acquistare influenza a livello globale. Lui ha nominato l’ex deputato tedesco della CDU Friederich Merz capo di BlackRock Germania, quando sembrava che potesse succedere al cancelliere Merkel, e l’ex cancelliere dello scacchiere britannico George Osborne come “consulente politico”. Fink ha nominato l’ex capo dello staff di Hillary Clinton, Cheryl Mills, nel consiglio di amministrazione di BlackRock quando sembrava certo che Hillary sarebbe presto arrivata alla Casa Bianca.

Ha nominato ex banchieri centrali nel suo consiglio di amministrazione e ha continuato a garantire contratti redditizi con le loro ex istituzioni. Stanley Fisher, ex capo della Bank of Israel e in seguito anche vicepresidente della Federal Reserve, è ora consigliere senior di BlackRock. Philipp Hildebrand, ex presidente della Banca nazionale svizzera, è vicepresidente di BlackRock, dove supervisiona il BlackRock Investment Institute. Jean Boivin, l’ex vice governatore della Bank of Canada, è il capo globale della ricerca presso l’istituto di investimento di BlackRock.

BlackRock e la Fed

È stato questo ex team della banca centrale di BlackRock a sviluppare un piano di salvataggio di “emergenza” per il presidente della Fed Powell nel marzo 2019 mentre i mercati finanziari apparivano sull’orlo di un altro crollo della “crisi Lehman” del 2008. Come “grazie”, il presidente della Fed Jerome Powell ha nominato BlackRock in un ruolo senza offerta per gestire tutti i programmi di acquisto di obbligazioni societarie della Fed, comprese le obbligazioni in cui la stessa BlackRock investe. Conflitto d’interesse? Un gruppo di circa 30 ONG ha scritto al presidente della Fed Powell: “Dando a BlackRock il pieno controllo di questo programma di riscatto del debito, la Fed… rende BlackRock ancora più importante dal punto di vista sistemico per il sistema finanziario. Eppure BlackRock non è soggetta al controllo normativo di istituzioni finanziarie di importanza sistemica ancora più piccole ”.

In un rapporto dettagliato del 2019, un gruppo di ricerca senza scopo di lucro di Washington, Campaign for Accountability, ha osservato che “BlackRock, il più grande gestore patrimoniale del mondo, ha implementato una strategia di lobbying, contributi alla campagna e assunzione di dirigenti, attraverso porte girevoli, per combattere le normative affermarsi come una delle società finanziarie più potenti al mondo”.

La Fed di New York ha assunto BlackRock nel marzo 2019 per gestire il suo programma di titoli garantiti da ipoteca commerciale e i suoi acquisti primari e secondari da 750 miliardi di dollari di obbligazioni societarie ed ETF in contratti senza offerta. I giornalisti finanziari statunitensi Pam e Russ Martens nel criticare il torbido salvataggio di Wall Street da parte della Fed del 2019 hanno osservato: “per la prima volta nella storia, la Fed ha assunto BlackRock per “andare direttamente” e acquistare $ 750 miliardi in obbligazioni societarie primarie e secondarie e ETF obbligazionari (Exchange Traded Funds), un prodotto di cui BlackRock è uno dei maggiori fornitori al mondo”. Hanno continuato, “Aggiungendo ulteriore indignazione, il programma gestito da BlackRock otterrà $ 75 miliardi dei $ 454 miliardi di denaro dei contribuenti per lucrare le perdite sui suoi acquisti di obbligazioni societarie, che includeranno i suoi ETF, che la Fed gli sta permettendo di acquistare…”

Il capo della Fed Jerome Powell e Larry Fink si conoscono bene, a quanto pare.

Anche dopo che Powell ha dato a BlackRock l’enormemente redditizio affare “go direct” senza offerta, Powell ha continuato a far gestire allo stesso BlackRock circa 25 milioni di dollari di investimenti privati ​​in titoli di Powell. I registri pubblici mostrano che in questo periodo Powell tenne telefonate dirette e riservate con il CEO di BlackRock Fink. Secondo l’informativa finanziaria richiesta, BlackRock è riuscita a raddoppiare il valore degli investimenti di Powell rispetto all’anno precedente! Nessun conflitto di interessi, o no…?

Un BlackRock molto in Messico

La torbida storia di BlackRock in Messico mostra che i conflitti di interesse e l’aumento dell’influenza con le principali agenzie governative non sono limitati solo agli Stati Uniti. Il candidato presidenziale del PRI Peña Nieto è andato a Wall Street durante la sua campagna nel novembre 2011. Lì ha incontrato Larry Fink. Ciò che è seguito alla vittoria di Nieto nel 2012 è stata una stretta relazione tra Fink e Nieto, piena di conflitto di interessi , clientelismo e corruzione.

Molto probabilmente per essere certo che BlackRock fosse dalla parte dei vincitori nel nuovo corrotto regime di Nieto, Fink nominò il 52enne Marcos Antonio Slim Domit, figlio miliardario dell’uomo più ricco e probabilmente più corrotto del Messico, Carlos Slim, al consiglio di amministrazione di BlackRock. Marcos Antonio, insieme a suo fratello Carlos Slim Domit, gestisce oggi l’enorme impero commerciale del padre. Carlos Slim Domit, il figlio maggiore, è stato co-presidente del World Economic Forum Latin America nel 2015 e attualmente è presidente del consiglio di amministrazione di America Movil, di cui BlackRock è uno dei principali investitori. Piccolo mondo accogliente.

Carlos Slim, Miliardario messicano copresidente de World Economic Forum

Il padre, Carlos Slim, all’epoca nominato da Forbes la persona più ricca del mondo, costruì un impero basato sulla sua amata acquisizione di Telemex (in seguito America Movil). L’allora presidente, Carlos Salinas de Gortari, in effetti donò l’impero delle telecomunicazioni a Slim nel 1989. Salinas in seguito fuggì dal Messico con l’accusa di aver rubato più di 10 miliardi di dollari dalle casse dello stato.

Come con molto in Messico dagli anni ’80, il denaro della droga apparentemente ha giocato un ruolo enorme con l’anziano Carlos Slim, padre del regista di BlackRock Marcos Slim. Nel 2015 WikiLeaks ha rilasciato e-mail interne all’azienda dalla società di intelligence privata Stratfor. Stratfor scrive in un’e-mail dell’aprile 2011, quando BlackRock sta definendo i suoi piani per il Messico, che un agente speciale della DEA statunitense, William F. Dionne, ha confermato i legami di Carlos Slim con i cartelli della droga messicani. Stratfor chiede a Dionne: “Billy, il miliardario MX (messicano) Carlos Slim è legato ai narcos?” Dionne risponde: “Riguardo alla tua domanda , il miliardario delle telecomunicazioni MX lo è.” In un paese dove il 44% della popolazione vive in povertà non si diventa l’uomo più ricco del mondo in soli due decenni vendendo biscotti da Girl Scout.

Fink e messicano PPP

Con Marcos Slim nel suo consiglio di amministrazione di BlackRock e il nuovo presidente Enrique Peña Nieto, il partner messicano di Larry Fink nell’alleanza PublicPrivatePartnership (PPP) di Nieto Peña da 590 miliardi di dollari, BlackRock, era pronto a raccogliere i frutti. Per mettere a punto le sue nuove operazioni messicane, Fink ha nominato l’ex sottosegretario alle finanze messicano Gerardo Rodriguez Regordosa per dirigere la strategia per i mercati emergenti di BlackRock nel 2013. Poi nel 2016 Peña Nieto ha nominato Isaac Volin, allora capo di BlackRock Messico, come numero 2 di PEMEX, dove ha presieduto alla corruzione, agli scandali e alla più grande perdita nella storia della PEMEX, 38 miliardi di dollari.

Peña Nieto aveva aperto l’enorme monopolio statale del petrolio, PEMEX, agli investitori privati ​​per la prima volta dalla nazionalizzazione negli anni ’30. Il primo a beneficiarne è stato il BlackRock di Fink. In sette mesi, BlackRock si è assicurata 1 miliardo di dollari in progetti energetici PEMEX, molti come unico offerente. Durante il mandato di Peña Nieto, uno dei presidenti più controversi e meno popolari, BlackRock ha prosperato grazie agli intimi legami. Ben presto fu impegnata in progetti infrastrutturali altamente redditizi (e corrotti) sotto Peña Nieto, inclusi non solo oleodotti e gasdotti e pozzi, ma anche strade a pedaggio, ospedali, gasdotti e persino prigioni.

In particolare, l'”amico” messicano di BlackRock, Peña Nieto, era anche “amico” non solo di Carlos Slim, ma anche del capo del famigerato cartello di Sinaloa, “El Chapo” Guzman. Nella testimonianza in tribunale nel 2019 a New York, Alex Cifuentes, un signore della droga colombiano che si è descritto come il “braccio destro di El Chapo”, ha testimoniato che subito dopo la sua elezione nel 2012, Peña Nieto aveva chiesto 250 milioni di dollari al cartello di Sinaloa prima di stabilirsi su 100 milioni di dollari. Possiamo solo indovinare per cosa.

Larry Fink e il WEF Great Reset

Nel 2019 Larry Fink è entrato a far parte del consiglio di amministrazione del Davos World Economic Forum, l’organizzazione con sede in Svizzera che da circa 40 anni fa progredire la globalizzazione economica. Fink, che è vicino al capo del tecnocrate del WEF, Klaus Schwab, della notorietà di Great Reset, è ora posizionato per utilizzare l’enorme peso di BlackRock per creare ciò che è potenzialmente, se non crolla prima, la più grande truffa Ponzi del mondo, ESG investimento aziendale. Fink con $9 trilioni di leva finanziaria sta spingendo il più grande spostamento di capitale nella storia in una truffa nota come ESG Investing.

L’agenda delle Nazioni Unite per l'”economia sostenibile” viene realizzata silenziosamente dalle stesse banche globali che hanno creato la crisi finanziaria nel 2008. Questa volta stanno preparando il Grande Reset del WEF di Klaus Schwab portando nelle loro mani centinaia di miliardi e presto trilioni di investimenti -raccolte aziende “svegliate”, e lontano dai “non svegliati” come le compagnie petrolifere e del gas o il carbone. BlackRock dal 2018 è in prima linea nella creazione di una nuova infrastruttura di investimento che scelga “vincitori” o “perdenti” per gli investimenti in base a quanto l’azienda è seria riguardo a ESG: ambiente, valori sociali e governance.

Segui i soldi. E possiamo aspettarci che il New York Times incoraggerà BlackRock mentre distrugge le strutture finanziarie mondiali. Dal 2017 BlackRock è il maggiore azionista del giornale. Carlos Slim era il secondo più grande. Persino Carl Icahn, uno spietato asset stripper di Wall Street, una volta chiamato BlackRock, “un’azienda estremamente pericolosa… ero solito dire, sai, la mafia ha un codice etico migliore di voi ragazzi”.

F. William Engdahl è consulente di rischio strategico e docente, ha una laurea in politica presso la Princeton University ed è un autore di best-seller su petrolio e geopolitica, in esclusiva per la rivista online

Fonte:“New https://journal-neo.org/2021/06/18/there-is-more-to-blackrock-than-you-might-imagine/#Eastern Outlook” .

Traduzione: Luciano Lago