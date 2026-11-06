“Catastrofe monumentale”: i repubblicani esortano Trump a cambiare rotta dopo la sconfitta elettorale

Mercoledì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha subito pressioni dai repubblicani affinché cambiasse rotta, dopo le pesanti sconfitte subite alle elezioni di metà mandato, che hanno consegnato ai democratici il controllo del Congresso e hanno segnato anche il rifiuto da parte degli elettori dei candidati appoggiati personalmente dall’inquilino della Casa Bianca in elezioni così cruciali.

Mentre la sua presidenza entra negli ultimi due anni, gli alleati di Trump e gli strateghi politici hanno chiesto cambiamenti radicali all’interno del gabinetto della Casa Bianca, il ripristino della disciplina e l’abbandono delle politiche ritenute responsabili di queste battute d’arresto, prima fra tutte la guerra contro l’Iran e i dazi doganali.

Il veterano stratega repubblicano John Feehery ha definito i risultati un “disastro monumentale” per Trump, affermando: “Deve attuare un’epurazione generale. Ogni giorno che passa da ora in poi, la sua posizione non farà che indebolirsi ” .

Tuttavia, Donald Trump non ha dato alcun segnale tangibile che indichi che consideri l’esito di queste elezioni come un segnale per un cambio di rotta.

“Non lo considero un attacco personale “, ha dichiarato a Fox News nella tarda serata di martedì.

Ora i Democratici hanno il potere di bloccare le proposte legislative di Trump, indagare sulla gestione della sua amministrazione e contestare le sue nomine. Questa situazione probabilmente spingerà Trump, che già abusa dei suoi poteri esecutivi, a fare ancora più affidamento su misure che può attuare unilateralmente.

Sarà inoltre compito suo decidere se proseguire sulla strada intrapresa con un programma politico che, secondo alcuni repubblicani, potrebbe rivelarsi un ostacolo elettorale, soprattutto per i potenziali candidati alla Casa Bianca nel 2028.

Il vicepresidente di Trump, JD Vance, ampiamente considerato il suo naturale successore politico, mercoledì sembra aver preso le distanze dal presidente attribuendo le sconfitte alle elezioni di metà mandato alle conseguenze della guerra con l’Iran. Secondo strateghi e funzionari del partito, tali dichiarazioni potrebbero diventare più frequenti se i repubblicani giungessero alla conclusione che la presa di lunga data di Trump sulla base del partito si stia affievolendo.

Tripudio elettori anti Trump

Preparativi per indagini e sconvolgimenti all’interno dello staff della Casa Bianca.

Secondo un alto funzionario che ha chiesto di rimanere anonimo a Reuters , i principali consiglieri si stanno preparando a partenze di personale e a possibili rimpasti all’interno dell’amministrazione, in previsione delle indagini che i Democratici senza dubbio richiederanno.

“Il morale è ai minimi storici “, ha confidato il funzionario.

Secondo la stessa fonte, i sondaggi interni avevano avvertito già sei settimane prima delle elezioni che i repubblicani si sarebbero avviati verso pesanti perdite sia alla Camera dei Rappresentanti che al Senato, ma Trump si è ostinatamente rifiutato di cambiare la sua politica nei confronti dell’Iran, nonostante gli avvertimenti sulle ripercussioni elettorali.

“Alla fine, non gli importava. Si è rifiutato di ascoltare chiunque “, ha lamentato il funzionario.

Martedì sera Trump ha ammesso che la guerra lanciata contro l’Iran otto mesi prima aveva danneggiato i candidati repubblicani, pur continuando a difendere la sua decisione di entrare nel conflitto.

La preoccupazione dei repubblicani, tuttavia, va ben oltre l’ambito della guerra. Un consulente politico repubblicano ha riferito che, nei focus group tenutisi in occasione delle serrate elezioni per il Senato in stati chiave come Michigan e Iowa, l’ansia tra gli strateghi repubblicani a livello nazionale è aumentata costantemente quest’estate, poiché un numero crescente di elettori repubblicani e indipendenti ha espresso la propria esasperazione per l’ossessione del presidente per questioni di poco conto, come la costruzione di una sala da ballo alla Casa Bianca e i lavori di ristrutturazione a Washington.

“Se Trump passerà i prossimi due anni a polemizzare sulle stesse banalità, subiremo un’altra sconfitta clamorosa alle prossime elezioni “, ha avvertito il consigliere.

Nel bel mezzo di questa confusione, mercoledì Trump ha invitato i giornalisti a visitare il cantiere della sala da ballo, difendendo il tempo che sta dedicando a questo progetto.

“Per me è una fonte di pace “, ha detto.

Anche la Casa Bianca ha assunto una posizione di sfida, pubblicando sui social media un ritratto del presidente con il messaggio: “Ricordate a tutti: Trump è ancora il vostro presidente ” .

Sebbene conservi notevoli leve di potere – avendo trascorso mesi a preparare decreti esecutivi incentrati su immigrazione, dazi doganali, alloggi e spesa federale per garantire di poter portare avanti gran parte del suo programma nonostante l’ostruzionismo democratico – il potere esecutivo non avrà alcuno scudo a proteggere la propria amministrazione dalle indagini parlamentari del Congresso.

Fonte: Al-Manar

Traduzione: Luciano Lago