Catastrofe in Afghanistan: gli Stati Uniti distruggono un altro paese pensando che sia un pezzo del “grande gioco”





di John Pilger





​Mentre uno tsunami di lacrime di coccodrillo travolge i politici occidentali, la vera storia viene occultata. Più di una generazione fa, l’Afghanistan aveva conquistato la sua libertà, che gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e i loro “alleati” l’ hanno voluto distruggere.

Nel 1978, un movimento di liberazione guidato dal Partito Democratico Popolare dell’Afghanistan (PDPA) rovesciò la dittatura di Mohammad Daoud, cugino del re Zahir Shar. Fu una rivoluzione immensamente popolare che colse di sorpresa gli inglesi e gli americani.

I giornalisti stranieri a Kabul, aveva riferito allora il New York Times , erano rimasti sorpresi nello scoprire che “quasi tutti gli afgani che avevano intervistato avevano dichiarato [di essere] felici del colpo di stato”. Il Wall Street Journal aveva riportato che “150.000 persone… avevano marciato per onorare la nuova bandiera… i partecipanti erano apparsi sinceramente entusiasti”.

Il Washington Post aveva riferito che “la lealtà afgana al governo non si poteva mettere in discussione”. Laico, modernista e, in misura considerevole, socialista, il governo aveva dichiarato un programma di riforme visionarie che includeva la parità di diritti per le donne e le minoranze. I prigionieri politici erano stati liberati e gli archivi della polizia erano stati pubblicamente bruciati.

Sotto la monarchia, l’aspettativa di vita era di 35 anni; un bambino su tre moiva durante l’infanzia. Il novanta per cento della popolazione era analfabeta. Il nuovo governo aveva introdotto l’assistenza medica gratuita. Era stata lanciata una campagna di alfabetizzazione di massa.

Per le donne, i guadagni non avevano precedenti; alla fine degli anni ’80, metà degli studenti universitari erano donne, e le donne costituivano il 40% dei medici dell’Afghanistan, il 70% dei suoi insegnanti e il 30% dei suoi dipendenti pubblici.

I cambiamenti furono così radicali che rimangono vividi ancora nei ricordi di coloro che ne beneficiarono. Saira Noorani, una donna chirurgo fuggita dall’Afghanistan nel 2001, ha ricordato:

“Ogni ragazza poteva andare al liceo e all’università. Potevamo andare dove volevamo e indossare quello che ci piaceva… Andavamo nei caffè e al cinema per vedere gli ultimi film indiani il venerdì… tutto ha cominciato ad andare storto quando i mujahedin hanno iniziato a vincere… queste erano le persone che l’Occidente sosteneva .”

Per gli Stati Uniti, il problema con il governo PDPA era che era sostenuto dall’Unione Sovietica. Eppure non è mai stato il “fantoccio” deriso in Occidente, né il colpo di stato contro la monarchia è stato “sostenuto dai sovietici”, come sostenevano all’epoca la stampa americana e britannica.

Il segretario di Stato del presidente Jimmy Carter, Cyrus Vance, scrisse in seguito nelle sue memorie: “Non avevamo prove di alcuna complicità sovietica nel colpo di stato”.

Nella stessa amministrazione c’era Zbigniew Brzezinski, consigliere per la sicurezza nazionale di Carter, un emigrato polacco e fanatico anticomunista ed estremista morale la cui duratura influenza sui presidenti americani è scaduta solo con la sua morte nel 2017.

Brzezinski con i Mujahedin

Il 3 luglio 1979, all’insaputa del popolo americano e del Congresso, Carter autorizzò un programma di “azione segreta” da 500 milioni di dollari per rovesciare il primo governo laico e progressista dell’Afghanistan. Questa fu chiamata in codice dalla CIA Operation Cyclone.

I 500 milioni di dollari hanno acquistato, corrotto e armato un gruppo di fanatici tribali e religiosi noti come mujahedin. Nella sua storia semi-ufficiale, il giornalista del Washington Post Bob Woodward ha scritto che la CIA ha speso 70 milioni di dollari solo in tangenti. Descrive un incontro tra un agente della CIA noto come “Gary” e un signore della guerra chiamato Amniat-Melli:

“Gary ha messo un mucchio di soldi sul tavolo: 500.000 dollari in pile da un piede di banconote da 100 dollari. Credeva che sarebbe stato più impressionante dei soliti $ 200.000, il modo migliore per dire che siamo qui, siamo seri, ecco i soldi, sappiamo che ne hai bisogno … Gary avrebbe presto chiesto al quartier generale della CIA e avrebbe ricevuto $ 10 milioni in contanti. “

Reclutato da tutto il mondo musulmano, l’esercito segreto americano è stato addestrato in campi in Pakistan gestiti dall’intelligence pakistana, dalla CIA e dall’MI6 britannico. Altri sono stati reclutati in un college islamico a Brooklyn, New York, in vista delle Torri Gemelle (condannate poi al crollo). Una delle reclute era un ingegnere saudita di nome Osama bin Laden.

L’obiettivo era diffondere il fondamentalismo islamico in Asia centrale e destabilizzare e infine distruggere l’Unione Sovietica.

Nell’agosto 1979, l’ambasciata degli Stati Uniti a Kabul riferì che “i maggiori interessi degli Stati Uniti … sarebbero stati serviti dalla scomparsa del governo PDPA, nonostante qualsiasi battuta d’arresto questo possa comportare per le future riforme sociali ed economiche in Afghanistan “.

Rileggi le parole sopra che ho messo in corsivo. Non capita spesso che un tale intento cinico sia espresso in modo così chiaro. Gli Stati Uniti dicevano che un governo afghano genuinamente progressista e favorevole ai diritti delle donne afghane poteva andare all’inferno.

Sei mesi dopo, i sovietici fecero la loro mossa fatale in Afghanistan in risposta alla minaccia jihadista creata dagli americani alle loro porte. Armati di missili Stinger forniti dalla CIA e celebrati come “combattenti per la libertà” da Margaret Thatcher, i mujahedin alla fine cacciarono l’Armata Rossa dall’Afghanistan.

Chiamandosi l’Alleanza del Nord, i mujahedin erano dominati da signori della guerra che controllavano il commercio di eroina e terrorizzavano le donne rurali. I talebani erano una fazione ultra-puritana, i cui mullah vestivano di nero e punivano banditismo, stupri e omicidi ma bandivano le donne dalla vita pubblica.

Negli anni ’80, ho preso contatto con l’Associazione Rivoluzionaria delle Donne dell’Afghanistan, conosciuta come RAWA, che aveva cercato di allertare il mondo sulla sofferenza delle donne afgane. Durante il periodo talebano hanno nascosto le telecamere sotto il burqa per filmare le prove delle atrocità, e hanno fatto lo stesso per esporre la brutalità dei mujahedin sostenuti dall’Occidente. “Marina” di RAWA mi ha detto: “Abbiamo portato la videocassetta a tutti i principali gruppi mediatici, ma loro non volevano saperne. …”

Nel 1996, il governo ispirato del PDPA fu rovesciato. Il presidente, Mohammad Najibullah, era andato alle Nazioni Unite per chiedere aiuto. Al suo ritorno, fu impiccato a un lampione.

“Confesso che [i paesi] sono pezzi su una scacchiera”, disse Lord Curzon nel 1898, “su cui si sta svolgendo una grande partita per il dominio del mondo”.

Il viceré dell’India si riferiva in particolare all’Afghanistan. Un secolo dopo, il primo ministro Tony Blair ha usato parole leggermente diverse.

“Questo è un momento da cogliere”, ha detto dopo l’11 settembre. “Il caleidoscopio è stato scosso. I pezzi sono in movimento. Presto si sistemeranno di nuovo. Prima lo facciano, riordiniamo questo mondo intorno a noi”.

Sull’Afghanistan ha aggiunto: “Non ce ne andremo [ma assicureremo] una via d’uscita dalla povertà che è la tua miserabile esistenza”.

Truppe USA in Afghanistan

Blair ha fatto eco al suo mentore, il presidente George W. Bush, che ha parlato alle vittime delle sue bombe dallo Studio Ovale: “Il popolo oppresso dell’Afghanistan conoscerà la generosità dell’America. … Mentre colpiamo obiettivi militari, lasceremo anche cibo, medicine e rifornimenti agli affamati e ai sofferenti…”

Quasi ogni parola era falsa. Le loro dichiarazioni di preoccupazione erano crudeli illusioni per una ferocia imperiale che “noi” in Occidente raramente riconosciamo come tale.

Nel 2001, l’Afghanistan è stato colpito e invaso (dagli USA e dalla NATO) e dipendeva dai convogli di emergenza dal Pakistan. Come ha riferito il giornalista Jonathan Steele, l’invasione ha causato indirettamente la morte di circa 20.000 persone poiché le forniture alle vittime della siccità sono state interrotte e le persone sono fuggite dalle loro case.

Diciotto mesi dopo, ho trovato bombe a grappolo americane inesplose tra le macerie di Kabul, spesso scambiate per pacchi di soccorso gialli lanciati dall’aria. Hanno fatto esplodere le membra dei bambini affamati e in cerca di cibo.

Nel villaggio di Bibi Maru, ho visto una donna di nome Orifa inginocchiarsi presso le tombe di suo marito, Gul Ahmed, un tessitore di tappeti, e di altri sette membri della sua famiglia, inclusi sei bambini e due bambini che sono stati uccisi nella porta accanto.

Un aereo americano F-16 era uscito da un cielo azzurro e aveva sganciato una bomba Mk 82 da 500 libbre sulla casa di fango, pietra e paglia di Orifa. Orifa era assente in quel momento. Quando tornò, raccolse le parti dei corpi.

Mesi dopo, un gruppo di americani arrivò da Kabul e le diede una busta con 15 banconote: un totale di 15 dollari. “Due dollari per ciascuno dei miei familiari uccisi”, ha detto.

L’invasione dell’Afghanistan è stata una frode. Sulla scia dell’11 settembre, i talebani hanno cercato di prendere le distanze da Osama bin Laden. Erano, per molti aspetti, un cliente americano con il quale l’amministrazione di Bill Clinton aveva fatto una serie di accordi segreti per consentire la costruzione di un gasdotto da 3 miliardi di dollari da parte di un consorzio di compagnie petrolifere statunitensi.

In massima segretezza, i leader talebani erano stati invitati negli Stati Uniti e intrattenuti dall’amministratore delegato della compagnia Unocal nella sua villa in Texas e dalla CIA nel suo quartier generale in Virginia. Uno degli affaristi fu Dick Cheney, in seguito vicepresidente di George W. Bush.

Nel 2010, ero a Washington e ho organizzato un colloquio con la mente dell’era moderna di sofferenza dell’Afghanistan, Zbigniew Brzezinski. Gli ho citato la sua autobiografia in cui ammetteva che il suo grande piano per attirare i sovietici in Afghanistan ed aveva creato “alcuni musulmani agitati”.

“Hai qualche rimpianto?” Ho chiesto.

“Rimpianti! Rimpianti! Quali rimpianti?”

Quando osserviamo le attuali scene di panico nel principale aeroporto internazionale di Kabul e ascoltiamo giornalisti e generali in lontani studi televisivi che lamentano il ritiro della “nostra protezione”, non è forse il momento di prestare attenzione alla verità del passato in modo che tutta questa sofferenza non succeda mai più?

Biografia dell’autore:

Questo articolo è stato prodotto da Globetrotter . John Pilger è un premiato giornalista, regista ed autore di varie opere. Leggi la sua biografia completa sul suo sito web qui e seguilo su Twitter: @JohnPilger .



Fonte: Globetrotter

Traduzione: Luciano Lago