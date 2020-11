Castex (PM Francese) smaschera il totalitarismo con il pretesto della salute

da Redazione

di Karine Bechet-Golovko.

Ieri sera il governo francese ha ufficialmente dichiarato totalitarismo con il pretesto della salute: non può più esserci spazio privato; tutto lo spazio, anche e soprattutto la casa al momento della riconferma, è occupato dalla maschera. Così come non possono più essere risparmiate fasce d’età: a partire dai 6 anni i bambini devono avere il volto barricato, la loro individualità non può essere costruita, devono essere schiacciati e formattati – “per il loro bene”. (Vedi: https://www.ladepeche.fr/2020/11/01/il-faut-dire-aux-jeunes-quils-doivent-garder-le-masque-a-la-maison-la-declaration-choc-de-lancien-directeur-de-la-sante-9176621.php )

Il fanatismo che fiorisce oggi, soprattutto in Francia m anche in altri paesi, mostra come il virus sia solo un pretesto. Un pretesto per cambiare la società, per cambiare l’uomo, per disumanizzare. C’è solo resistenza, ogni momento, ogni giorno. La nostra vita è a questo prezzo.

Cari amici, sì, ci sono i virus – che sorpresa! Non un virus, ma il virus. C’è sempre stato e sempre ci sarà. Ma quello che sta accadendo intorno a questo povero Covid, tenuto all’ordine del giorno dalla propaganda globale e dalla complicità interna, è completamente nuovo. E non ha niente a che fare con la salute – prosegue l ‘“ottimizzazione” della medicina, le statistiche sull’epatite non interessano i media (anche se farebbero ingelosire il nostro piccolo Covid). E se pensiamo alla Svezia, che senza maschera o reclusione, non ha quasi morti legate al coronavirus, abbiamo il diritto di mettere seriamente in dubbio l’utilità sanitaria delle misure radicali imposte in Francia, in Italia e in altri paesi.

Perché è ufficiale, da ieri sera il Governo lo ha annunciato alle 20 su TF1: il totalitarismo – la salute – è decretato. Totalitarismo, perché nessuno spazio privato può sfuggire al dogma. E lo ha affermato il presidente del Consiglio, sostenuto su BFM dall’ex direttore della Salute (che è ancora un carcere, per ricordarlo): la maschera va indossata a casa. E anche dai bambini.

Anche il giornalista, un po ‘sorpreso, chiede: e come affrontiamo i pasti? La risposta è semplice, graffiante, fanatica a volontà:

“Non dobbiamo mangiare tutti allo stesso tempo. È uno sconvolgimento …, ha ammesso. Ma se non lo controlliamo, non riusciremo a conciliare il nostro impegno educativo e, nonostante tutto, a rallentare questa epidemia, per evitare malati e morti e limitare i danni economici e sociali. Ai giovani va detto che devono tenere la maschera a casa. “

In breve, il modello di isolamento carcerario ha un futuro in questo nuovo mondo. E per questo è fondamentale prendersi cura della popolazione fin dalla tenera età, perché si abitui alle nuove regole del gioco, che consideri i comportamenti patologici come una norma. E questo sarà possibile grazie all’imposizione di indossare la maschera da 6 anni – con la decostruzione della personalità che segue. Pertanto, la creazione di una generazione debole psichicamente, intellettualmente ridotta al minimo e socialmente impossibile da integrare.

Per Patrick-Ange Raoult , psicologo clinico e membro del consiglio dell’Unione Nazionale degli Psicologi (SNP), “la maggior parte dei bambini si adatterà”. (…) Ma quale sarà l’impatto di questo provvedimento, che entrerà in vigore dal prossimo anno scolastico fissato per il 2 novembre? Per Patrick-Ange Raoult, psicologo clinico e membro del consiglio dell’Unione Nazionale degli Psicologi (SNP), “la maggior parte dei bambini si adatterà”. Una cosa che dovrebbe rassicurare molti genitori.

Lo specialista aggiunge, tuttavia: “Tutto ciò che impara a decodificare emozioni o affetti, che possono essere letti nelle espressioni facciali, sarà completamente spostato. Il viso ha un’importanza che va oltre una semplice parte del corpo. È lo stesso il collegamento all’altro. Questo rischia di incidere sulla qualità del rapporto che i bambini potranno costruire con gli altri ”.

“Penso che avrà un impatto sul tipo di personalità che stiamo costruendo, ma anche sui modi di relazionarci con gli altri e su parte del loro apprendimento. Le strutture di pensiero stesse saranno necessariamente cambiate. In quali circostanze? Per ora, non lo sappiamo, è difficile da valutare, ma cambierà i nostri giovani ”, conclude lo psicologo clinico.

In Russia, con qualche esitazione, ancora discretamente, la maschera è consigliata negli ascensori. Non sarà più controllabile che a casa in Francia, con i pasti separati, ciascuno nel suo angolo. Niente più comunicazione umana, niente più famiglia, sarà possibile confrontarsi da una stanza all’altra sui social, tra due sedute virtuali di psicoterapia di gruppo per gestire l’isolamento e lo yoga su smartphone, da soli, a casa. Perché, a meno che non crei una milizia sanitaria (tutto è ancora possibile), chi potrà avere il diritto di entrare nelle nostre case, emerge dalla propaganda, da un rapporto debole: non sono (ancora) abbastanza forti da imporlo nella realtà, tutto dipende della tua debolezza. Hanno già vinto nello spazio della scuola, tutto ciò che resta è la tua casa. La tua fortezza. La domanda è chi è il più debole?

E il ricatto sta facendo passi da gigante a meraviglia: se non segui i nostri dettami, durerà a lungo.

Questo va avanti da mesi. In primavera, alle persone veniva già detto che dovevano solo fare un piccolo sforzo. Le persone hanno fatto un grande sforzo. E non cambia niente. Perché ci sarà sempre un virus in giro, perché le persone si ammaleranno sempre, perché in media 1700 persone muoiono ogni giorno soltanto in Francia, perché ci saranno sempre picchi di virus stagionali. Questo potere globale è ancora troppo debole per dire apertamente che è una nuova realtà, che non è temporanea, perché è l’unica realtà, disumana, che consente il loro potere totalitario. Questo consente quelli che sembrano sempre più colpi di stato globali.

Più accetti queste misure onnipresenti, più a lungo tutto questo durerà. Perché ti indebolirai tanto quanto rafforzerai questo movimento.

Karine Bechet-Golovko

fonte: http://russiepolitics.blogspot.com

Traduzione: Gerard Trousson