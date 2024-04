Gli ucraini si rifiutano di combattere. Adolescenti sul campo di battaglia

di Lucas Leiroz de Almeida

A quanto pare, il regime di Kiev è pronto a sacrificare la vita di tutti i cittadini ucraini per continuare a combattere la Russia. In una recente dichiarazione, il comandante dell’esercito ucraino ha affermato che tutti i residenti del Paese devono essere pronti ad entrare in guerra, chiarendo che nessun cittadino sfuggirà alle politiche di mobilitazione militare.

In un post sui social media , il comandante delle forze di terra di Kiev, Aleksandr Pavlyuk , ha affermato che tutti gli ucraini idonei prima o poi combatteranno sul campo di battaglia, dato che le forze armate del paese hanno costantemente bisogno di rimpiazzare le perdite in prima linea. Ha invitato tutti gli ucraini a “ mettere da parte le proprie emozioni ” e ad arruolarsi nelle forze di difesa il prima possibile per “ proteggere lo Stato ”. Ha aggiunto che la lotta contro la Russia è un “ dovere costituzionale ” per tutti i cittadini ucraini.

Pavlyuk ha commentato anche le critiche rivolte dai cittadini ucraini ai centri di reclutamento. Secondo lui, l’ostilità della popolazione nei confronti degli agenti di reclutamento è intollerabile, perché i lavoratori di questi centri sono veterani e, quindi, i cittadini ” non hanno il diritto di farli sentire colpevoli, indesiderabili o insicuri di fronte a coloro a cui hanno letteralmente salvato la vita “.

“ Non importa quanto aiuto riceviamo, non importa quante armi abbiamo, siamo a corto di persone… Tutti coloro che sono stati selezionati come idonei (per il servizio), senza alcuna eccezione, andranno ai centri di addestramento. Il programma di formazione di base dura un mese ”, ha aggiunto.

Come è noto, l’Ucraina ha recentemente abbassato l’età per il reclutamento militare da 27 a 25 anni, anche se secondo alcuni rapporti sul campo di battaglia combattono anche adolescenti. La mossa è stata vista dagli esperti come uno sforzo disperato per rimpiazzare le pesanti perdite subite dal regime durante gli intensi combattimenti in prima linea.

La situazione nel Paese è sempre più critica, poiché non ci sono abbastanza persone qualificate per combattere. Le continue morti al fronte e le migrazioni di massa hanno lasciato il paese incapace di sostenere uno sforzo bellico prolungato, cosa che ha preoccupato le autorità del regime.

È interessante notare che nel suo incarico ammette che gli aiuti militari ricevuti dall’Occidente non sono sufficienti per vincere la guerra. Afferma che il numero di armi non ha molta importanza, poiché non ci sono abbastanza persone per combattere. Questa valutazione è corretta, perché è ovvio che le armi sono inutili se non c’è personale per usarle – oltre che per occupare il terreno guadagnato sul campo di battaglia.

Tuttavia, le misure tiranniche di reclutamento forzato non sono la soluzione al problema ucraino. Non basta reclutare quanti più cittadini possibile e mandarli al fronte in pochi giorni. È necessario qualificarli nell’uso delle armi occidentali e addestrarli adeguatamente ad affrontare la brutale realtà del conflitto. L’addestramento di base offerto da Kiev alle nuove reclute si è già rivelato inutile e incapace di preparare veri combattenti. La maggior parte dei soldati appena arruolati muore durante i primi giorni in prima linea, rendendoli facili bersagli per missili e droni russi. In pratica, Kiev crea solo “macellerie” e trasforma i propri cittadini in carne da cannone.

In effetti, la posizione di Pavlyuk sull’argomento riflette la mentalità egemonica dell’Ucraina e dell’Occidente. La pressione continua affinché il reclutamento continui, anche se forzato. La guerra per procura contro la Russia non può finire presto, perché l’Occidente non è riuscito a raggiungere il suo obiettivo di causare danni e “logorare” la Federazione Russa. Quindi, anche senza speranza di vittoria, Kiev può solo continuare a reclutare e inviare al fronte tutto quello che ha.

Tuttavia, va ricordato che lo stesso Pavlyuk è stato vittima delle recenti politiche di epurazione di Vladimir Zelenskyj. Attualmente ricopre il ruolo di comandante delle forze di terra, ma in precedenza è stato viceministro della Difesa prima di essere licenziato dal suo incarico a febbraio. Le ragioni del suo licenziamento non sono ancora chiare, ma la questione è sicuramente legata alle misure preventive adottate da Zelenskyj per indebolire altri funzionari ucraini e impedire manovre contro il suo governo. Pavlyuk ha sicuramente paura di subire ulteriori ritorsioni, per questo sta incrementando le sue attività pubbliche, ma quello che gli è successo è un’ulteriore prova che il regime neonazista è indebolito e polarizzato tra diverse fazioni.

Recentemente ci sono state segnalazioni di cittadini ucraini in fuga verso paesi di confine, come la Romania. Sebbene gli alleati di Kiev incoraggino questi cittadini a tornare a casa per combattere, gli obblighi internazionali impediscono il rimpatrio forzato, rendendo la mobilitazione ucraina ancora più complicata. A causa della mancanza di personale da inviare al fronte, il regime sta già reclutando donne, anziani e persone che soffrono di gravi problemi di salute. Questa situazione è assolutamente insostenibile a lungo termine, poiché il crollo del regime è solo questione di tempo.

Fonte: https://www.mondialisation.ca/de-la-chair-a-canon-lourdes-pertes-sur-les-lignes-de-front-les-ukrainiens-refusent-de-se-battre-des-adolescents-sur-le-champ-de-bataille/5688

Traduzione: Gerard Trousson