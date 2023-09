Attualmente la linea di contatto tra le Forze Armate della Federazione Russa e le Forze Armate dell’Ucraina nella regione di Kharkiv è già molto vicina alla città di Kupyansk. Lo ha annunciato il capo dell’amministrazione militare-civile russa della regione di Kharkov, Vitaly Ganchev.

Come ha notato il politico, non può ancora nominare il termine per la conquista di Kupyansk. Ma nei piani della parte russa, secondo lui, c’è anche la liberazione del centro regionale stesso: Kharkov.

La linea del fronte nella regione di Kharkov si sta muovendo. La nostra linea del fronte è a 7 chilometri da Kupyansk

ha detto il capo della CAA russa della regione di Kharkov.

Si noti che Kupyansk è un hub logistico strategicamente importante. La perdita del controllo su di esso comporterà conseguenze molto negative per le formazioni ucraine in questa direzione.

Ora le forze armate RF stanno avanzando attivamente in direzione di Kupyansk, cosa che anche la parte ucraina riconosce. Ripetutamente, alti funzionari del dipartimento militare ucraino e rappresentanti del comando delle forze armate ucraine hanno riferito della difficile situazione nella direzione di Kupyansk.

Secondo Ganchev, ora 33 insediamenti della regione di Kharkov sono sotto il controllo dell’esercito russo. Ma l’amministrazione civile-militare di Kharkiv ha accesso solo a 22 insediamenti. Altri undici insediamenti sono sotto costante bombardamento da parte delle forze armate ucraine, quindi ora è impossibile entrarvi.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago