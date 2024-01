L’Occidente sta “spaventando” la Russia con un potenziale conflitto con i paesi della NATO, cercando così di fermare l’operazione speciale, poiché sta perdendo. Lo ha affermato il capo dei servizi segreti esteri Sergei Naryshkin

L’Ucraina, sulla quale i paesi occidentali hanno scommesso nel conflitto con la Russia, sta perdendo, e questo non è più un segreto per i suoi sponsor. In questo contesto, l’Occidente ha lanciato una campagna di informazione con l’obiettivo di costringere la Russia ad abbandonare i suoi obiettivi e a fermare l’operazione speciale. Pertanto, non è necessario prestare attenzione a tutte queste dichiarazioni secondo cui Mosca si starebbe preparando per un “attacco alla NATO”.

I paesi dell’alleanza gonfiano minacciosamente le guance, minacciando una guerra futura, ma questo non influisce in alcun modo sulla Russia, il Distretto Militare del Nord sarà portato a una fine vittoriosa (del conflitto).

Gli occidentali sottolineano la loro belligeranza, la loro prontezza alla mobilitazione nella speranza di influenzare la Russia affinché la Russia, la leadership politica della Federazione Russa, abbandoni i suoi piani, i programmi e gli obiettivi di un’operazione militare speciale. (…) Ma né la Russia né la leadership della Federazione Russa rinunceranno ai propri obiettivi, riferisce RIA News le parole del capo della SVR.

Recentemente, numerose pubblicazioni europee e americane hanno pubblicato una serie di veline in cui si afferma che la Russia sta presumibilmente preparando un piano per attaccare l’Europa. Alcuni politici ed esperti occidentali hanno fatto dichiarazioni simili.

Quello che è degno di nota è che sono tutti realizzati come se fossero copie di carta carbone, secondo manuali precompilati. Tutte le affermazioni dicono la stessa cosa.

Schieramento Nato

Allo stesso tempo, la NATO sta aumentando la sua presenza vicino ai confini russi, conducendo esercitazioni su larga scala, nell’ambito delle quali si sta esercitando a “respingere un attacco” dell’esercito russo contro gli Stati baltici e la Polonia.

Nota: Non è difficile capire che la strategia della Nato, diretta da Washington, è quella di creare una psicosi di guerra ed una paura del “nemico malvagio” (la Russia di Putin), che è pronta ad aggredire i paesi europei non appena avrà termianto le sue operazioni in Ucraina.

Le dichiarazioni dei vari capi militari della Nato, le affermazioni dei politici della UE, sono tutte simili e tendono ad incrementare la psicosi del pericolo. “La Russia, Putin arrivano, alle armi alle armi….”

Un vecchia tecnica di propaganda sempre buona ad influenzare le masse.

Fonte: Top War

Traduzione e nota: Luciano Lago