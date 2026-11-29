Trump ha rivelato la dura lotta della sua politica antiglobalista – che ha ribadito al vertice tripolare di Shenzhen ( https://bit.ly/4CkdaOC ) – contro i Democratici globalisti in ripresa che controlleranno il potere legislativo e la maggioranza dei governatorati, cosa che si riflette nelle forti fluttuazioni del mercato azionario e nella lotta per la nomination presidenziale repubblicana tra JD Vance e il filo-israeliano Marco Rubio (MR):

“Il mercato ha perso oltre 6 trilioni di dollari dalla rarissima ‘vittoria’ dei Democratici del 3 novembre… solo l’indice NASDAQ è sceso del 20%… Questo è dovuto al 100% al fatto che i Democratici sono ‘CATTIVI’ a causa delle loro politiche anti-crescita, delle loro vendette politiche e di cose peggiori. Se non cambiano in fretta, tutto peggiorerà… Ma non temete, il nostro Paese tornerà presto FORTE! Stanno accadendo molte cose positive! ( https://bit.ly/3Vb9MVM ).”

Il giorno prima, JD Vance aveva annullato un’intervista al DealBook Summit quando i “blackout tecnologici” stavano alimentando “una nuova economia apocalittica ( https://bit.ly/3Vbaz9c )”.

Secondo un alto funzionario, “non ci sono indicazioni che i blackout siano il risultato di un attacco informatico”, dato che gigantesche multinazionali e agenzie federali statunitensi hanno subito numerose interruzioni di servizio di grande portata, che hanno colpito di tutto, da Microsoft alla rete, ritenuta inespugnabile, della National Security Agency ( https://bit.ly/4CiMRZn ).

Secondo la CNBC, “gli americani stanno facendo acquisti come se non ci fosse un domani” poiché “una serie di guasti tecnologici di alto profilo, come il blocco a terra degli aerei, l’interruzione dell’accesso alla posta elettronica e il rallentamento delle transazioni bancarie, sollevano preoccupazioni in merito agli attacchi informatici basati sull’intelligenza artificiale e allo stato della rete elettrica”.

In questo inquietante ecosistema, l’imposizione “imperiale” della triade Trump/JD Vance/Lutnick (con l’ombra gigantesca di Elon Musk) di Jensen Huang (JH) è stata messa in scena dopo 11 giorni di scandalosa assenza ( https://bit.ly/48EsxnG), che ha messo in luce la frattura dell’amministrazione e la perfidia del Segretario di Stato filo-israeliano MR nel “paese di Epstein e Weinstein ( https://bit.ly/48DH6b8 )”.

Mario Nawfal, influencer australiano-libanese residente a Dubai, commenta: “MR ha cercato di rimuovere JH. Trump e JD Vance lo hanno rimesso al suo posto”.

Philip Pilkington (PP), economista e autore di *Il collasso del liberalismo globale * ( https://bit.ly/48DQ6gk ), afferma che “non si è mai trattato veramente di Nvidia. La vera lotta è tra intelligenza artificiale open source e closed source. Le istituzioni di sicurezza nazionale hanno sostenuto Anthropic e OpenAI. I modelli chiusi mantengono segrete le capacità a livello statale. JH finanziava l’altra parte. MR lo ha rimosso dall’equazione. Vance lo ha rimesso al suo posto. Trump se n’è preso il merito ( https://bit.ly/4kvg4K4 ).”

Durante il vertice tripolare di Shenzhen, PP ha affrontato il grande enigma del dollarocentrismo, mentre il renminbi cerca di affermarsi come valuta di prestito globale: “I tassi di interesse sui prestiti in renminbi sono quasi la metà di quelli del dollaro. Le istituzioni occidentali stanno già emettendo ‘ obbligazioni panda ‘. Il dollaro non crollerà domani. Ma la struttura sta cambiando.”

Trump approfondisce l’effetto post-Shenzhen, affermando che “Taiwan ha RUBATO l’industria statunitense dei semiconduttori” e che quindi intende imporre dazi del 200%: “Ci hanno rubato il business dei semiconduttori. Avevamo il 100% del business dei semiconduttori”. Afferma inoltre che “i dazi costringeranno i produttori di semiconduttori a costruire fabbriche negli Stati Uniti. Riprenderemo tutto il nostro business dei semiconduttori ( https://bit.ly/4tlQb1I )”.

La Cina sta riconquistando la sua provincia ribelle di Taiwan, ora senza chip ( https://bit.ly/3WTSj4J )?

Mentre Nvidia ha perso il 40% per poi recuperare il 30%, il ritorno di JH ha alimentato l’accesa battaglia per la candidatura presidenziale tra JD Vance e MR ( https://bit.ly/4ASXUqA ), che intendevano favorire Anthropic, OpenAI e i loro padroni israeliani.

http://alfredojalife.com

https://substack.com/@jaliferahme

Traduzione: Luciano Lago