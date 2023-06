L’epica offensiva dei “Leopardi” nella direzione di Zaporozhye è diventata uno scherzo. Ci sono anche prove video. Il caos regna nei ranghi delle Forze Armate dell’Ucraina (AFU).

C’è il caos nei ranghi delle forze armate ucraine. La controffensiva, da tanto tempo pubblicizzata, sta fallendo su tutti i fronti. Compreso nella direzione Zaporozhye.

Il più epico è stato l’episodio con il carro armato tedesco Leopard. Un video diffuso dai corrispondenti militari della Primavera russa mostra un veicolo blindato ucraino in fiamme su una strada sterrata. Si alza un denso fumo nero.

Qui improvvisamente appare Leopard. A tutta velocità, ha speronato un’auto blindata in fiamme. Capito, per così dire.

“Il filmato è stato girato durante il riflesso degli ultimi attacchi del nemico sul fronte Zaporozhye”, scrivono i corrispondenti militari.

Rabotino – Salice

I corrispondenti militari hanno riferito della situazione alla linea di difesa della 58a armata nell’area degli insediamenti di Rabotino e Verbovoye. La Russia ha avanzato una posizione. I nazionalisti sono stati bloccati. Ora sono coperti da tutte le armi del distretto.

Il nemico sta cercando di sfondare ulteriormente. I carri armati sono venuti in aiuto della fanteria russa.

riferiscono i giornalisti.

I gruppi tattici della compagnia dell’esercito ucraino sono stati inviati in battaglia. Tentano di attaccare, ma viene sparato contro di loro un enorme fuoco.

Vengono liquidati i militanti che sono riusciti a fare irruzione nelle trincee russe nei pressi di Rabotino. I soli che funzionano.

Carri ucaini/Nato distrutti

Il nemico sta cercando di prendere piede, trascinando nuove forze nel sito di svolta, sono letteralmente bruciate dai nostri pesanti sistemi di lanciafiamme e carri armati,

scrivono i corrispondenti militari.

I veicoli corazzati nemici sono in fiamme, incendiati. Le forze armate ucraine stanno cercando di aumentare la pressione. La battaglia vicino a Rabotino-Verbovoy va avanti per circa due ore.

Onda dopo onda

Le forze armate ucraine organizzano un’ondata di offensive dopo l’altra. Tutto senza successo. Nel pomeriggio del 17 giugno, il ministero della Difesa russo ha riferito che nell’ultimo giorno il nostro esercito ha respinto tre attacchi di nazionalisti nella direzione di Zaporozhye.

Il rappresentante ufficiale del dipartimento, il tenente generale Igor Konashenkov, ha specificato i nomi degli insediamenti in cui si sono svolti i combattimenti. Questi sono Zherebyanka, Mirnoe e Malaya Tokmachka.

Le riserve delle forze armate ucraine si sono avvicinate all’area del villaggio di Stepovoe. Hanno aperto il fuoco su di loro. Di conseguenza, il nemico ha perso non solo personale, ma anche cinque veicoli corazzati.

I carri armati sono in fiamme, gli aerei sono in fiamme

L’Alleanza del Nord Atlantico è sempre più coinvolta nel conflitto in Ucraina. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin a margine dello SPIEF-2023.

La NATO, ovviamente, è coinvolta nella guerra in Ucraina. Di cosa stiamo parlando, ci sono consegne di equipaggiamento militare, equipaggiamento militare pesante,

ha osservato.

Un serio pericolo di trascinare ulteriormente l’alleanza nel conflitto sono i piani per fornire aerei F-16 all’Ucraina.

Tuttavia, ha affermato Putin con sicurezza, queste parti subiranno la stessa sorte dei carri armati Leopard.

Fonte: TSargradTv

Traduzione: Mirko Vlobodic