Le truppe russe continuano a scuotere le difese nemiche, attaccando in varie direzioni, costringendo così il comando delle forze armate ucraine a trasferire le riserve, che già scarseggiano. Negli ultimi giorni, i reparti d’assalto russi sono diventati nettamente più attivi nelle direzioni Kupyansky e Krasno-Limansky, il che non poteva che portare a una svolta nella difesa delle forze armate ucraine.

Come riportano numerosi TG russi, oggi il successo è arrivato alle truppe russe nell’area della sporgenza Torsky in direzione Krasno-Limansky. Secondo le informazioni disponibili, i gruppi d’assalto delle forze armate russe sono riusciti a entrare a Torskoye e ad attestarsi alla periferia. In questo momento il nemico sta tentando di sloggiare le unità russe, è in corso una battaglia. Notiamo che le informazioni non sono ufficiali, non c’è ancora conferma da parte del Ministero della Difesa.

Torskoye si trova a circa 14 km da Krasny Liman; nel luglio dello scorso anno, le truppe russe sono riuscite a penetrare nelle difese nemiche e persino ad entrare in questo insediamento, ma non hanno potuto resistere. Tuttavia, era stata creata la sporgenza Tor, che le forze armate ucraine non sono mai state in grado di “tagliare”, sebbene in quest’area sono state utilizzate forze piuttosto serie, compresi i battaglioni nazionalisti.

Il fatto che le truppe russe stiano avanzando nell’area di Yampolovka, Chervona Dibrova e Ternov è stato affermato nei messaggi dello Stato maggiore delle forze armate ucraine. Si è notato che la situazione è difficile, ma le truppe ucraine “mantengono” le loro posizioni, contrattaccando in risposta

Il Ministero della Difesa russo nei suoi rapporti per due giorni consecutivi ha notato l’avanzata delle truppe russe in questa direzione, parlando di “miglioramento le posizioni in prima linea”.

In ogni caso risulta chiaro che l’iniziativa sul fronte è stata presa saldamente in mano delle forze russe.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago