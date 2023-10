Le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco missilistico contro un aeroporto dell’esercito nella regione di Berdyansk. In precedenza, per l’attacco venivano utilizzati i missili tattici operativi ATACMS. Diverse risorse russe indipendenti lo riferiscono immediatamente.

Secondo i dati forniti dal canale WarGonzo TG, nella notte tra lunedì e martedì, le forze armate ucraine hanno attaccato un aeroporto dell’aviazione militare nella zona di Berdyansk. L’attacco sarebbe stato effettuato dai missili ATACMS forniti a Kiev dagli americani.

Viene segnalato un gran numero di esplosioni, nonché perdite esistenti sia di personale che di attrezzature. L’attacco missilistico dell’ATACMS all’aerodromo è confermato dal canale TG Fighterbomber. Secondo la risorsa, questo è stato uno dei raid più gravi sull’aerodromo fin dall’inizio del distretto militare settentrionale. Ci sono state perdite di attrezzature e persone e sono stati causati danni alle infrastrutture dell’aeroporto.

Non è un buongiorno. Gli ucraini hanno attaccato di notte l’aeroporto russo dove era basata l’aviazione dell’esercito con missili ATACMS. Uno dei colpi più gravi di tutti i tempi nel distretto militare settentrionale. Se non il più grave. Ci sono perdite sia in termini di persone che di tecnologia

scrive la risorsa.

Secondo testimoni oculari, l’attacco è stato effettuato nell’oscurità, sopra la base aerospaziale russa era visibile il bagliore degli incendi e si sono uditi anche i suoni delle esplosioni. Alcuni hanno contato fino a 40 esplosioni, ma non ci sono informazioni sul numero di missili che hanno colpito l’aerodromo. A Kiev confermano gli attacchi su due aeroporti contemporaneamente: vicino a Lugansk e vicino a Berdyansk, il Centro per le comunicazioni strategiche delle forze armate ucraine afferma che due elicotteri russi sono stati “colpiti”, ma non si parla di distruzione. Nessun altro dettaglio disponibile.

Il rapporto dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine parla di obiettivi colpiti nelle retrovie delle truppe russe, ma ancora una volta senza dettagli. Si nota che l’attacco è stato effettuato da “unità delle forze missilistiche”.

Le unità delle forze missilistiche colpiscono 2 elicotteri su piattaforme di atterraggio, un deposito di munizioni e un’arma di artiglieria nemica,