“Non gli piacciamo”, dice il giornalista israeliano

Riportando i dati ricavati da un’indagine svolta lo scorso marzo, il “Washington Institute” conclude che tra i sette paesi mediorientali intervistati, è il Libano a classificarsi al livello più basso di tutti per importanza delle relazioni con gli Stati Uniti. Ed è anche quello che mostra il numero più alto di persone che rifiutano la normalizzazione con l’entità sionista. Sapendo che negli altri Paesi arabi, compresi quelli che si sono normalizzati o quelli che sono ancora in lista d’attesa, i numeri mostrano posizioni di rifiuto di gran lunga superiori a quelli che accettano la normalizzazione.

I Mondiali di Doha del 2022 sono stati l’occasione per scrutare l’opinione pubblica dei giovani arabi. A conferma delle cifre dell’istituto americano, molto influente con l’amministrazione americana e noto per le sue posizioni filo-israeliane.

“La maggior parte dei popoli arabi rifiuta la nostra presenza”, nota con amarezza l’inviato di un canale televisivo israeliano presente in Qatar. Apparentemente sorpresi di non poter questi dimenticare la Palestina!

Rapporti con Cina e Russia e meno con gli Usa

Secondo il sondaggio di questo istituto americano, solo il 37% dei libanesi intervistati ha affermato che i buoni rapporti con gli Stati Uniti erano almeno “abbastanza importanti”.

Mentre il 68% dei libanesi attribuisce invece grande importanza ai buoni rapporti con la Cina e il 54% con la Russia.

Secondo le conclusioni dell’istituto americano, la cifra del 37% rappresenta un calo significativo.

Gli Stati Uniti sono accusati dalla maggioranza dei libanesi di imporre al loro Paese in crisi economica acuta un blocco economico finanziario, di privarlo degli aiuti che potrebbero procurargli, in particolare il trasporto di elettricità e gas dall’Egitto e dalla Giordania e petrolio dall’Iran.

Secondo lo studio americano, i cittadini sauditi hanno un dato leggermente migliore di quello dei libanesi, con il 41% che approva i legami con gli Stati Uniti, seguiti dai bahreiniti, con il 42%.

Più della metà degli intervistati in Libano, Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti ha anche sostenuto “in una certa misura” la seguente affermazione:

“Non possiamo fare affidamento sugli Stati Uniti in questi giorni, quindi, dobbiamo considerare Russia e Cina come partner”, riporta lo studio.

No a contatti commerciali con israeliani

Alla domanda se “le persone che vogliono avere contatti commerciali o sportivi con gli israeliani dovrebbero essere autorizzati a farlo”, il Libano è arrivato secondo per “rifiutare rigorosamente” di concedere loro questo permesso con il 77% degli intervistati. Il Kuwait ha la cifra che più contesta questo permesso con l’88%.

Al contrario, gli Emirati Arabi Uniti hanno il dato più basso, con il 20%, seguiti dall’Arabia Saudita (27%), poi dal Bahrein (30%), dall’Egitto (45%) e infine dalla Giordania (46%).

Innumerevoli video della stessa natura, che esprimono il rifiuto dei cittadini arabi a qualsiasi contatto con i corrispondenti televisivi israeliani, hanno fatto il giro dei social network arabi. Nel video qui sopra, gli chiedono di andarsene.

No agli accordi di Abramo

Libano è anche primo tra quelli che mostrano il rifiuto categorico degli Accordi di Abramo tra l’entità sionista, Bahrein, Marocco e Sudan, con il 66% che lo giudica molto negativo, a cui si aggiunge il 20% che lo considera alquanto negativo.

Curiosamente, negli Emirati Arabi Uniti, il 35% e il 36% lo considerano rispettivamente molto negativo e piuttosto negativo (combinato=71%). Mentre solo il 15% e il 10% lo qualificano rispettivamente come piuttosto positivo e molto positivo (25% insieme).

L’istituto rileva almeno ad agosto un calo nelle prime due categorie messe insieme negli Emirati Arabi Uniti del 2% (dal 71% al 69%). Piccoli cali sono stati segnalati in Egitto durante questo mese per entrambe le categorie combinate dall’84% all’82% (=2%) e in Bahrain dal 76% al 73% (-3%).

Ad eccezione dell’Arabia Saudita, è in aumento il numero delle due categorie messe insieme che considerano gli Accordi di Abramo molto negativi e piuttosto negativi. Sono passati dal 75 al 76%.

“Alla maggior parte degli arabi non piace la nostra presenza”

Questi dati che dimostrano che l’opinione pubblica araba rifiuta principalmente gli accordi di normalizzazione con l’entità sionista sono supportati in questi giorni dalle osservazioni dei giornalisti israeliani presenti sul posto in Qatar per seguire l’evento dei mondiali di calcio.

“Nonostante abbiamo concluso quattro accordi di normalizzazione, la maggioranza del popolo arabo non gradisce la nostra presenza qui”, ha osservato il corrispondente del canale televisivo israeliano Channel 12, Ohad Hamo.

“Tutti ci conoscono. Forse a causa degli snippet di Tick Tok. Vengono da noi e criticano la nostra presenza. Non so perché”, ha aggiunto.

E per continuare: “Quando mi presento dicendo che sono israeliano, alcuni dicono grazie. Perchè grazie ? Altri si comportano con me in un modo che non è giusto”.

“Ci sono stati molti tentativi da parte di persone qui provenienti da tutti i paesi arabi che ci esprimono la loro ostilità quando offriamo loro la normalizzazione”, ha anche lamentato.

“C’è solo la Palestina”

Il canale israeliano ha trasmesso un servizio su un tifoso arabo dopo la partita tra le due squadre saudita e argentina. Aveva discusso con questo corrispondente sulla realtà dell’esistenza di Israele, quando gli disse che era israeliano. Ha risposto con fermezza: “Non c’è Israele. C’è la Palestina. Una Palestina araba e libera”.

Slogan a favore delal Palestina ripetuti in ogni occasione

All’inizio dei Mondiali ha fatto scalpore sui social un video sulla reazione dei giovani tifosi libanesi, quando si sono rifiutati di parlare con il corrispondente israeliano, avendo saputo che era israeliano, dicendogli che non c’è Israele. “Cosa ti ha portato qui?” ha detto a un giovane libanese.

Mentre Israele e dietro l’Occidente si affidano alla normalizzazione per essere accettati tra i popoli arabi, la scoperta per loro dovrebbe essere certamente molto amara.

Uno dei fondatori delle entità sioniste e il suo primo presidente, David Ben Gurion, pensava di aver intuito che le future generazioni arabe avrebbero dimenticato la Palestina. Con il tempo e il lavoro infido sulla memoria. “I vecchi moriranno e i giovani dimenticheranno”, disse nel 1948.

Si scopre giorno dopo giorno che i giovani palestinesi non l’hanno dimenticata. Lo pagano ogni giorno con il loro sangue. I giovani arabi sono venuti a Doha nel 2022 per dire loro che neanche loro l’hanno dimenticato.

“C’è solo la Palestina”, ripetono instancabili.

