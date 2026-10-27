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La Redazione
Luciano Lago
2 commenti su “Campagna di sostegno e abbonamenti a Controinformazione.info”
GRAZIE Dottor Luciano, grazie di tutto è un onore essere ospiti in questo GRANDE sito, che non sta zitto. appena potrò farò del mio meglio. un saluto e un abbraccio per la caparbietà che ha di portare avanti magari con pochi aiutanti un lavoro così faticoso ma speciale.
Buonasera Egregia Redazione sono un decennale fidelissimo dell’ottimo Controinformazione ; ricordo quando avevate anche una lista di siti amici che i lettori potevano consultare per affinità editoriale ; il mitico web 2.0 , soppiantato dalle nuove esigenze di layout del web 3.0 ; dei social ; l’ottimo Sadefenza e pochi altri valorosi partecipanti che le suonino alla fanfara e alla canea mediatica degli aedi del liberismo guerrafondaio.