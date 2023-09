Campagna di sostegno e abbonamenti a controinformazione.info

Cari amici lettori. Probabilmente per molti di voi ci sno state difficoltà nel connettersi al sito nelle ultime settimane, visto i continui tentativo di hackeraggio che abbiamo subito. Ci scusiamo per gli eventuali disagi che questo potrebbe aver causato. Inoltre, cerchiamo soluzioni per migliorare le prestazioni del sito per una gestione più efficiente e attualizzata.

Siamo anche impegnati ad ampliare il nostro team di collaboratori e corrispondenti al fine di migliorare i nostri servizi di controinformazione. Naturalmente tutto questo ha un certo costo e, non avendo sovvenzioni ed essendo banditi dalle maggiori piattaforme pubblicitarie, possiamo contare solo sulle vostre donazioni per poter continuare ad operare nelle migliori condizioni possibili.

Con una sottoscrizione o un abbonamento, chi vuole potrà dare il suo contributo a mantenere vivo e vegeto il nostro sito di controinformazone.info e la nostra attività divulgativa.

Biblioteca di Controinformazione

Per gli abbonamenti si ricorda che la quota minima corrisponde a euro 35.00 che consente la spedizione di un libro a scelta della redazione (secondo disponibilità).

Per gli abbonamenti e per l’invio di fondi:

IBAN: IT 76C 05387 12902000000794517 presso BPER, Filiale di Modena, intestato a Luciano Lago.

In alternativa presso Banco Posta: IT 07P0760112900001029285531 – ( Per invio tramite PayPal riferimento: luciano.lago474@gmail.com ).

Ringraziamo tutti i lettori che fino ad oggi ci hanno seguito e fornito il loro sostegno.

La Redazione

Luciano Lago

P.S. Si ricorda nuovamente di trasmettere indirizzo di spedizione postale.