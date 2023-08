Campagna di sostegno e abbonamenti a controinformazione.info

Amici lettori,

siamo ancora una volta a richiedere il vostro sostegno, per quanto possibile, al fine di non interrompere le nostre pubblicazioni e la nostra opera divulgativa.

Le strutture oligopolistiche del sistema di potere sovranazionale ci boicottano e ci diffamano ma noi non ci lasciamo intimidire e continuiamo nella nostra battaglia per la verità e per non soccombere alla manipolazione e alla propaganda del regime del “pensiero unico”.

Ci stiamo occupando di portare in giro per l’Italia le nostre tematiche e in particolare il ripudio delle guerre della NATO e il contrasto alla partecipazione italiana alla guerra e all’invio delle armi all’Ucraina.

Questo lo facciamo attraverso manifestazioni, conferenze, raccolta firme referendum, ecc…

I nostri corrispondenti ci inviano notizie di prima mano dalle zone di guerra (spesso a loro rischio) e per questo siamo sempre in contatto con loro.

Grazie a tutti voi

Luciano Lago



Biblioteca di Controinformazione.info

Tutta la gestione del sito e delle attività collaterali ha un costo che noi sosteniamo interamente con il contributo libero e gli abbonamenti dei nostri lettori.

Con una sottoscrizione o un abbonamento, chi vuole potrà dare il suo contributo a mantenere vivo e vegeto il nostro sito di controinformazone.info e la nostra attività divulgativa.

Per gli abbonamenti si ricorda che la quota minima corrisponde a euro 35.00 che consente la spedizione di un libro a scelta della redazione (secondo disponibilità).

Per gli abbonamenti e per l’invio di fondi:

IBAN: IT 76C 05387 12902000000794517 presso BPER, Filiale di Modena, intestato a Luciano Lago.

In alternativa presso Banco Posta: IT 07P0760112900001029285531 – ( Per invio tramite PayPal riferimento: luciano.lago474@gmail.com ).

Ringraziamo tutti i lettori che fino ad oggi ci hanno seguito e fornito il loro sostegno.

P.S. Si ricorda nuovamente di trasmettere indirizzo di spedizione postale.