Campagna Abbonamenti e Sostegno per Controinformazione.info

da Redazione

Controinformazione.info promuove per l’anno 2020 una campagna abbonamenti e raccolta fondi fra i lettori per sostenere il nostro giornale o sito web.

Ci vorrebbero mettere a tacere ma noi continuiamo a diffondere idee non conformi e analisi degli avvenimenti che non sono dettate dalle centrali dominanti. Quando possibile forniamo notizie occultate dai media prostituiti al potere.

Il nostro obiettivo è quello di contribuire a squarciare le ipocrisie e le menzogne del conformismo dominante sugli avvenimenti della politica nazionale ed internazionale.

Se ci accusano e ci mettono all’indice, questo vuol dire che qualche risultato lo abbiamo ottenuto. Può essere per noi un successo riuscire a risvegliare quel minimo di consapevolezza critica per cui le persone non prestino fede alla manipolazione delle notizie e ai dogmi del politicamente corretto che i mega media diffondono fra il pubblico.

Per mantenere attivo questo sito e questa voce libera ci rivolgiamo ai nostri lettori che possono dare il loro contributo libero (minimo 5,00 euro) o sottoscrivere un abbonamento (con minimo di 45,00 euro) che consentirà loro di ricevere un testo della collezione Arianna Editrice.

Per quanto ci riguarda, provvederemo a tenere sempre informati i nostri lettori sulle notizie internazionali che ci pervengono attraverso le nostre fonti e sulle iniziative a cui controinformazione.info partecipa.

Biblioteca Testi



Con l’occasione ringraziamo tutti i nostri lettori che fino ad oggi ci hanno sostenuto. SOSTENETE UN VOCE LIBERA E DIFFONDETELA FRA I VOSTRI AMICI E CONOSCENTI.



Per gli abbonamenti e per l’invio di fondi: IBAN: IT 52A0538712900000000794517 presso BPER, Sede di Modena, intestato a Luciano Lago. In alternativa presso Banco Posta: IT 07P0760112900001029285531 ( Per invio tramite PayPal riferimento: luciano.lago474@gmail.com )

N.B. Per chi sottoscrive abbonamento raccomandiamo di inserire indirizzo di spedizione per libri.