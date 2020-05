Campagna Abbonamenti e Sostegno a Controinformazione.info

da Redazione

Agli amici lettori,

controinformazione.info promuove per l’estate 2020 una campagna abbonamenti e raccolta fondi fra i lettori per sostenere il nostro giornale o sito web.

Rimaniamo saldi nella nostra postazione nel diffondere idee non conformi e analisi degli avvenimenti che non sono dettate dalle centrali dominanti…In molte occasioni forniamo notizie occultate dai falsi media prostituiti al potere.



Il nostro obiettivo è quello di contribuire a squarciare le ipocrisie e le menzogne della narrazione dominante sugli avvenimenti dello scenario nazionale ed internazionale.

Se qualcuno si dispiace per quanto scriviamo, è bene ribadire che è meglio essere feriti dalla verità che essere consolati da una menzogna.



Di certo la libertà significa qualcosa, significa il diritto di dire alla gente anche quello che non vuole sentire. Fino a che non ci sopprimeranno questo diritto continueremo ad esprimere la nostra voce libera.

Alcuni dei testi per gli abbonati

ABBONAMENTI

Il sostegno dei nostri lettori è molto importante e l’unico che ci consente di continuare a mantenere aperta questa finestra di informazione e di concetti non allineati.

Per coloro che vogliono sostenerci offriamo l’opportunità di sottoscrivere un abbonamento (con minimo di 45,00 euro) che consentirà loro di ricevere un testo della collezione Arianna Editrice o di altri testi da noi selezionati (*). Analogamente è possibile dare un contributo libero (minimo 5,00 euro) senza interesse a ricevere un testo di cui sopra.

Per quanto ci riguarda, provvederemo a tenere sempre informati i nostri lettori sulle notizie internazionali che ci pervengono attraverso le nostre fonti e sulle iniziative a cui controinformazione.info partecipa.

Con l’occasione ringraziamo tutti i nostri lettori che fino ad oggi ci hanno sostenuto. SOSTENETE UN VOCE LIBERA E DIFFONDETELA FRA I VOSTRI AMICI E CONOSCENTI.



Per gli abbonamenti e per l’invio di fondi: IBAN: IT 52A0538712900000000794517 presso BPER, Sede di Modena, intestato a Luciano Lago. In alternativa presso Banco Posta: IT 07P0760112900001029285531 ( Per invio tramite PayPal riferimento: luciano.lago474@gmail.com )



N.B. Per chi sottoscrive abbonamento raccomandiamo di inserire indirizzo di spedizione per libri.

Nota importante. Siamo in attesa di conoscere gli indirizzi di spedizione per gli ultimi che hanno sottoscritto l’abbonamento.

(E-mail: luciano.lago36@yahoo.com)

*Ricevere in Italia