Camionisti bloccano il confine USA-Canada

Inserito alle 06:25h in da Redazione in Canada





Lo stato dell’Alberta ha inviato una forza di polizia pesantemente armata per interrompere la protesta “illegale”.

Le autorità della provincia canadese dell’Alberta hanno inviato unità di polizia pesantemente armate per disperdere il blocco di un valico di frontiera con lo stato americano del Montana da parte di camionisti scontenti dei mandati del vaccino Covid-19.

Decine di camionisti canadesi hanno bloccato il valico di frontiera tra Coutts, Alberta e Sweet Grass, Montana durante il fine settimana, mentre migliaia di loro colleghi sono scesi nella capitale canadese di Ottawa per picchettare il parlamento.

Lunedì pomeriggio, circondati da unità speciali della Royal Canadian Mounted Police, i camionisti hanno pregato e hanno deciso di aprire una corsia in direzione nord per il traffico locale e lasciare che chiunque volesse andarsene lo facesse, ma hanno votato per mantenere la propria posizione. Uno di loro ha promesso che ” l’ unico modo in cui me ne vado è in un autoblinda [della polizia]”.

La polizia “non è disposta a negoziare”, ha detto uno dei camionisti a Rebel News, aggiungendo che, aprendo una corsia, stavano tecnicamente rispettando una legge provinciale approvata nel 2020 per reprimere gli attivisti per i diritti degli indigeni.

UPDATE: truckers speak after decision to stand their ground.



More at https://t.co/NxAr5V5Iko pic.twitter.com/Ib1tpxEnT6 — K2 (@kiansimone44) January 31, 2022

Secondo il sindaco di Coutts Jim Willett, circa 100 camion stavano bloccando l’autostrada 4 sul lato canadese, causando un backup lungo miglia sull’Interstate 15 nel Montana. Secondo quanto riferito, circa 50-100 camion sono rimasti bloccati sul lato statunitense da sabato.

Il blocco è una protesta contro i governi statunitense e canadese che impongono ai camionisti di essere “completamente vaccinati” contro il Covid-19, entrato in vigore il 15 gennaio.

Il premier dell’Alberta Jason Kenney, che si trova a Washington, DC per una riunione dei governatori degli Stati Uniti, domenica ha denunciato il blocco come “che causa notevoli disagi agli automobilisti legali” e ha insistito sul fatto che “deve finire immediatamente”.

Kenney, un membro del Partito conservatore unito, si è anche unito al primo ministro Justin Trudeau – un liberale – nel condannare il “Freedom Convoy” che ha attraversato il Canada la scorsa settimana e ha parcheggiato fuori dal parlamento a Ottawa, chiedendo la fine dei mandati sui vaccini.

Trudeau riappare per denunciare i camionisti di “Freedom Convoy

Trudeau ha affermato che non si arrenderà a “coloro che sventolano bandiere razziste” o “si impegnano in atti di vandalismo o disonorano la memoria dei nostri veterani”, insinuando che un uomo non identificato fotografato con una bandiera nazista e tre manifestanti che si sono arrampicati sul Monumento Nazionale alla Guerra squalificando l’intero movimento.

Kenney ha affermato che la protesta di Coutts viola l’Alberta Traffic Safety Act. I camionisti hanno ribattuto che l’apertura di una corsia per il traffico locale li rende tecnicamente conformi sia all’ATSA che al Critical Infrastructure Defense Act del 2020, approvato dopo che gli attivisti per i diritti degli indigeni hanno bloccato le ferrovie.

Tuttavia, lunedì mattina, il sindaco Willett ha detto ai giornalisti che l’RCMP stava “divenendo impaziente”.

Fonte: RT News.com

Traduzione: L. Lago