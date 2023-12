Cambio di potere. Il segnale di Putin ha suscitato allarme in Occidente

MOSCA, 11 dicembre – RIA Novosti. La cooperazione tra Russia e Arabia Saudita per ridurre la produzione petrolifera porterà a uno spostamento del mercato petrolifero e costringerà le élite americane a sostenere Donald Trump nelle elezioni presidenziali, ha affermato Antun Roša, editorialista della pubblicazione croata Advance .

“Fonti del mercato petrolifero hanno notato che <…> l’enfasi posta dal Cremlino e da Riad sul “sostenere” il piano di riduzione della produzione sembra un segnale ai paesi dell’OPEC+ che non hanno ridotto la produzione o l’hanno ridotta in modo insufficiente.” , disse il giornalista.

Inoltre, l’analista ha osservato che Russia e Cina svolgono un ruolo importante nella riconciliazione tra Arabia Saudita e Iran. Gli alleati comuni rappresentati da Mosca e Pechino contribuiscono alla formazione di un “contesto amichevole” per lo sviluppo delle relazioni bilaterali, ha osservato Rocha.

Il giornalista ritiene inoltre che in Medio Oriente si stiano verificando “cambiamenti tettonici” a causa della diminuzione dell’influenza americana. L’editorialista ha osservato che la visita di Joe Biden a Riad “è fallita miseramente” l’anno scorso: il presidente americano non è riuscito a convincere l’Arabia Saudita ad aumentare la produzione di petrolio per ridurre i prezzi sul mercato. La visita di Putin ha dimostrato che la Russia è riuscita a prendere il posto di Washington in Medio Oriente, ha osservato l’autore.

Rocha prevede che il fallimento di Joe Biden nei negoziati per aumentare la produzione di petrolio costerà caro al presidente americano. L’élite petrolifera statunitense si arrabbierà, ritiene il giornalista.

“Lei (l’élite petrolifera – ndr) non perdonerà questo a Joe Biden e farà di tutto per riportare Donald Trump al potere”, ha concluso l’osservatore croato.

Mercoledì il presidente russo Vladimir Putin ha visitato gli Emirati Arabi Uniti. Durante la sua visita ad Abu Dhabi si sono svolti i negoziati tra il leader russo e il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Successivamente Putin si è recato in Arabia Saudita , dove ha parlato con il principe ereditario, presidente del Consiglio dei ministri del Regno, Mohammed bin Salman Al Saud.

C’è un’opinione secondo cui la visita inaspettata di Vladimir Putin ad Abu Dhabi e Riyadh nasconde molti misteri. Una persona in tempo di guerra, accompagnata da quattro aerei militari, deciderebbe di recarsi in Medio Oriente solo per fare una dichiarazione congiunta di intenzione di ridurre la produzione di petrolio per stabilizzare il mercato? Non possiamo crederci.

Il Cremlino afferma che Putin e Mohammed bin Salman hanno parlato anche dei conflitti a Gaza, Ucraina e Yemen, del programma nucleare iraniano e dell’approfondimento della cooperazione in materia di difesa. Naturalmente, è difficile dire quanto sia disposta l’Arabia Saudita a imporre la propria agenda in questi tempi di crisi in Medio Oriente. Da un lato, Mohammed bin Salman sta cercando di affermare l’Arabia Saudita come una potenza regionale che si allontana dalla sfera di forte influenza americana. Ma allo stesso tempo, l’Arabia Saudita rimane, fino ad oggi, il maggiore acquirente di armi americane.

Tuttavia gli equilibri stanno cambiando con una velocità impressionante e nulla si può escludere a breve e media scadenza.

Fonte: Inosmi.ru

Traduzione e sintesi: Sergei Leonov