Cambiamenti nel Ministero della Difesa ucraino: “Zelenskyj sta diventando sempre più paranoico”

di Eduardo Bautista e Ricardo Perez

L’annuncio dell’eventuale partenza del ministro della Difesa ucraino, Alexei Reznikov (nella foto con Zelensky), rivela i problemi interni che esistono nelle élite militari del paese, in un contesto in cui Kiev non ha fatto alcun progresso nella sua controffensiva di fronte alla solidità delle linee difesa russa.

Scandali di corruzione nelle forze armate, problemi di reclutamento, fallimenti al fronte e dubbi sulla continuità del sostegno militare occidentale sono alcune delle tristi notizie che l’Ucraina ha ricevuto nelle ultime settimane. Ora, però, si aggiunge un altro problema: la sostituzione di Réznikov alla guida del ministero della Difesa, portafoglio che detiene dal novembre 2021.

Ed è che questo movimento ordinato dal presidente ucraino Volodímir Zelenski riflette le differenze che esistono tra alcuni degli alti comandi militari di Kiev, in un momento in cui la controffensiva è stata un disastro per le truppe di quel paese.

” Di fronte ai fallimenti della controffensiva, Zelenskij comincia a diventare sempre più paranoico e preferisce tagliare le teste adesso, lanciando così il messaggio che ha tutti sotto sorveglianza (…), perché ci sono già dei dissidenti [nelle élite militari ucraine ] tra coloro che cercano la pace negoziata e coloro che ovviamente vogliono continuare [il conflitto] fino all’ultimo ucraino “, afferma in un’intervista Alejandro Salgó Valencia, accademico dell’Università Nazionale Autonoma del Messico (UNAM) ed esperto nella geopolitica del Medio Oriente e nei conflitti internazionali contemporanei.

L’esperto descrive la controffensiva ucraina come un “fallimento totale”, poiché in soli tre mesi sarebbero stati recuperati solo pochi chilometri e al costo di migliaia di vittime.

Ricorda inoltre che le tensioni nell’Europa orientale sono state alimentate, in larga misura, dall’insistenza di Washington nel continuare il conflitto indipendentemente dalle morti tra le file ucraine. ” Questa è la posizione di Zelenskij, ma ci sono generali in Ucraina che pensano che questo conflitto non sia più sufficiente “, osserva lo specialista, che ha pubblicato articoli per il Colegio de México (Colmex), uno dei centri accademici più rinomati. America.

Soldati ucraini spossati

Soldati ucraini

“Il culmine di un problema molto serio”

Dal punto di vista politico-militare, la partenza dell’attuale ministro Alexéi Reznikov significa che Kiev sta attraversando una crisi interna delle sue Forze Armate dopo gli scandali di corruzione recentemente scoperti.

” È una situazione molto delicata, se si considera il conflitto in corso come contesto. Diversi dirigenti militari sono stati recentemente licenziati dai centri di reclutamento ucraini perché sono stati insabbiati casi di traffico di influenza e di corruzione. Mi sembra che [la partenza di Reznikov] sia “è il punto culminante di un problema molto serio che esiste a livello dell’élite militare, amministrativa e logistica dell’esercito ucraino. Diciamo che questo è il punto più evidente e più critico”, afferma Javier Oliva Posadas, esperto di sicurezza nazionale e difesa politica, con studi post-dottorato presso l’Istituto di studi politici di Parigi.

Secondo lui, il movimento nel Ministero della Difesa ucraino ha molto a che fare con la “corruzione e il traffico d’influenza” all’interno dell’esercito.

Inoltre menziona un altro fattore: l’arrivo dell’inverno. ” La neve giocherà a favore (…) delle posizioni che l’esercito russo riesce a mantenere “, osserva Oliva Posadas.

E il sostegno dell’Occidente?

L’annuncio della partenza di Reznikov arriva solo pochi giorni dopo un incontro altamente confidenziale tra il comandante in capo delle forze armate ucraine, Valeri Zaluzhni – e altri generali ucraini – con i massimi comandanti dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO). .

Come riconobbe allora Kiev, si trattò di un “incontro segreto” al quale i media non avevano accesso. Allo stesso modo, la notizia su Reznikov è arrivata appena tre giorni dopo le dimissioni di Ben Wallace da ministro della Difesa britannico.

A luglio, Wallace ha criticato le continue richieste di armi dell’Ucraina agli Stati Uniti e ai suoi alleati europei. “Noi non siamo Amazon”, ha detto.

Ed è noto che anche da Washington hanno già ammesso che la controffensiva delle truppe ucraine non ha dato i risultati attesi nonostante le forniture di armi occidentali, cosa che ha riconosciuto anche il presidente Zelenski.

Tuttavia, ” il fallimento e la cattiva gestione della controffensiva non è colpa di un generale in particolare, ma piuttosto del fatto che i russi hanno un esercito molto potente “, afferma Salgó Valencia.

” Influisce su [questo fallimento] anche il fatto che l’esercito ucraino è già molto scarsamente addestrato, perché le truppe che erano ben addestrate probabilmente sono già morte sul campo di battaglia, e che le armi occidentali non sono fatte per questo conflitto né arrivano nelle quantità promesse. “, dice lo specialista.

Per l’esperto, i movimenti tattici del Ministero della Difesa ucraino sono diretti “sotto la direzione” degli Stati Uniti, il Paese che ha consegnato a Kiev più denaro e risorse militari dall’inizio del conflitto nel febbraio 2022.

“I soldi devono continuare a circolare”

Il 10 agosto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha chiesto al Congresso del suo paese un ulteriore aiuto militare per l’Ucraina del valore di 13,1 miliardi di dollari. Ma non solo: ha chiesto anche altri 7,3 miliardi di dollari per il sostegno in questioni economiche, umanitarie e di sicurezza.

Zelensky con i patrocinatori europei delal guerra

Il Congresso della nazione nordamericana ha approvato nel dicembre 2022 quasi 45 miliardi di dollari in aiuti a Kiev , fondi destinati a durare fino alla fine di settembre di quest’anno. Tuttavia, nonostante il denaro e l’equipaggiamento militare consegnati, le truppe ucraine non fanno progressi nella controffensiva contro le forze russe.

Il Kiel Institute for the World Economy stima che l’Ucraina abbia ricevuto più di 100 miliardi di dollari in aiuti umanitari e sostegno militare da più di 40 paesi. Di queste risorse, Washington ha fornito circa 51.246 milioni di dollari, più della metà, in assistenza militare, di sicurezza, finanziaria e umanitaria.

Nonostante tutta questa somma di denaro, gli Stati Uniti vogliono che il governo Zelenski resti in piedi, senza il rischio che i generali ucraini possano destabilizzare la sua amministrazione fino a farlo deporre, sottolinea Salgó Valencia.

“Ci sono una serie di interessi fatti con il complesso militare-industriale, dove il denaro deve continuare ad affluire, cioè devono continuare a inviare armi perché ciò significa contratti con le multinazionali [delle armi]”, conclude.

Nota: Vedi il flusso di denaro dove arriva a destinazione, in questo caso ad ingrassare i profitti delle grandi multinazionali dell’apparato militare industriale degli Stati Uniti, e capirai chi ha interesse a prolungare questa guerra in modo indefinito.

Fonte: El Espia Digital

Traduzione e nota: Luciano Lago